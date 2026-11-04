Elecciones de medio término en Estados Unidos: Trump responde con una gorra que dice “VETO”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes 3 de noviembre una imagen de una gorra roja con la palabra «VETO» en su cuenta de Truth Social, después de las derrotas republicanas en las elecciones de medio término.

La publicación apareció a las 22.40 horas de Guatemala, luego de que cadenas estadounidenses proyectaran victorias demócratas en las elecciones legislativas y en varias gobernaciones.

La imagen coincide con las declaraciones que Trump ofreció antes de los comicios, cuando advirtió que recurriría al veto presidencial si los demócratas recuperaban el control del Congreso.

El mandatario también utilizó Truth Social para responsabilizar al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, por la derrota de su partido en ese estado, donde los demócratas consiguieron dos victorias históricas.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el veto presidencial?

Trump había anunciado antes de las elecciones que podría convertirse en el "señor Veto" si los demócratas conseguían la mayoría en el Congreso.

En una entrevista con Fox News, citada por EFE, explicó que su estrategia consistiría en bloquear las iniciativas legislativas de la oposición hasta alcanzar acuerdos políticos.

"Supongo que me convertiré en el 'señor Veto'", declaró el presidente durante la entrevista difundida el 1 de noviembre.

El mandatario afirmó que, ante un Congreso controlado por la oposición, podría rechazar proyectos de ley y negociar posteriormente con los legisladores demócratas.

Dos días después, publicó en Truth Social una imagen de su tradicional gorra roja, esta vez con la palabra "VETO" escrita en letras blancas.

La publicación no incluía una explicación escrita ni mencionaba proyectos de ley específicos.

Donald Trump publicó en Truth Social una imagen de una gorra roja con la palabra «VETO», tras las derrotas republicanas en las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla de Truth Social)

Trump culpa al gobernador de Texas por la derrota republicana

El presidente también cuestionó al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, después de que la demócrata Gina Hinojosa ganara las elecciones para dirigir ese estado.

Según EFE, Trump acusó a Abbott de haberse convertido en un «republicano solo de nombre» durante los últimos seis meses.

El mandatario aseguró que el gobernador había regresado a su «fórmula original» y que eso no había sido bueno para los resultados electorales.

En otra publicación de Truth Social, Trump anunció que analizaría las razones por las que los candidatos republicanos ganaron o perdieron las elecciones.

Las declaraciones se produjeron después de que los demócratas consiguieran victorias en Texas, un estado que no elegía candidatos de ese partido para cargos estatales desde 1994.

https://twitter.com/TrumpTruthOnX/status/2117838228220997875?a=Y-0o8Y9VFq01sipa_IE&s=20

Texas pone fin a tres décadas de dominio republicano

Los demócratas James Talarico y Gina Hinojosa consiguieron victorias históricas en Texas durante las elecciones de medio término.

Talarico derrotó al republicano Ken Paxton en la contienda por el Senado de Estados Unidos, mientras Hinojosa se impuso al gobernador Greg Abbott, según las proyecciones electorales citadas por EFE.

Con estos resultados, los demócratas pusieron fin a más de tres décadas sin ganar elecciones para cargos estatales en Texas.

Hinojosa se convertirá en la primera gobernadora latina del estado y la tercera mujer en ocupar ese cargo.

En el sur de Texas, Talarico obtuvo una amplia ventaja en los condados de Cameron e Hidalgo, territorios con una importante población latina, según los resultados preliminares recogidos por EFE.

Las políticas migratorias, el costo de vida y las dificultades económicas figuraron entre los temas de la campaña electoral.

https://twitter.com/FoxNews/status/2117852576800444530?a=IqW5tbbsnYELQ-34cfQ&s=20

¿Qué es el veto presidencial en Estados Unidos?

El veto presidencial permite al presidente de Estados Unidos rechazar proyectos de ley aprobados por el Congreso.

Cuando el mandatario veta una iniciativa, esta regresa a la cámara donde se originó, acompañada de sus objeciones. El Congreso puede superar el veto mediante el respaldo de dos tercios de los votos en cada una de sus cámaras.

Si no consigue esa mayoría, el proyecto no puede convertirse en ley mediante ese procedimiento.

Trump podría recurrir a esta facultad durante los últimos dos años de su mandato si los demócratas impulsan iniciativas legislativas que no cuentan con su respaldo.

Sin embargo, el veto no impide que el Congreso ejerza sus atribuciones de fiscalización ni sus funciones constitucionales.

¿Qué cambia para Trump tras las elecciones de medio término?

Las cadenas CNN y NBC proyectaron que los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes, mientras NBC y ABC también proyectaron una mayoría demócrata en el Senado, según los despachos de EFE.

Con esas mayorías, el Partido Demócrata podría dirigir los comités legislativos de ambas cámaras, promover investigaciones y ejercer mayor fiscalización sobre el Gobierno federal.

El nuevo Congreso asumirá sus funciones en enero de 2027, cuando comenzarán los últimos dos años de la segunda administración de Donald Trump.