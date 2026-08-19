Capturan a Julio Valentín Monroy, “el Viejo”, presunto cabecilla de red de taxistas señalada por asesinatos y ataques

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la detención de Julio Valentín Monroy, de 35 años, conocido como “el Viejo”, señalado como presunto cabecilla de la estructura criminal denominada“los Taxistas del Viejo”, vinculada con asesinatos, conspiraciones para cometer asesinatos, tráfico de armas y drogas y otros hechos violentos.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Unidad contra el robo y hurto de vehículos, localizaron y capturaron a Monroy en el parqueo de un centro asistencial ubicado en la zona 9 de la capital.

El detenido tenía una orden de captura emitida por un juzgado de Guatemala el 12 de diciembre de 2025 por los delitos de asesinato, conspiración para el asesinato y asociación ilícita.

Señalado de dirigir red que utilizaba taxis piratas

Según las investigaciones, Monroy era considerado por las autoridades como el cabecilla de una estructura que utilizaba taxis piratas para movilizarse y ejecutar actividades criminales.

La organización habría recurrido a estos vehículos para transportar armas y drogas, realizar seguimientos, ejecutar ataques y facilitar la huida de sus integrantes. Las pesquisas del Ministerio Público también establecieron que los integrantes de la estructura actuaban bajo las instrucciones de Monroy.

La investigación relaciona a la organización con distintos hechos violentos, entre ellos intentos de ataque contra el alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango, y el asalto a un transporte de valores ocurrido el 1 de septiembre de 2025 en San José El Rodeo, San Marcos.

En ese ataque murieron tres custodios de la empresa de transporte de valores y un comerciante que se encontraba en el sector. Los investigadores establecieron que el grupo habría sustraído una bolsa con Q990 mil.

Ataques contra un alcalde

Durante la investigación también se documentaron varios intentos para atacar al alcalde de San Pedro Necta, Rony Vitalino Galicia.

Según la imputación presentada por el Ministerio Público, las acciones habrían sido ordenadas por Monroy y ejecutadas por integrantes de la estructura que vigilaban los movimientos del jefe edil y sus vehículos.

Los ataques fueron frustrados en noviembre de 2025, entre otros factores, por intervenciones de seguridad de la PNC.

Capturas y allanamientos

La investigación de la PNC y el Ministerio Público permitió realizar 50 allanamientos en nueve departamentos y desarticular buena parte de la estructura.

En diciembre de 2025 fueron capturados varios presuntos integrantes y otros sindicados, que ya se encontraban en prisión, fueron notificados de nuevas órdenes de captura.

Entre los indicios decomisados durante esas diligencias se encuentran armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, vehículos, motocicletas, dinero en efectivo y presunta droga. La investigación también identificó taxis que presuntamente habrían sido utilizados para facilitar las actividades de la estructura.

Con la captura de Monroy, las autoridades concretan la detención de quien había sido señalado como cabecilla de la organización criminal, luego de que inicialmente lograra evadir los allanamientos realizados en diciembre de 2025.

La PNC informó que al momento de su captura también se le incautó una pistola, una tolva, 15 municiones expansivas y tres teléfonos celulares. El arma era portada de manera ilegal.

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