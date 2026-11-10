Capturan a “Mosh”, yerno de “el Botas” y señalado por EE. UU. como operador de Los Huistas

Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias “Mosh”, fue capturado. Las autoridades estadounidenses lo señalan como uno de los principales lugartenientes de la organización de narcotráfico Los Huistas, que opera en Huehuetenango y la frontera con México.

Montejo Sáenz es yerno de Eugenio Darío Molina López, alias el Botas, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los cabecillas de Los Huistas. Según las autoridades estadounidenses, Montejo Sáenz coordinaba el transporte de narcóticos, muchos de los cuales tenían como destino Estados Unidos.

El 1 de noviembre del 2018, un gran jurado federal presentó una acusación contra Montejo Sáenz ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, por dos cargos relacionados con el tráfico de cocaína.

Además, un memorando judicial presentado el 16 de julio del 2025 por la Fiscalía de Estados Unidos, dentro del proceso penal contra Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, alias “Metal”, identificado como uno de los principales lugartenientes de Los Huistas, contiene conversaciones telefónicas interceptadas en las que se menciona a Montejo Sáenz en relación con presuntos cargamentos de cocaína.

Castillo Hernández, sobrino de la diputada Sofía Hernández Herrera, admitió haber participado en la distribución de al menos 2,000 kilogramos de cocaína entre el 2017 y julio del 2020, según el expediente judicial estadounidense.

Quién es Axel Bladimir Montejo Sáenz

Montejo Sáenz es originario de Santa Ana Huista, Huehuetenango, según los registros estadounidenses. El Departamento del Tesoro identificó un parentesco directo con uno de los principales cabecillas de esa organización.

En marzo del 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que Montejo Sáenz es yerno de Eugenio Darío Molina López y que desempeñaba funciones de coordinación del transporte de drogas.

Ese señalamiento formó parte de las sanciones impuestas contra Los Huistas, sus cabecillas y otros integrantes de la estructura.

La OFAC también incluyó entre los sancionados a Aler Baldomero Samayoa Recinos, conocido como “Chicharra”; Freddy Arnoldo Salazar Flores, exdiputado al Parlacén; Werner Darío Molina Montejo; Ervin René Moreno López y Roger Antulio Samayoa Montejo.

La designación alcanzó, además, a la empresa Compradores y Exportadores Café Captzin, Sociedad Anónima, con sede en La Democracia, Huehuetenango.

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Eugenio Darío Molina López, alias “el Botas”, señalado como uno de los cabecillas de Los Huistas, durante su captura en Estados Unidos en abril del 2026. (Foto Prensa Libre: Departamento de Justicia de EE. UU.)

La acusación federal contra Montejo Sáenz

El primero corresponde a conspiración internacional para distribuir cocaína destinada a su importación ilegal a Estados Unidos.

El segundo se refiere a conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción estadounidense.

“Desde una fecha desconocida para el gran jurado y hasta noviembre del 2018, inclusive, en Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México y otros lugares, el acusado Axel Bladimir Montejo Saenz, también conocido como Mosh, conspiró de manera consciente e intencional con otras personas para el trafico de cocaína".

Los Huistas mantenía vínculos con el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, según las autoridades estadounidense.

Eugenio Darío Molina López, el suegro de Montejo Sáenz

Molina López y Aler Baldomero Samayoa Recinos encabezaban la organización al menos desde el 2012. Las autoridades estadounidenses atribuyeron a Molina López la supervisión directa de las operaciones de narcotráfico y su participación en el traslado de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica y Centroamérica hacia México.

La estructura utilizaba el territorio guatemalteco como corredor para el movimiento de drogas destinadas a organizaciones mexicanas y, posteriormente, al mercado estadounidense.

En marzo del 2022, Estados Unidos sancionó a Molina López y ofreció una recompensa de hasta US$10 millones por información que condujera a su captura o condena. Molina López fue capturado en San Diego, California, en abril del 2026.

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La captura de “Chicharra”, otro cabecilla de Los Huistas

Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, señalado por Estados Unidos como uno de los principales cabecillas de Los Huistas, fue capturado el 11 de marzo del 2025 en un centro comercial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Posteriormente fue trasladado a Guatemala, donde aceptó su extradición a Estados Unidos, que se concretó el 9 de mayo del 2025.

En Estados Unidos, Samayoa Recinos enfrenta una acusación por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

Miembros de Los Huistas capturados

Presuntos integrantes y operadores de Los Huistas capturados: