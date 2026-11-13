Colaboradores de Los Lorenzana podrían enfrentar cargos penales en EE. UU., advierte Embajada

Estados Unidos designó a Los Lorenzana, Los Mendoza y Los Huistas por su participación en el narcotráfico internacional y sus vínculos con carteles mexicanos, como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las medidas buscan bloquear sus recursos financieros, limitar sus operaciones y dificultar que mantengan redes de apoyo dentro y fuera de Estados Unidos.

En el caso de Los Lorenzana, la designación como Organización Terrorista Extranjera (FTO) incorpora consecuencias penales para quienes les proporcionen apoyo material de manera consciente.

La Embajada advierte que las repercusiones pueden alcanzar a funcionarios, políticos, empresarios y particulares. Sin embargo, aclara que estas designaciones no autorizan automáticamente operaciones militares en territorio extranjero.

Xavier Billingsley, consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, respondió a Prensa Libre sobre los alcances de las designaciones.

1. ¿Por qué Estados Unidos sanciona a Los Lorenzana, Los Mendoza y Los Huistas?

Estados Unidos está tomando estas medidas porque Los Lorenzana, Los Mendoza y Los Huistas desempeñan un papel significativo en el narcotráfico internacional y mantienen vínculos con organizaciones narcoterroristas como el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación.

Estas organizaciones facilitan el tráfico de drogas, participan en actividades violentas y contribuyen al financiamiento de redes criminales que amenazan la seguridad de nuestros ciudadanos y la estabilidad regional.

El gobierno del presidente Trump está comprometido a utilizar todas las herramientas disponibles para combatir el narcoterrorismo, proteger nuestras fronteras y desmantelar las estructuras financieras que sostienen a estas organizaciones.

2. ¿Qué implican estas sanciones y cuáles son sus principales consecuencias?

Las designaciones tienen consecuencias jurídicas, financieras y migratorias importantes.

Los bienes e intereses de estas organizaciones que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados. En general, las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con estas organizaciones.

Además, la designación de Los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera (FTO) permite aplicar disposiciones penales estadounidenses contra quienes proporcionen apoyo material a la organización de manera consciente. Esto puede incluir financiamiento, transporte, armas, entrenamiento y otros servicios.

3. ¿Qué tipo de organizaciones en el mundo pueden recibir estas designaciones?

Estados Unidos utiliza estas herramientas contra organizaciones extranjeras involucradas en actividades terroristas o que proporcionan apoyo financiero, logístico o material al terrorismo.

Estas designaciones pueden aplicarse a organizaciones terroristas internacionales, redes de financiamiento y grupos criminales transnacionales que cumplan los criterios legales correspondientes.

No dependen exclusivamente de la ideología o la ubicación geográfica de una organización, sino de sus actividades y de las amenazas que representan para la seguridad nacional y los intereses estadounidenses.

4. ¿Estas sanciones abren la puerta a acciones de Estados Unidos fuera de su territorio?

Sí. La legislación estadounidense permite adoptar determinadas medidas financieras, judiciales y de aplicación de la ley que pueden tener efectos más allá de nuestras fronteras, siempre dentro de las autoridades legales correspondientes.

Por ejemplo, Estados Unidos puede investigar y procesar ciertos delitos relacionados con el apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras, incluso cuando determinadas actividades ocurran fuera de nuestro territorio, si se cumplen los requisitos de jurisdicción establecidos por la ley.

Estas designaciones también facilitan la cooperación internacional para identificar redes criminales, interrumpir sus operaciones financieras y llevar a sus responsables ante la justicia.

Sin embargo, las designaciones, por sí solas, no constituyen una autorización automática para realizar operaciones militares en territorio extranjero.

5. ¿Qué consecuencias pueden enfrentar funcionarios, políticos, empresarios o particulares que colaboren con estas organizaciones?

Las consecuencias pueden ser graves, independientemente del cargo público, la influencia política o el poder económico de quienes colaboren con estas organizaciones.

Los funcionarios, políticos, empresarios y particulares que proporcionen financiamiento, recursos, servicios u otro tipo de apoyo pueden exponerse a sanciones financieras, restricciones migratorias y, cuando corresponda, investigaciones y procesos penales bajo la legislación estadounidense.

En el caso de Los Lorenzana, proporcionar apoyo material de manera consciente puede constituir un delito federal estadounidense, sujeto a los requisitos legales y jurisdiccionales aplicables.

Quienes faciliten determinadas transacciones o proporcionen apoyo a cualquiera de las organizaciones designadas también pueden enfrentar riesgos de sanciones.

Nuestro mensaje es claro: ningún cargo público, vínculo político o interés económico exime a una persona de las consecuencias legales de apoyar a organizaciones terroristas.

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