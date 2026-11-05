Los Caradura: las tres estructuras vinculadas con robos a blindados, sicariato y narcotráfico en Guatemala

Robos a vehículos de transporte de valores, asesinatos por encargo y operaciones vinculadas con el narcotráfico forman parte de los hechos que la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) atribuye a estructuras criminales que operaban en distintos departamentos del país. Entre ellas figuran Los Mexicanos y Los Taxistas del Viejo, cuyos integrantes enfrentan procesos penales por delitos como asesinato, robo agravado y asociación ilícita.

De acuerdo con información sobre las estructuras, estas habrían mantenido vínculos con Byron Lima y Los Caradura. Tras la muerte del capitán del Ejército, sus integrantes habrían continuado transportado ilícitos, secuestrando comerciantes y asesinando rivales.

Durante el 2025, la Fiscalía contra el Crimen Organizado desarticuló seis bandas criminales dedicadas al robo de vehículos de transporte de valores. Entre los capturados figuraban presuntos sicarios y operadores que, según la información recabada, trabajaban para Los Caradura.

De acuerdo con reportes de la Policía Nacional Civil (PNC), después de las aprehensiones de integrantes de estas organizaciones no se registraron nuevos robos a blindados hasta el 3 de noviembre del 2026, cuando un grupo armado intentó asaltar un vehículo de transporte de valores en el kilómetro 87 de la ruta a Taxisco, Santa Rosa.

En ese hecho, los atacantes bloquearon la carretera con dos camiones de volteo y dos autobuses incendiados. Sin embargo, no lograron apoderarse del dinero que transportaba el blindado.

Los Mexicanos y los robos millonarios

Una investigación de la Fiscalía Distrital de Alta Verapaz identificó a presuntos integrantes de Los Mexicanos, estructura vinculada con hechos delictivos cometidos entre el 2021 y el 2024 en Zacapa, Escuintla, Sololá y la capital.

El 7 de mayo del 2024, las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de la banda en el kilómetro 508 de la Franja Transversal del Norte, aldea San Luis, Cobán, Alta Verapaz.

Durante la diligencia, los investigadores interceptaron una camioneta en la que localizaron cuatro armas de fuego, silenciadores, uniformes similares a los de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), teléfonos móviles y dos juegos de placas de vehículo.

Los detenidos fueron ligados a proceso penal por conspiración, encubrimiento propio y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

Las pesquisas posteriores relacionaron a la estructura con otros ataques armados. Según el MP, los análisis balísticos establecieron coincidencias entre las armas decomisadas y cuatro hechos investigados. Uno de ellos ocurrió el 6 de mayo del 2022 en Zacapa, donde murió una persona.

Otro se registró el 17 de octubre del 2023 en la colonia San Rafael Buena Vista, zona 25 capitalina. De acuerdo con la acusación, los sindicados habrían ingresado a una vivienda, atado a los adultos y torturado a las víctimas frente a menores de edad.

El MP señaló que, durante ese ataque, los responsables exigieron dinero y habrían asesinado a Deglyn Gustavo Adolfo Herrera Serech al no encontrar el efectivo.

La investigación también relacionó a la banda con un ataque ocurrido el 19 de diciembre del 2023 en las instalaciones de una empresa de bebidas en Escuintla, donde murió un guardia de seguridad privada.

Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Los Mexicanos habrían robado al menos Q3.5 millones durante atracos a comerciantes y vehículos de transporte de valores. En uno de los hechos, el monto sustraído fue de Q2 millones.

La estructura era dirigida inicialmente por Marco Aurelio Acosta Sosa, alias el Mexicano. Tras su muerte, el mando habría sido asumido por Karen Lisbeth Martínez Campos, según la investigación fiscal.

El caso fue trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo B y, los 10 presuntos criminales se encuentran en etapa intermedia.

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Los Taxistas del Viejo y el asalto en San Marcos

Otra de las estructuras investigadas por el MP es Los Taxistas del Viejo, señalada de utilizar una red de taxis informales para ejecutar atentados, transportar armas o drogas y facilitar fugas.

La Fiscalía identifica como presunto cabecilla a Julio Valentín Monroy López, alias el Viejo, a quien vincula con actividades de narcotráfico y con operaciones en distintas zonas de la capital y municipios cercanos.

Según las investigaciones, la organización tenía presencia en las zonas 1, 5, 15, 16 y 17 de la capital, así como en Villa Canales, San José Pinula y San Lucas Sacatepéquez.

Uno de los hechos atribuidos a esta estructura ocurrió el 1 de septiembre del 2025, frente a un banco en el Parque Central de San José El Rodeo, San Marcos.

Un grupo armado atacó a los custodios de un vehículo de transporte de valores. Como consecuencia, murieron tres trabajadores de seguridad privada y una persona civil.

El ataque dio lugar a nuevas diligencias contra la organización. En diciembre del 2025, el MP llevó a cabo allanamientos y capturas de presuntos integrantes de Los Taxistas del Viejo.

La investigación también relaciona a la estructura con siete asesinatos y con intentos de asesinato contra Rony Vitalino Galicia, alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango.

Durante una audiencia del 16 de diciembre del 2025, la Fiscalía expuso que varios sindicados habían dado seguimiento al jefe edil para intentar asesinarlo.

Entre los señalados figuraba William Roberto Florian Tuch, alias el Pollo, a quien la imputación relacionó con acciones de seguimiento el 7 y 17 de noviembre del 2025.

La situación judicial de Los Taxistas del Viejo

De acuerdo con el MP, hay 14 sindicados del caso Los Taxistas del Viejo. De ellos, 12 se encuentran en etapa intermedia y dos están pendientes de audiencia de primera declaración, entre estos el presunto cabecilla, Monroy López, alias el Viejo, y uno de sus sicarios.

Monroy López fue capturado en agosto del 2026, pero el juez décimo penal, Jimi Bremer, dejó sin efecto la orden de aprehensión y dispuso su libertad mediante una resolución.

El cabecilla tenía una orden de captura emitida el 12 de diciembre del 2025 por asesinato, conspiración para el asesinato y asociación ilícita.

Su audiencia de primera declaración estaba prevista para el 3 de septiembre del 2026, pero fue suspendida por razones de agenda judicial y reprogramada para el 10 de noviembre del 2026.