Condenan en EE. UU. al Rey del Mar, señalado como cabecilla de una red de narcotráfico vinculada al esposo de la alcaldesa de Zacapa

Erick Alexander Granados García, conocido como el Rey del Mar, señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína, fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos.

La sentencia fue dictada el 10 de julio del 2026 por el juez federal James E. Simmons Jr., del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

El guatemalteco se declaró culpable de conspirar para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción estadounidense.

Pero este no es el único guatemalteco involucrado en la red de trasiego de droga, también figura Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, el Gordo, exconcejal de Zacapa y esposo de Karen Xiomara Ovalle Madrid, alcaldesa de ese municipio. Cifuentes fue condenado en octubre del 2023 por su participación en la conspiración investigada.

Granados García era señalado como el principal cabecilla en Guatemala, seguido por la ecuatoriana Beatriz Cristina Barreiro Quiñónez y Cifuentes Sagastume.

¿Quién es Erick Alexander Granados García, alias el Rey del Mar?

Granados García fue detenido el 21 de agosto del 2017 por las autoridades guatemaltecas, durante un operativo en la ruta entre Iztapa y Monterrico, Escuintla.

De acuerdo con los documentos de EE. UU. el Rey del Mar participó en la recepción y coordinación de cargamentos de cocaína enviados por vía marítima desde Ecuador hacia las costas del Pacífico guatemalteco.

Después de su captura, las fuerzas de seguridad localizaron en Puerto Iztapa 13 lanchas, 10 radiotransmisores y equipos de posicionamiento global (GPS) vinculados con la organización criminal que Granados dirigía en ese momento.

El Departamento de Justicia estadounidense informó que Granados García había sido acusado por un gran jurado federal en junio del 2017.

El Rey del Mar fue extraditado a Estados Unidos el 24 de noviembre del 2025, ocho años después de su captura.

Al comparecer ante la jueza magistrada Allison H. Goddard, el 25 de noviembre del 2025, inicialmente se declaró no culpable. Posteriormente, cambió su declaración y aceptó el cargo por el cual fue sentenciado.

¿Cómo operaba la red de narcotráfico del Rey del Mar?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos describió una investigación de largo plazo contra organizaciones dedicadas a producir y transportar cocaína desde Colombia, Ecuador y Guatemala.

Según las autoridades estadounidenses, las organizaciones trasladaban cargamentos hacia Guatemala y México, desde donde la droga continuaba hacia ciudades como San Diego y Los Ángeles, California.

Las investigaciones identificaron el uso de aviones comerciales y privados, embarcaciones pesqueras, lanchas rápidas y contenedores marítimos para movilizar tanto la droga como las ganancias obtenidas de su comercialización.

Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, alias el Gordo, entrega sillas de ruedas. La imagen fue difundida por una página de Facebook que se identifica como oficial de la Municipalidad de Zacapa. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla).

El vínculo del Rey del Mar con el esposo de la alcaldesa de Zacapa

La investigación estadounidense identificó a Cifuentes Sagastume como operador de la red de trasiego de droga del Rey del Mar. El esposo de la alcaldesa de Zacapa fue capturado el 3 de noviembre del 2017 y extraditado a Estados Unidos el 30 de marzo del 2023.

Según la investigación de EE. UU. Cifuentes Sagastume se declaró culpable de haber conspirado para trasegar cocaína entre el 2016 y el 2017. También aceptó que la conspiración involucró más de 450 kilogramos de cocaína.

El 18 de octubre del 2023, el juez federal Larry Alan Burns le impuso inicialmente una condena de 90 meses de prisión, equivalentes a siete años y seis meses. Sagastume recuperó su libertad en mayo del 2024 y regresó a Zacapa a principios de junio de ese año.

Desde su retorno ha aparecido junto a la alcaldesa en publicaciones relacionadas con actividades municipales y comunitarias.