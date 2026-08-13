¿Qué pasó con Aler Samayoa Recinos, “Chicharra”, cabecilla de Los Huistas, tras su extradición a EE. UU.?

La justicia estadounidense mantiene abierto el proceso contra Aler Baldomero Samayoa Recinos, conocido como "Chicharra", señalado como presunto cabecilla de Los Huistas.

Más de un año después de su extradición desde Guatemala, Samayoa Recinos continúa sin una fecha de juicio, mientras la Fiscalía y su defensa negocian un acuerdo de culpabilidad y revisan las pruebas recopiladas.

Samayoa Recinos fue extraditado a EE. UU. el 9 de mayo del 2025, luego de ser capturado en México y trasladado a Guatemala, donde aceptó el proceso de extradición.

El 2 de junio del 2025, tres días después de haber llegado a EE. UU., compareció por primera vez ante la Corte del Distrito de Columbia, donde le imputaron el delito de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína hacia ese país. En esa misma audiencia, Samayoa Recinos se decl.aró no culpable.

De acuerdo con documentos judiciales, la Fiscalía entregó las pruebas contra el presunto cabecilla de Los Huistas el 17 de junio del 2025 y posteriormente remitió evidencia adicional el 24 de septiembre del mismo año. Desde entonces, las partes han solicitado varias prórrogas para continuar revisando el material y explorar la posibilidad de resolver el caso sin llegar a juicio, mediante un acuerdo de culpabilidad y colaboración.

Continúan las negociaciones

El documento judicial más reciente, fechado el 10 de julio del 2026, revela que la Fiscalía y la defensa solicitaron conjuntamente aplazar la audiencia de seguimiento prevista para el 16 de julio pasado y pidieron reprogramarla para el 14 de septiembre del 2026, en la que se decidiría si Samayoa Recinos enfrentaría juicio.

Según el escrito, ambas partes mantienen conversaciones para un posible acuerdo previo al juicio. La Fiscalía indicó que aún necesitaba tiempo para finalizar y presentar una oferta formal, mientras la defensa continúa analizando las pruebas antes de decidir si acepta una negociación o se prepara para un juicio. La jueza federal Colleen Kollar Kotelly aceptó el requerimiento.

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Captura de Aler Samayoa Recinos en México

Samayoa Recinos, fue capturado el 11 de marzo del 2025 en un centro comercial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante un operativo coordinado entre autoridades de Guatemala, México y EE. UU.

Investigadores del Ministerio de Gobernación informaron entonces que la búsqueda internacional comenzó en noviembre del 2024, después de que Samayoa Recinos huyó de Huehuetenango tras un operativo fallido en Guatemala.

Las autoridades señalaron que el seguimiento estuvo a cargo de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y otras agencias estadounidenses.

Samayoa Recinos aceptó ser extraditado

El 1 de abril del 2025, durante una videoconferencia en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Samayoa Recinos aceptó ser extraditado a EE. UU., aunque todavía debía resolver un proceso penal pendiente en Guatemala relacionado con el caso Olimpo, en el que el Ministerio Público lo señalaba de asociación ilícita.

El 14 de abril, el Juzgado de Mayor Riesgo D sentenció a cuatro años de prisión conmutables a Samayoa Recinos, tras declararse culpable del delito de asociación ilícita.

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El expediente en EE. UU.

EE. UU. acusa a Samayoa Recinos desde el 2018 de conspirar para distribuir cocaína con destino a su territorio. Según el Departamento del Tesoro, junto con Eugenio Darío Molina López, alis Botas, dirigía Los Huistas, organización sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en marzo del 2022 por su participación en el tráfico internacional de drogas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la estructura operaba principalmente en Huehuetenango y coordinaba el traslado de cargamentos de cocaína hacia Chiapas, México, además de participar en actividades de lavado de dinero.

También señalan que Los Huistas mantenían vínculos con organizaciones criminales mexicanas, entre ellas el cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Aler Samayoa Recinos: "Soy amigo de todos"

Tras ser capturado, Samayoa Recinos concedió una entrevista a Prensa Libre, en la que habló sobre su infancia en Santa Ana Huista, Huehuetenango, y afirmó que comenzó a hacer negocios desde la adolescencia.

Durante esa conversación negó ser una persona violenta y aseguró que mantenía buenas relaciones con distintos sectores.

"Soy amigo de todos: de pobres, de ricos y de las autoridades, siempre con educación", comentó.

También dijo que veía su extradición como una oportunidad para "recuperar su libertad" y alejarse de ese mundo.

El trasiego de drogas con su yerno, Freddy Salazar

La investigación estadounidense vincula a Freddy Arnoldo Salazar Flores, exdiputado al Parlamento Centroamericano y yerno de Samayoa Recinos.

En septiembre del 2025, documentos judiciales revelaron que la Fiscalía estadounidense entregó aproximadamente 20 GB de evidencia, incluidos videos, fotografías, audios, comunicaciones interceptadas y documentos relacionados con decomisos de drogas que, según las autoridades, vinculan a Salazar Flores con Los Huistas y con una conspiración para traficar cocaína hacia EE. UU.

El Departamento de Estado indicó que Salazar Flores se entregó a las autoridades estadounidenses el 14 de mayo del 2025, cinco días después de la extradición de Samayoa Recinos.