Caso Zoel Cruz: rastreo de 150 teléfonos permitió al MP identificar a sospechosos del secuestro y su conexión con los Lorenzana

La desaparición del cantante guatemalteco José Zoel Cruz, ocurrida el 12 de noviembre del 2021, después de una presentación artística en Zacapa, llevó al Ministerio Público (MP) a analizar los registros de ubicación de al menos 150 teléfonos de personas que se encontraban en el lugar en donde el joven fue visto por última vez.

La investigación, a cargo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, permitió identificar movimientos de dispositivos que los investigadores consideran relevantes para establecer lo ocurrido aquella noche en el turicentro y restaurante Bosque Real, en Zacapa.

La investigación señala que, pasadas las 23 horas del 12 de noviembre, los registros de geolocalización mostraron que los teléfonos atribuidos a Roberto Andony Galdámez Pineda, José Armando Granados Gallardo y Zoel Cruz se desplazaron fuera del establecimiento.

Los investigadores sostienen como principal tesis que Galdámez Pineda y Granados Gallardo habrían obligado al cantante a abordar un vehículo y lo trasladaron a otro lugar de Zacapa. Desde entonces se desconoce el paradero de Zoel Cruz.

Los dos hombres fueron capturados en febrero del 2024 y ligados a proceso por plagio o secuestro. Sin embargo, una Sala de Apelaciones revocó la resolución judicial en octubre de ese año y ordenó su liberación.

Posteriormente, el MP emprendió acciones legales contra esa decisión, lo que dio lugar a nuevas resoluciones. El 14 de octubre pasado, el Juzgado de Mayor Riesgo B giró nuevas ordenes de captura contra Galdámez Pineda y Granados Gallardo, presuntamente miembros del grupo Los Lorenzana, dedicada al trasiego de drogas.

Antes de la desaparición

La investigación también contempla un posible móvil relacionado con una mujer que se encontraba en la actividad.

Según la información a la que tuvo acceso Prensa Libre, la mujer era conviviente de Galdámez Pineda y habría sostenido una conversación con Zoel Cruz durante la fiesta. El cantante también le habría dedicado canciones durante su espectáculo público.

Los investigadores señalan que ese acercamiento pudo provocar una reacción de Galdámez Pineda y que, posteriormente, junto a sus guardaespaldas habrían participado en el secuestro.

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Biblia abierta y fotografías de Zoel Cruz forman un pequeño altar en su memoria durante un homenaje en Guatemala del 6 de mayo del 2022. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Los Lorenzana

Otro de los aspectos investigados es la relación de Galdámez Pineda con personas vinculadas al entorno de la familia Lorenzana, señalada durante años por las autoridades estadounidenses de participar en el tráfico internacional de drogas.

Según investigadores del caso, Galdámez Pineda habría tenido vínculos con esa estructura y desempeñado funciones de operador y cabecilla en Zacapa.

Las mismas fuentes sostienen que parte de su protección en el departamento provenía de Hans Broiner Lemus Lorenzana, nieto de Waldemar Lorenzana Lima, conocido como el Patriarca.

La relación entre ambos habría surgido por un vínculo familiar: una hermana de Galdámez Pineda habría tenido un hijo con Lemus Lorenzana.

El 2 de marzo del 2022, Lemus Lorenzana murió durante un ataque armado ocurrido en una venta de licores en el barrio El Centro, frente al parque central de Huité, Zacapa.

En el hecho murieron otras dos personas. Las versiones publicadas entonces apuntaban a un posible enfrentamiento con su primo, Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito.

Lemus Lorenzana era hijo de Marta Julia Lorenzana Cordón, capturada el 30 de abril del 2021 en Zacapa y posteriormente extraditada a Estados Unidos, donde fue condenada a 33 años de prisión por delitos de narcotráfico.

Después de la muerte de Lemus Lorenzana, Galdámez Pineda habría recibido protección de otro presunto cabecilla del narcotráfico que opera en Zacapa, identificado con el alias Jaguar, según la carpeta de la investigación. Este hombre habría asumido un papel de protección sobre Galdámez Pineda.

Las fuentes también señalan que Jaguar habría financiado la defensa legal del sindicado para conseguir su salida de prisión.

Una familia que sigue esperando

Mientras se desarrollaban las investigaciones y los recursos judiciales, la familia de Zoel Cruz continuó buscando respuestas sobre su desaparición.

En un reportaje, publicado en mayo del 2022, su madre, Juliana de León, recordó los primeros años del cantante, su entusiasmo por la música y los proyectos que tenía antes de desaparecer.

Relató que, cuando era niño, se ponía camisas de manga larga e imitaba a sus artistas favoritos. También recordó la emoción con la que recibió el primer acordeón que ella le regaló.

Zoel había comenzado a destacar en el género regional mexicano y había compartido escenario con artistas nacionales e internacionales.

Su madre contó que la noche del 12 de noviembre del 2021 recibió mensajes de su hijo por WhatsApp. Según su testimonio, los últimos mensajes llegaron aproximadamente a las 22.39 horas. Más tarde intentó comunicarse nuevamente con él, pero ya no obtuvo respuesta.

La familia también recibió información de un acompañante del cantante sobre la llegada de hombres armados al restaurante y su posterior desaparición.

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Hugo Roberto Andony Galdámez Pineda, sindicado por el secuestro del cantante Zoel Cruz, es señalado por investigadores como uno de los operadores y cabecillas de la estructura de narcotráfico de Los Lorenzana en Zacapa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL

La estructura de los Lorenzana

La familia Lorenzana fue identificada por las autoridades estadounidenses como una de las organizaciones vinculadas con el trasiego de cocaína desde Guatemala hacia México y Estados Unidos.

Waldemar Lorenzana Lima, alias el Patriarca, fue detenido en abril del 2011 en El Jícaro, El Progreso, y extraditado a Estados Unidos en marzo del 2013.

En agosto del 2014 se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y, en febrero del 2020, fue sentenciado a 23 años de prisión. Lorenzana Lima murió en el 2021.

Cuatro hijos de Waldemar Lorenzana Lima fueron procesados por narcotráfico en Estados Unidos. Eliu Elixander y Waldemar Lorenzana Cordón fueron condenados a cadena perpetua en el 2018. Marta Julia Lorenzana Cordón, madre de Hans Broiner Lemus Lorenzana, fue condenada en marzo del 2024 a 33 años de prisión. Haroldo Geremías Lorenzana Cordón también fue extraditado a Estados Unidos, donde, según información publicada por Prensa Libre en julio del 2026, permanecía pendiente de sentencia.

Su nieto Hans Broiner Lemus Lorenzana había sido detenido en junio del 2013, junto con otras cinco personas, cuando transportaban 14 kilos de cocaína en San Marcos. Posteriormente recibió una medida que le permitió recuperar su libertad.