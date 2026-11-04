Elecciones en EE. UU. 2026: Norma Torres y Delia Ramírez, las dos mujeres de origen guatemalteco que ganan la reelección al Congreso

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, celebradas el martes 3 de noviembre del 2026, dejaron dos victorias con sello guatemalteco. Norma Torres y Delia Ramírez lograron la reelección a la Cámara de Representantes, donde continuarán representando a California e Illinois, respectivamente.

Aunque sus historias son distintas, ambas comparten raíces guatemaltecas y una trayectoria política dentro del Partido Demócrata. Torres nació en Guatemala y emigró a Estados Unidos durante su infancia, mientras que Ramírez nació en Chicago y es hija de inmigrantes guatemaltecos.

Sus triunfos se produjeron en una jornada marcada por el avance demócrata y un cambio en las preferencias del electorado latino, que había dado un respaldo importante al presidente Donald Trump en las elecciones del 2024.

Norma Torres: de Guatemala al Congreso de Estados Unidos

Norma Torres consiguió un nuevo periodo como representante del distrito 35 de California, estado donde ha desarrollado buena parte de su carrera política.

Antes de llegar a Washington, trabajó durante 17 años como operadora del servicio de emergencias 911 en Los Ángeles. Posteriormente, fue integrante del Concejo Municipal de Pomona, alcaldesa de esa ciudad y legisladora en la Asamblea y el Senado de California.

En enero del 2015 asumió por primera vez un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Desde entonces, ha conseguido mantenerse en el Congreso mediante sucesivas reelecciones.

I joined local election officials and community leaders for a press conference on protecting our elections, safeguarding voter rights, and ensuring every eligible ballot is counted. Our elections must be secure, transparent, and accessible. Every eligible voter deserves to have their voice heard and their vote counted. — Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) October 30, 2026

Su trabajo legislativo también ha estado relacionado con Guatemala y Centroamérica. Entre sus responsabilidades figura haber presidido el Caucus de Centroamérica, un grupo de congresistas dedicado a asuntos de la región.

Con su victoria del 3 de noviembre, Torres continuará representando a sus electores durante el periodo legislativo que comenzará en enero del 2027.

Delia Ramírez: la hija de guatemaltecos que hizo historia en Illinois

La historia de Delia Ramírez, reelegida por el distrito 3 de Illinois, comienza con la migración de sus padres desde Guatemala.

Su madre llegó embarazada a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para su familia. Ramírez nació en Chicago y creció en Humboldt Park, un vecindario de clase trabajadora con una importante presencia de familias inmigrantes.

Antes de incursionar en la política, dedicó 18 años al trabajo comunitario, principalmente en organizaciones relacionadas con el acceso a la vivienda, los derechos laborales y el apoyo a familias de escasos recursos.

Each month, I proudly recognize the bold and courageous advocates, leaders, and community members of IL-03 on the House floor. On behalf of our district, I was honored to present each person I commended on the House floor a copy of their Congressional Record documenting their service and dedication. Thank you to all the honorees who joined me for a night of celebration in community! — Congresswoman Delia C. Ramirez (@repdeliaramirez) November 4, 2026

En el 2018 fue elegida para la Cámara de Representantes de Illinois, donde ejerció durante dos periodos. Cuatro años después ganó las elecciones para el Congreso federal y asumió el cargo en enero del 2023.

Con esa victoria se convirtió en la primera mujer latina elegida al Congreso de Estados Unidos por Illinois y la primera representante latina del Medio Oeste estadounidense.

Desde Washington ha defendido iniciativas relacionadas con vivienda asequible, acceso a servicios y una reforma migratoria que incluya mecanismos de regularización para personas indocumentadas.

Su reelección en noviembre del 2026 le permitirá continuar esa agenda durante un nuevo periodo legislativo.

¿Qué partido representan y cuánto ganaron?

Torres y Ramírez pertenecen al Partido Demócrata. Ambas conservaron sus escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones del 3 de noviembre.

Norma Torres: reelegida por el distrito 35 de California

reelegida por el distrito 35 de California Delia Ramírez: reelegida por el distrito 3 de Illinois

reelegida por el distrito 3 de Illinois Partido político: Demócrata, en ambos casos

Demócrata, en ambos casos Nuevo periodo legislativo: comenzará en enero del 2027

Norma Torres y Delia Ramírez, congresistas de origen guatemalteco, ganan la reelección en EE. UU. con el 65.6% y el 75.7% de los votos, respectivamente. (Foto Prensa Libre: Capturas de pantalla de Decision Desk HQ)

Las congresistas demócratas de origen guatemalteco Norma Torres y Delia Ramírez lograron una amplia victoria en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, celebradas el 3 de noviembre del 2026. Según los resultados publicados por Decision Desk HQ, Torres obtuvo el 65.6% de los votos en el distrito 35 de California, frente al 34.4% de su rival, Mike Cargile. Por su parte, Ramírez consiguió el 75.7% en el distrito 3 de Illinois, mientras que su contrincante republicana, Oakley, alcanzó el 24.3%.

El voto latino cambia de rumbo en las elecciones del 2026

Las victorias de las dos congresistas de raíces guatemaltecas ocurrieron en medio de un cambio significativo en el comportamiento del electorado hispano.

Según un reporte de la agencia EFE, basado en análisis de medios estadounidenses y organizaciones civiles, el voto latino se desplazó 28 puntos porcentuales hacia los demócratas en las elecciones a la Cámara de Representantes, en comparación con los comicios del 2024.

Una encuesta de UnidosUS, realizada entre 3,014 votantes latinos en zonas seleccionadas, señaló que el 67% respaldó a candidatos demócratas para la Cámara de Representantes.

Para estar #Actualizado 🇺🇸 Demócratas alcanzan la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Las proyecciones electorales muestran cambios en el control del Congreso estadounidense, mientras continúa la asignación de escaños en la Cámara de Representantes. Manténgase informado en Prensa Libre 🔗 https://t.co/meyn7WD9Ui — Prensa Libre (@prensa_libre) November 4, 2026

El mismo estudio indicó que el 17% de los hispanos que habían votado por Trump en el 2024 apoyó esta vez a la oposición.

Los analistas consultados por EFE atribuyeron parte de ese cambio al descontento económico y a las políticas migratorias de la administración republicana. Sin embargo, advirtieron que el electorado latino es diverso y que sus preferencias no deben considerarse permanentes.

Este escenario acompañó el avance del Partido Demócrata, que, según los resultados y proyecciones difundidos tras la jornada, recuperó el control del Congreso estadounidense.

¿Por qué importan estas victorias para Guatemala?

La reelección de Torres y Ramírez asegura la continuidad de dos congresistas con vínculos familiares directos con Guatemala en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Torres aporta una trayectoria de más de una década en el Congreso federal y experiencia en asuntos relacionados con Centroamérica. Ramírez representa a una generación de dirigentes estadounidenses que crecieron en familias inmigrantes y llegaron a la política después de trabajar en organizaciones comunitarias.

🔵 Simpatizantes demócratas celebraron que una ‘ola azul’ se haya impuesto en las elecciones intermedias de Estados Unidos; esto deja a Donald Trump con un capital político reducido. 📺 #MILENIO17h con @hzamarron https://t.co/JIHR77luuJ — Milenio Televisión (@mileniotv) November 4, 2026

Aunque su ascendencia guatemalteca no significa que representen oficialmente a Guatemala, ambas participan en decisiones legislativas estadounidenses sobre asuntos que también afectan a las comunidades migrantes, como la inmigración, la economía y el acceso a servicios.

Sus historias reflejan dos caminos hacia la política estadounidense: el de una mujer nacida en Guatemala que emigró y construyó su carrera en California, y el de una hija de inmigrantes guatemaltecos que pasó del trabajo comunitario en Chicago al Congreso federal.

Con sus nuevas victorias, ambas continuarán formando parte de la representación latina en Washington durante los próximos dos años.