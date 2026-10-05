Apartamentos para narcos de hasta US$225 mil: los lujos que una abogada relata en prisión de Guatemala

Rebecca Castañeda, quien se presenta como la abogada de algunos de los narcotraficantes “más peligrosos del mundo”, relató las condiciones que ha encontrado durante sus visitas profesionales a clientes recluidos en cárceles de Latinoamérica. En Guatemala, contó que ingresó a una prisión donde, según afirma, algunos reclusos permanecen en apartamentos que llegan a cotizarse hasta en US$225 mil.

Castañeda fue abogada de Aler Samayoa Recinos, alias el Chicharra y presunto cabecilla de Los Huistas y conserva la defensa del exdiputado al Parlacen Freddy Arnoldo Salazar, yerno de Samayoa Recinos. Según documentos judiciales de Estados Unidos no pudo representar a ambos simultáneamente debido a un conflicto de intereses.

Un bar, área para asados, mariachis, fiestas y apartamentos con precios de entre los US$75 mil y los US$225 mil forman parte de las condiciones que la abogada asegura haber encontrado durante sus visitas a una prisión de Guatemala.

Castañeda habló de su experiencia durante la entrevista que se divulgó con el título "Represento a los narcos más peligrosos del mundo" con Nelson Rodríguez Jr., creador del Método Montana Podcast, en la que abordó su trayectoria en casos de narcotráfico, las condiciones de las cárceles que ha visitado y los procesos de extradición hacia Estados Unidos.

“Iría a una prisión en Guatemala todo el día (…) Y es como una pequeña ciudad. Entonces, hay un bar. Entonces, entras, y es literalmente como una pequeña ciudad. Tienen apartamentos que puedes comprar”, comentó.

Es en esos espacios donde los guatemaltecos acusados de delitos de narcotráfico en Estados Unidos aguardan mientras se tramita su extradición.

Al referirse a esos espacios, Castañeda aseguró que los valores dependían de las condiciones existentes en la prisión.

“Sí. Empiezan a $75,000, y luego van a $200,000, $225,000, dependiendo de quién está en la prisión y qué está pasando. Y los compras mientras esperas la extradición. Entonces, vas a visitar al cliente, y es como un apartamento, con aire acondicionado, hay un baño, una cama. Estás comprando el apartamento del gobierno, supongo. Es un buen modo para el gobierno para ganar dinero. Sí. Pero no puedes venderlo. Es como un alquiler”, dijo.

Prensa Libre pidió a la Dirección General del Sistema Penitenciario una reacción sobre las revelaciones de la abogada, pero no se ha obtenido respuesta. Si lo hacen, se incluirá en este espacio.

La ex defensora de El Chicharra, comparó el funcionamiento de esos espacios con un alquiler, pues, según explicó, el recluso podía ocuparlos durante su permanencia en prisión, pero no venderlos.

Durante su relato sobre una de sus visitas a una prisión de Guatemala, Castañeda recordó el encuentro con un hombre de baja estatura, de unos 90 centímetros, que trabajaba para su cliente dentro del penal.

Según la abogada, el hombre no tenía dinero y también enfrentaba un proceso de extradición, aunque dijo no recordar el delito por el cual era requerido. Fue él quien se ofreció a cargar sus pertenencias y la acompañó hasta el apartamento de su defendido.

Castañeda no precisa en ese segmento de la entrevista a qué prisión de Guatemala corresponden los precios de entre US$75 mil y US$225 mil.

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De fiscal a defensora de narcos

Rebecca Castañeda es exfiscal federal de Estados Unidos y abogada con experiencia en derecho marítimo y operaciones especiales de la Guardia Costera estadounidense. Durante su etapa como fiscal federal en el Distrito Medio de Florida procesó casos de narcotráfico internacional y lavado de dinero valorados en más de US$2 mil 300 millones.

Castañeda participó como asesora jurídica en operaciones contra el narcotráfico, interceptación de migrantes y vigilancia pesquera. Actualmente representa a clientes en casos de defensa penal federal, extradición, incautación y decomiso de activos. Además de continuar vinculada a la Reserva de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Los lujos que Prensa Libre encontró en Mariscal Zavala

Aunque Castañeda no identifica la prisión guatemalteca a la que atribuye los precios de los apartamentos, las comodidades y espacios diferenciados para algunos reclusos en Mariscal Zavala ya habían sido documentados por Prensa Libre.

El 21 de febrero del 2022, Prensa Libre publicó una investigación sobre las condiciones de reclusión en la cárcel ubicada dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la zona 17 capitalina.

Prensa Libre ingresó al recinto y comprobó que las condiciones variaban considerablemente según el sector y la capacidad económica de los privados de libertad.

En el área común había carpas de vinil utilizadas como habitaciones, pero también construcciones más formales elaboradas con madera y tabla yeso. Algunas tenían acabados más finos y ofrecían mayor privacidad.

El recorrido permitió comprobar, además, la existencia de tiendas, ventas de comida, una barbería y otros servicios dentro del penal.

Las diferencias eran todavía mayores en Aislados Uno, un sector conocido como “el condominio”. Allí había viviendas de uno o dos niveles, algunas con jardines, paredes blancas, lámparas y otros acabados que contrastaban con las condiciones del área común.

Aislados Dos ofrecía mayor privacidad y estaba separado por otro control de seguridad.

El reportaje también documentó que algunos reclusos con orden de extradición tenían capacidad económica para pagar mejores habitaciones, alimentación, lavandería y otros servicios durante su permanencia en prisión.

Guatemala como parte del corredor

La experiencia de Castañeda en Guatemala no se limita a sus visitas a prisiones. Durante la entrevista también habló del papel del país dentro de las rutas utilizadas para trasladar droga hacia Estados Unidos.

La abogada aseguró que esas rutas han cambiado en los últimos años, aunque situó a Guatemala dentro del corredor utilizado para llevar droga desde Sudamérica hacia territorio estadounidense.

“La droga sigue siendo hecha en todos esos lugares, pero el flujo es un poco diferente. Llegando a Guatemala, la droga va a todo el mundo”, explicó.

Durante la conversación le preguntaron si Guatemala funciona como una especie de “trampolín” dentro de esa ruta.

“Exactamente. No sé si deberían llamarlo así, pero sí, ese es el corredor, y van a la superficie y se mueven. No es difícil, pero necesitas a ellos. Absolutamente los necesitas”, respondió.

Castañeda también aseguró haber encontrado diferencias entre los acusados guatemaltecos y colombianos que ha representado cuando conocen las penas impuestas por tribunales estadounidenses.

“Guatemala es muy diferente. Se sorprenden cuando están condenados”, afirmó.