Qué implica la sanción de EE. UU. a Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza por apoyar a carteles narcoterroristas de México

Los Estados Unidos designó a tres estructuras guatemaltecas como organizaciones vinculadas al narcotráfico y al terrorismo, según reportes oficiales emitidos este viernes 13 de noviembre.

La medida busca restringir sus operaciones y financiamiento, debido a los nexos que Washington les atribuye con carteles mexicanos.

Las designaciones permiten al Gobierno estadounidense bloquear bienes e intereses financieros de las personas y entidades sancionadas que estén bajo jurisdicción de ese país, según describe un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro.

También prohíben que personas estadounidenses realicen transacciones con ellas, salvo autorizaciones que resultan siendo excepcionales.

La medida puede afectar además a quienes les proporcionen apoyo financiero o material y generar riesgos para instituciones financieras extranjeras que faciliten determinadas operaciones.

Sin embargo, las designaciones no son iguales: el Departamento de Estado designó a Los Lorenzana como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y también los identificó como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés). El Departamento del Tesoro, además, aplicó la categoría SDGT a Los Huistas y Los Mendoza.

Lea también: Huité: el bastión histórico de los Lorenzana y su presencia en Zacapa y oriente de Guatemala

¿Qué vínculos atribuye EE. UU. a los grupos?

Según el Departamento del Tesoro, Los Mendoza proporcionan apoyo material al cartel de Sinaloa. La entidad les atribuye funciones de recepción, almacenamiento, protección y traslado de drogas, además de control de rutas estratégicas en las fronteras de Guatemala con México y Honduras.

A Los Huistas, Washington les atribuye apoyo a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), principalmente en la cadena de suministro de cocaína desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos. También señala que mantienen redes de protección e influencia en el noroccidente de Guatemala.

Por su parte, el Departamento de Estado describe a Los Lorenzana como uno de los clanes de narcotráfico más poderosos de Guatemala y les atribuye actos de violencia contra civiles, funcionarios y miembros del Ejército.

La administración estadounidense sostiene que las tres estructuras mantienen vínculos con carteles mexicanos y que sus actividades contribuyen al tráfico de drogas y al financiamiento del crimen organizado.

Today, the United States is imposing terrorist designations against Los Lorenzanas, Los Huistas, and Los Mendoza. These Guatemala-based groups have deep ties to Mexican cartels and play a significant role in moving illicit drugs through the region. Today’s action demonstrates the Administration’s commitment to disrupting cartel and narcoterrorist networks that threaten U.S. national security. https://t.co/IQPAhGtPtg — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) November 13, 2026

Lea también: Narcopolítica y elecciones del 2027: los desafíos que marcarán la agenda del próximo embajador de EE. UU. en Guatemala