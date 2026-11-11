Tráfico de drogas, una llamada interceptada y amenazas contra “Mosh”: el caso contra el lugarteniente de Los Huistas

Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias “Mosh” o “Kraken”, señalado por Estados Unidos como uno de los principales operadores de los Huistas, fue capturado el 9 de noviembre, después de haber sido acusado por EE. UU. por narcotráfico ante una corte federal estadounidense desde noviembre del 2018.

Su nombre también figura en una conversación interceptada durante una investigación contra otro presunto integrante de los Huistas y en mantas con amenazas aparecidas en Huehuetenango y San Marcos en diciembre de 2025.

Este martes 10 de noviembre, Montejo presentó un documento de reivindicación de derechos ante la Corte del Distrito Sur de California, en la que señalaba que guardaría silencia tras su captura.

"No deseo renunciar, y no renunciaré, a ninguno de mis derechos constitucionales, salvo en presencia de mi abogado defensor. No deseo que el Gobierno ni sus agentes me interroguen o se comuniquen conmigo para solicitar que renuncie a cualquiera de mis derechos, a menos que mi abogado defensor esté presente", indicó Montejo.

Montejo Sáenz es yerno de Eugenio Darío Molina López, el Botas, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los cabecillas de los Huistas. Las autoridades estadounidenses sostienen que esta estructura, con operaciones en Huehuetenango, coordinaba el traslado de cargamentos de droga hacia México y Estados Unidos.

El 1 de noviembre del 2018, una acusación federal presentada ante la Corte del Distrito Sur de California señaló a Montejo Sáenz por dos cargos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.

El primer cargo lo acusa de conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento o intención de que la droga fuera introducida ilegalmente en Estados Unidos. La acusación describe una operación internacional que involucraba territorios como Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México.

El segundo cargo se refiere a una conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción estadounidense en alta mar.

Su suegro, el Botas, y el papel de Mosh en los Huistas

El 18 de marzo del 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Los Huistas y varios de sus integrantes.

Entre los señalados figuraban Molina López, alias “el Botas”, y Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, identificados como dirigentes de la organización.

El Departamento del Tesoro describió a Montejo Sáenz como yerno de Molina López y uno de los principales lugartenientes de los Huistas. Según las autoridades estadounidenses, tenía funciones de coordinación en el transporte de narcóticos hacia México y Estados Unidos.

Las investigaciones estadounidenses vinculan a los Huistas con el tráfico de cocaína, metanfetaminas y heroína, así como con organizaciones mexicanas, entre ellas el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación.

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La llamada interceptada que menciona a “Mosh”

Uno de los documentos que vuelve a mencionar a Montejo Sáenz pertenece a un proceso judicial distinto, un caso contra Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, conocido como “Metal” o “Joker”, sobrino de la diputada Sofía Hernández, identificado por la Fiscalía estadounidense como lugarteniente de Los Huistas.

En ese documento, los fiscales describieron conversaciones interceptadas durante el 2018 sobre operaciones de narcotráfico y relaciones entre proveedores y operadores de la organización.

Una de esas conversaciones, fechada el 25 de mayo del 2018, incluye una referencia directa al alias de Montejo Sáenz. Según el memorando, una persona identificada como “Rambutan” le dijo a Castillo Hernández:

“Dice que le han quitado 30 carros [cargamentos de cocaína] a Mosh”. La expresión “30 carros” aparece explicada en el propio memorando como una referencia a cargamentos de cocaína.

Después de reproducir la conversación, la Fiscalía identificó expresamente al hombre mencionado:

“Mosh es un alias conocido de Axel Bladimir Montejo Sáenz (acusado en el expediente 18CR4701-DMS), integrante de Los Huistas sancionado por la OFAC”, señala el documento.

El otro caso judicial y los cargamentos de cocaína

El documento de julio del 2025 fue presentado dentro del proceso contra Castillo Hernández, quien reconoció en su acuerdo de culpabilidad su participación en la distribución de al menos 2 mil kilogramos de cocaína entre el 2017 y el 28 de julio del 2020.

Castillo Hernández fue capturado el 31 de agosto del 2021 en Guatemala y extraditado a Estados Unidos el 10 de febrero del 2022. En noviembre del 2025 fue condenado a tiempo cumplido y quedó sujeto a tres años de libertad supervisada.

La Fiscalía estadounidense lo relacionó con proveedores identificados como Jorge y Fabio Campos Oliva, procesados en expedientes separados. También describió comunicaciones con personas identificadas mediante los alias “Rambutan”, “Nomas” y “Coneja”.

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Un expediente vinculado con otra investigación

La acusación contra Montejo Sáenz también tiene una conexión procesal con otro expediente estadounidense.

El 1 de noviembre del 2018, la Fiscalía presentó un aviso de caso relacionado en el que identificó una vinculación entre el proceso contra Montejo Sáenz, y contra Willian Lemus Lara.

En ese aviso, la Fiscalía señaló que ambos casos compartían una intervención de comunicaciones y que las actividades investigadas formaban parte de un mismo hecho o transacción delictiva, con elementos sustancialmente.

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Las mantas que mencionaron a “Mosh” en la frontera

El nombre de Montejo Sáenz volvió a aparecer durante la jornada de ataques del 8 de diciembre del 2025, cuando fueron localizadas mantas con mensajes amenazantes en comunidades de Huehuetenango y San Marcos.

Los hechos fueron atribuidos a una incursión del cartel de Sinaloa en la zona fronteriza con México.

Una de las mantas, fotografiada en Tacaná, San Marcos, mencionaba al “Teniente, Bladimir y Mosh” y contenía una advertencia relacionada con Juan Valdovinos, señalado en México como presunto cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación en Chiapas.

Otra manta, también firmada por el cartel de Sinaloa, mencionaba a “Toño, Bladimir y Teniente” y los responsabilizaba de generar violencia y afectar la economía de Guatemala y del estado mexicano de Chiapas.

Las capturas de otros cabecillas de los Huistas

Antes de la captura de “Mosh”, otros dos hombres identificados por Estados Unidos como cabecillas de Los Huistas habían sido detenidos.

Aler Baldomero Samayoa Recinos, “Chicharra”, fue capturado el 11 de marzo del 2025 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Después fue trasladado a Guatemala y extraditado a Estados Unidos el 9 de mayo de ese año.

Samayoa Recinos enfrenta una acusación estadounidense por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

Además, Eugenio Darío Molina López, “el Botas”, suegro de Montejo Sáenz y otro de los principales cabecillas señalados de los Huistas, fue capturado en Estados Unidos en abril del 2026.