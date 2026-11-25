La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) anunció propuestas de aranceles de hasta el 20% para 14 economías, entre ellas China, Japón y la Unión Europea, por prácticas comerciales que considera injustas y que desequilibran la balanza comercial bilateral, informó este miércoles la agencia EFE.

El Ministerio de Economía (Mineco) informó en sus redes sociales que Guatemala no está incluida entre las 14 economías para las cuales USTR anunció nuevas propuestas arancelarias.

Los aranceles propuestos se derivan de las investigaciones realizadas en virtud de la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, relacionadas con el exceso de capacidad estructural y de producción en los sectores manufactureros, agregó en su comunicado.

Con ello, las medidas propuestas por la USTR este miércoles 25 de noviembre no representan nuevos aranceles para los productos guatemaltecos ni modifican las condiciones arancelarias vigentes para las exportaciones del país hacia Estados Unidos, aseguró el Mineco.

Guatemala busca ampliar las exenciones

Respecto a los aranceles que ya se aplican desde julio del 2026 a los productos guatemaltecos, el Mineco aseguró que continúa las gestiones ante las autoridades estadounidenses para ampliar las exenciones arancelarias y procurar la eliminación del arancel del 10% para los productos que aún están sujetos a esta medida.

Acuerdo sobre Comercio Recíproco

El Mineco informó que Guatemala también avanza en la implementación de los compromisos asumidos en el Acuerdo sobre Comercio Recíproco (ART, por sus siglas en inglés).

A la fecha, se han completado 65 de las 140 acciones identificadas en ese acuerdo, avance que la entidad atribuye al trabajo coordinado de las instituciones responsables y al diálogo permanente con el sector productivo, se añadió.

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Aranceles actuales para los productos guatemaltecos

Según información divulgada por el ministerio en agosto último, el 75.8% de las exportaciones guatemaltecas hacia Estados Unidos está exento del arancel implementado en julio pasado, derivado de investigaciones sobre las importaciones de bienes producidos en otros países mediante prácticas de trabajo forzoso.

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Con ello, alrededor de una cuarta parte de las exportaciones guatemaltecas hacia ese mercado continúa sujeta al arancel del 10%, por lo que los sectores exportadores cuyos productos no están exentos han solicitado al Gobierno que gestione la eliminación o suspensión de ese gravamen.

En el comunicado de este miércoles, el Mineco reiteró su compromiso de continuar trabajando para mejorar las condiciones de acceso de los productos guatemaltecos al mercado estadounidense, favorecer la competitividad del sector exportador y consolidar la relación comercial bilateral.