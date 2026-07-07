MP revela en audiencia cómo operaba la estructura criminal Los Mexicanos: torturas, mutilaciones y falsos allanamientos

Durante la audiencia de fase intermedia contra 10 presuntos integrantes de la estructura denominada Los Mexicanos, la Fiscalía contra el Crimen Organizado describió el modo de operar que atribuye a la banda, señalada de utilizar uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil (PNC) y someter a sus víctimas para obtener dinero, armas de fuego y otros bienes de valor.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado detalló, durante la audiencia de fase intermedia contra 10 presuntos integrantes de la estructura criminal Los Mexicanos, la forma en que, según la investigación, operaba la banda para cometer robos, secuestros, torturas y asesinatos.

Los hechos fueron expuestos por el Ministerio Público (MP) ante el Juzgado de Mayor Riesgo B como parte de la acusación con la que busca que los sindicados enfrenten juicio.

La investigación del MP señala que la estructura era dirigida inicialmente por Marco Aurelio Acosta Sosa, alias el Mexicano, quien encabezó la organización hasta su muerte. Posteriormente, el liderazgo habría sido asumido por su pareja, Karen Lisbeth Martínez Campos, una de las 10 personas que actualmente enfrentan la fase intermedia del proceso penal.

De acuerdo con la Fiscalía, el nombre de la estructura Los Mexicanos proviene del alias de Acosta Sosa, quien habría reclutado a varios de los integrantes de la organización.

El MP sostiene que la banda criminal operó entre el 2021 y el 2024 en los departamentos de Guatemala, Zacapa, Escuintla y Sololá. Aunque la investigación comenzó en Alta Verapaz y las primeras capturas se efectuaron en Cobán, los hechos delictivos que el MP atribuye a la organización ocurrieron en esos cuatro departamentos.

Según la Fiscalía, la estructura ingresaba a viviendas portando armas de fuego con silenciadores. Además, los integrantes utilizaban uniformes e insignias similares a los de la PNC y, en algunos casos, documentos falsificados para simular órdenes de allanamiento y evitar levantar sospechas.

La investigación sostiene que, una vez dentro de los inmuebles, los integrantes sometían a las familias, las amarraban y las amenazaban de muerte mientras buscaban dinero en efectivo, armas de fuego y otros objetos de valor.

El Ministerio Público busca que 10 presuntos integrantes de Los Mexicanos sean enviados a juicio por asociación ilícita, robo agravado, tortura, asesinato, secuestro y falsificación de placas de circulación. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Tortura y amenazas para obtener dinero

Uno de los hechos expuestos por el MP ocurrió el 8 de diciembre del 2023, cuando, según la acusación, cuatro hombres y una mujer ingresaron a la vivienda del comerciante identificado como David.

La Fiscalía indicó que los atacantes neutralizaron al propietario desde el ingreso al inmueble, lo sujetaron por el cuello, le apuntaron con un arma de fuego y obligaron a toda la familia a permanecer inmóvil bajo la advertencia de que serían asesinados si gritaban o intentaban escapar.

De acuerdo con el testimonio presentado por el MP, los agresores buscaban una caja fuerte porque, supuestamente, tenían información de que en la vivienda había una fuerte suma de dinero. Mientras registraban el inmueble, también localizaron y sustrajeron una pistola propiedad de la víctima.

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La investigación señala que Martínez Campos acompañaba al grupo, coordinaba las acciones de los demás integrantes y mantenía comunicación telefónica con un hombre que insistía en que continuaran buscando efectivo y obtuvieran información sobre el supuesto escondite del dinero.

Cuando no localizaron el efectivo, uno de los atacantes presuntamente sacó una tenaza y simuló amputarle un dedo a la víctima para obligarla a revelar dónde estaba el dinero.

Según la Fiscalía, posteriormente Martínez Campos habría ordenado que le cercenaran el dedo índice de la mano derecha. La víctima fue amordazada, atada de pies y manos y encerrada en un baño, mientras el dedo permanecía unido únicamente por un fragmento de piel.

El Ministerio Público afirmó que David, la víctima, identificó mediante un álbum fotográfico elaborado por la PNC a Jairo Raúl Chacón Lara, Karen Lisbeth Martínez Campos y Martín Enrique Corado González como algunos de los presuntos responsables del ataque.

La declaración fue corroborada, según la Fiscalía, por Jennifer, conviviente de la víctima, quien relató que los atacantes sustrajeron bienes valorados en aproximadamente Q90 mil, además del DVR del sistema de videovigilancia que habría registrado el asalto.

Robaban armas para utilizarlas posteriormente

La Fiscalía también presentó otro caso ocurrido el 7 de octubre del 2021 en una finca ubicada en Palín, Escuintla.

Según la investigación, un grupo de aproximadamente 15 personas, entre ellas una mujer, irrumpió en la vivienda, golpeó a la familia y robó un arma de fuego propiedad de Héctor L.

El MP sostiene que esa misma arma fue localizada durante las capturas efectuadas el 7 de mayo del 2024, cuando fueron detenidos varios presuntos integrantes de la estructura en Cobán, Alta Verapaz.

Como parte de la acusación, la Fiscalía presentó las declaraciones del propietario del arma, del trabajador de la finca y de una mujer, quien aseguró haber reconocido a Marco Aurelio Acosta Sosa, alias el Mexicano; a Karen Lisbeth Martínez Campos; a Edy Alexander Melgar Hernández y a Víctor Manuel Barrera Chámale, debido a que días antes habían visitado la propiedad con el supuesto propósito de comprar cerdos.

De acuerdo con el MP, ese reconocimiento forma parte de los indicios que vinculan a los sindicados con el robo y con otros hechos investigados.

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Señalamientos del MP

La Fiscalía sostiene que estos casos reflejan el patrón de operación atribuido a Los Mexicanos, una estructura que, según la investigación, utilizaba violencia extrema para obtener dinero y armas de fuego, además de eliminar evidencia de los hechos, como la sustracción de equipos de videovigilancia.

La audiencia de fase intermedia continuará el jueves 9 de julio en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde el Ministerio Público presenta los medios de prueba con los que busca que 10 señalados sean enviados a juicio por los delitos de asociación ilícita, robo agravado, tortura, asesinato, secuestro y falsificación de placas de circulación.

Durante la audiencia de fase intermedia, la Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó los hechos y medios de prueba con los que busca llevar a juicio a siete presuntos integrantes de la estructura Los Mexicanos. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Integrantes de Los Mexicanos acusados por el MP: