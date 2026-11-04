Intento de asalto a blindado en Taxisco: rastrean 6 vehículos y posible nexo con el narco

Una de las principales líneas de investigación sobre el intento de asalto a un vehículo blindado, ocurrido el 3 de noviembre en la ruta a Taxisco, Santa Rosa, apunta a la posible participación de un grupo del crimen organizado, presuntamente vinculado con el narcotráfico, que opera en el sur del país.

De acuerdo con investigadores, no es común que los vehículos de transporte de valores sean atacados durante su recorrido, como ocurrió en el kilómetro 87 de la ruta a Taxisco. Señalaron que los robos a estos vehículos se han registrado cuando llegan a los lugares donde deben entregar el dinero.

En este caso, un grupo de presuntos asaltantes utilizó dos camiones de volteo y dos autobuses incendiados para bloquear el paso de un vehículo blindado. Los dos guardias y el piloto a cargo del transporte de valores lograron resguardarse en su interior y los responsables huyeron sin concretar el robo, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Los encargados del caso señalaron que dan seguimiento a seis vehículos localizados en la escena: dos camiones de volteo, dos autobuses, una camioneta tipo agrícola y una motocicleta.

De acuerdo con uno de los investigadores, no se encontraron casquillos en la escena y los primeros indicios revelan que no hubo disparos durante el hecho.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, informó que las unidades policiales acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar apoyo a los dos tripulantes del transporte de valores.

Añadió que los responsables abandonaron herramientas que, aparentemente, pretendían utilizar para abrir el vehículo, así como armas de fuego.