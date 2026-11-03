Narcotráfico en Guatemala: así operaba la red vinculada a Sergio Cifuentes, esposo de la alcaldesa de Zacapa, y otros 17 narcos

Una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína utilizó rutas marítimas y conexiones entre Colombia, Guatemala y México para movilizar droga destinada al mercado estadounidense, según la sentencia del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California contra dos guatemaltecos y 15 colombianos.

El expediente identifica a una estructura criminal desde Sudamérica en el trasiego de droga. Entre los operadores figura Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, alias el Gordo, exconcejal de Zacapa y esposo de Karen Xiomara Ovalle Madrid, alcaldesa de ese municipio.

Cifuentes Sagastume fue condenado a 90 meses de prisión —siete años y seis meses— el 18 de octubre del 2023, después de declararse culpable de conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación.

Pero el esposo de la alcaldesa no fue el único condenado, otras 17 personas fueron enviadas a prisiones estadounidenses por trasegar droga. Las penas van de cuatro a 10 años.

¿Cómo operaba la estructura de narcotráfico en Guatemala?

Según los antecedentes judiciales relacionados con Cifuentes Sagastume, durante el 2016 y el 2017 este participó con otras personas en la coordinación del transporte de cocaína. La operación incluía el uso de lanchas rápidas y contenedores para movilizar cargamentos.

Según las autoridades, los implicados recurrían a aviones comerciales y privados, embarcaciones pesqueras, lanchas rápidas y contenedores marítimos para transportar tanto los narcóticos como las ganancias obtenidas de su comercialización.

La droga era movilizada hacia Guatemala y México y posteriormente enviada a San Diego y Los Ángeles.

Los investigadores estadounidenses coordinaron la interdicción de al menos 45 envíos masivos de cocaína en distintas jurisdicciones y países extranjeros. El Departamento de Justicia reportó la incautación de aproximadamente 60 mil 230 kilogramos de cocaína y US$4.7 millones en operaciones relacionadas con las organizaciones investigadas.

Los documentos de EE. UU. señalan que Cifuentes Sagastume aceptó su participación en una conspiración de 450 kilogramos de cocaína.

Sergio Cifuentes: del Concejo de Zacapa a una condena en EE. UU.

Sergio Fernando Cifuentes Sagastume fue concejal primero de Zacapa antes de enfrentar el proceso penal por narcotráfico.

Fue capturado en Guatemala el 3 de noviembre del 2017 y extraditado a Estados Unidos el 30 de marzo del 2023. En junio de ese año se declaró culpable ante la justicia federal estadounidense.

El 18 de octubre del 2023, el juez Larry Alan Burns le impuso una condena de 90 meses de prisión, además de cinco años de libertad supervisada, según los antecedentes periodísticos del caso.

Cifuentes Sagastume recuperó su libertad en el 2024 y regresó a Zacapa a principios de junio de ese año. Desde entonces, publicaciones de redes sociales municipales y comunitarias lo han mencionado junto a su esposa, la alcaldesa Karen Xiomara Ovalle Madrid, en actividades y proyectos locales.

Erick Alexander Granados García, otro guatemalteco condenado por narcotráfico

Erick Alexander Granados García, alias Rey del Mar", es otro guatemalteco que operó junto al esposo de la alcaldesa de Zacapa, según la investigación de EE. UU.

Granados García fue acusado por un jurado federal del Distrito Sur de California en junio del 2017 por conspiración para poseer cocaína a bordo de una embarcación con intención de distribuirla.

Granados fue detenido en Guatemala el 21 de agosto del 2017 y el 29 de octubre del 2025 fue extraditado a Estados Unidos. Granados García se declaró culpable de trasladar droga al norte del continente.

El 10 de julio del 2026, el juez federal James E. Simmons Jr. lo condenó a 120 meses de prisión, equivalentes a 10 años.

Personas condenadas y penas de prisión