Los Lorenzana después de las extradiciones: el relevo del clan y las pesquisas que el MP no recibió

En Huité, Zacapa, varias mantas colocadas en distintos puntos del municipio tienen destinatarios concretos. Una pide justicia por Denis Alonzo Herrera González, un adolescente de 14 años. Otra exige al Ministerio Público (MP) una investigación independiente, seria y transparente. Una tercera reclama que se esclarezca la actuación del Ejército de Guatemala.

Los mensajes aparecieron después de los ataques del 27 de septiembre del 2026, cuando ocho personas murieron en cuatro escenarios del municipio. Entre las víctimas se cuentan una mujer y sus dos hijas. Los investigadores recogieron 77 indicios balísticos.

Huité y su aldea La Reforma forman parte del territorio históricamente vinculado con los Lorenzana, una organización familiar que durante décadas participó en el tráfico internacional de cocaína desde el oriente de Guatemala.

Aquel 27 de septiembre circuló una versión según la cual los hombres armados buscaban a Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”, requerido por Estados Unidos por narcotráfico.

La violencia continuó en Zacapa. La madrugada del viernes 13 de noviembre, hombres armados irrumpieron en La Majada y dispararon contra una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC). El MP confirmó cuatro personas fallecidas y tres mujeres heridas, mientras el informe policial inicial reportaba cinco muertos.

Una semana antes, el 6 de noviembre, otra emboscada en Río Hondo había dejado muertos al diputado Julio César Portillo Paz y a tres policías que le brindaban seguridad.

Ese mismo viernes 13 de noviembre, Estados Unidos anunció la designación de los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado. Washington identifica al clan como una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de Guatemala y le atribuye actos de violencia contra civiles, funcionarios y militares.

El anuncio se produjo después de más de una década de capturas y extradiciones de integrantes de la familia.

En Guatemala, entretanto, el Ministerio Público informó a Prensa Libre que no recibió investigaciones estratégicas relevantes en materia de narcotráfico al producirse el cambio de administración.

“Habría que hacer una auditoría 2022-2026, ya que no se remitió al momento del cambio de administración ninguna investigación estratégica relevante en materia de narcotráfico”, respondió la Oficina de Información y Prensa del MP.

La institución no precisó qué investigaciones debieron trasladarse ni las dependencias involucradas.

Lea más: “Parcero”, presunto lugarteniente de “Haroldito” Lorenzana, fue asesinado en Zacapa y era buscado desde el 2025

La tercera generación de los Lorenzana

Waldemar Lorenzana Lima, conocido como “el Patriarca”, fue capturado en Guatemala en el 2011 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde murió en prisión en el 2021.

Las investigaciones estadounidenses también alcanzaron a sus hijos. Marta Julia Lorenzana Cordón recibió una condena de 33 años de prisión en el 2024 por tráfico internacional de cocaína.

En junio del 2025 fueron extraditados Steven Ovaldino Lorenzana Alvarenga, alias “Chipi”, y Allan Mendoza, alias “Carnitas”, para enfrentar cargos relacionados con una conspiración internacional de narcotráfico.

El Departamento de Justicia estadounidense atribuye funciones de liderazgo a “Haroldito”, nieto del fundador del clan, desde mediados de la década del 2000.

Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$5 millones por información que conduzca a su arresto o condena.

Alan Ajiataz, exinvestigador del Ministerio Público especializado en narcotráfico, explica que las organizaciones familiares pueden preparar la sucesión de sus dirigentes antes de que estos sean capturados.

Los familiares y colaboradores que participan en las operaciones conocen las rutas, los contactos comerciales y las responsabilidades de otros integrantes.

Angélica Durán-Martínez, politóloga de la Universidad de Massachusetts Lowell y especialista en crimen organizado, explica que la captura de los dirigentes puede provocar disputas y fragmentación, pero también permitir la continuidad de las operaciones mediante familiares y colaboradores.

La investigadora menciona como referencia a los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, conocidos como los Chapitos, en el cartel de Sinaloa.

Más contexto: “Es una medida que va orientada al tema de corrupción y de vinculación política de estas organizaciones”: análisis del alcance de las sanciones de EE. UU. a grupos del narcotráfico

El asesinato de un nieto del fundador

El 2 de marzo del 2022, Hans Broiner Lemus Lorenzana, de 26 años, hijo de Marta Julia, nieto de “el Patriarca” y primo de “Haroldito”, fue asesinado junto con dos de sus guardaespaldas en una cantina frente al parque central de Huité.

Después del crimen surgieron sospechas sobre una posible disputa por el liderazgo de la organización.

El Ministerio Público confirmó a Prensa Libre que archivó el expediente el 23 de febrero del 2023 porque no fue posible individualizar a los responsables.

La resolución fue notificada a tres agraviados en agosto de ese año.

Tiziano Breda, analista sénior para América Latina de ACLED, organización que documenta acontecimientos de violencia política y conflictos armados, explica que las rupturas importantes dentro de las organizaciones criminales suelen manifestarse mediante enfrentamientos recurrentes entre facciones.

Al revisar los registros de ACLED entre el 2018 y el 2026, identificó un solo acontecimiento violento en el que se menciona expresamente a los Lorenzana: el asesinato de Hans Broiner.

Breda tampoco encontró una secuencia sostenida de enfrentamientos que permita hablar de una guerra abierta entre facciones del clan.

https://twitter.com/abarriosalva_PL/status/2121399035529744771?a=LA1UZJF4kRkq4F4N0FQ&s=20

Las redes que permanecen después de las capturas

InSight Crime, organización especializada en crimen organizado, considera que los Lorenzana ya no poseen el poder que tuvieron durante sus años de mayor expansión, aunque mantienen relevancia en su territorio histórico.

“La influencia territorial no desaparece con las capturas porque descansa en redes de lealtades, economías locales y favores, no solo en los líderes”, afirma Ajiataz.

El exinvestigador recuerda una operación antinarcótica en Huehuetenango que permitió desarticular una organización.

Según relata, los homicidios disminuyeron durante unos dos años, pero después un colaborador que conocía la logística estableció nuevas coordinaciones con compradores mexicanos.

Breda propone examinar registros empresariales, propiedades, intermediarios y contrataciones municipales para investigar la influencia actual de los Lorenzana.

En octubre, la Embajada de Estados Unidos cuestionó públicamente una celebración de 15 años de la hija de Xiomara Ovalle Madrid, alcaldesa de Zacapa.

La representación diplomática recordó que su esposo, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. También mencionó que “Haroldito” está casado con Ana Rosa Ovalle Madrid, hermana de la alcaldesa.

Otro expediente relacionado con el entorno municipal es la desaparición de Claudia Pamela Rivas, directora financiera de la Municipalidad de Huité, ocurrida el 26 de noviembre del 2025.

Un informe policial obtenido por Prensa Libre señala que una vivienda relacionada con la alcaldesa figuraba entre los inmuebles autorizados judicialmente para allanamiento, pero los investigadores no ingresaron por una instrucción verbal de una fiscal relacionada con el antejuicio.

El MP informó que el caso continúa en la Fiscalía contra el Delito de Femicidio.

https://twitter.com/USTreasury/status/2121316956154585261?a=DU5ahMoiCnKYt4R0rJw&s=20

La actuación militar durante los ataques en Huité

Los primeros informes policiales del 27 de septiembre mencionaron a unos veinte hombres armados, vestidos con indumentaria tipo comando, que ingresaron en Huité.

Una investigación publicada por Prensa Libre el 26 de octubre documentó videos y testimonios sobre movimientos de vehículos militares que contradicen aspectos de las explicaciones iniciales del Ministerio de la Defensa.

La institución reconoció que los vehículos observados eran militares, pero sostuvo que habían permanecido fuera del casco urbano. Las grabaciones analizadas por este diario mostraron desplazamientos dentro del municipio.

El entonces director de la PNC, David Custodio Boteo, informó ante diputados que los policías locales habían recibido información sobre una operación militar. El Ministerio de Gobernación sostuvo que no había sido notificado previamente.

Defensa puso a disposición del MP a 107 militares y relevó a dos altos mandos. Posteriormente, el viceministro Jorge Lemus reconoció que personal militar se movilizó a Huité sin acompañamiento policial, pero no precisó quién autorizó el despliegue.

Prensa Libre consultó al Ministerio de la Defensa Nacional sobre las órdenes impartidas a las unidades militares, la posible búsqueda de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”, las investigaciones internas y una eventual relación con la incursión armada ocurrida en mayo en San José Las Lágrimas, Chiquimula.

La institución respondió que el ministro de la Defensa no concederá entrevistas por el momento sobre el caso de Huité, debido a que se encuentra en proceso de investigación en el Ministerio Público (MP) y será trasladado a un Juzgado de Mayor Riesgo. No respondió tampoco sobre los otros casos.

Breda planteó la posibilidad de que una operación militar contra una organización del narcotráfico terminara de manera fatal en Huité.

El expediente por las ocho muertes fue trasladado a un juzgado de Mayor Riesgo de la ciudad de Guatemala. El Ministerio Público mantiene la investigación bajo reserva.

https://twitter.com/USDOJ_Intl/status/2121244975329341743?a=yKu-BbhslgC9H_jzyk0&s=20

Los expedientes del MP y la violencia en Zacapa

Los registros proporcionados por el Ministerio Público contabilizan 737 personas fallecidas por delitos contra la vida en Zacapa entre el 2022 y el 10 de noviembre del 2026, según el Sistema Informático Fiscal y Técnico.

Durante ese período, la institución registró 137 acusaciones, 67 sentencias condenatorias y 17 absolutorias. Las cifras corresponden a los respectivos años de registro de las actuaciones procesales.

El MP también informó que la Fiscalía contra el Crimen Organizado investiga la incursión armada de mayo del 2026 en San José Las Lágrimas, Chiquimula, donde hombres armados incendiaron viviendas.

La Fiscalía de Distrito de Zacapa investiga el asesinato del diputado Julio César Portillo Paz y de los tres policías que le brindaban seguridad.

Ajiataz considera necesario mantener la continuidad de las investigaciones y el intercambio de información entre fiscales para identificar las relaciones entre hechos violentos, movimientos financieros y operadores criminales.

En Huité, las mantas colocadas después de los ataques del 27 de septiembre siguen dirigiendo sus reclamos a las autoridades.

Una pide justicia por Denis Alonzo Herrera González, de 14 años. Otra exige esclarecer la actuación del Ejército. Una más reclama al Ministerio Público una investigación independiente, seria y transparente.