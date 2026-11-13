Grupo de presuntos mercenarios incursiona en La Majada, Zacapa, y secuestra a hombre, según la PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió este viernes 13 de noviembre en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa, donde cinco personas murieron baleadas. Durante la incursión, los hombres armados se llevaron a un hombre identificado como Kenneth Estuardo Pacheco Perdomo, según el testimonio recabado por la institución.

De acuerdo con el informe preliminar de la Comisaría 24 de Zacapa, los fallecidos son cuatro hombres y una mujer, quienes presentaban heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Una testigo relató a la PNC que, alrededor de la 1.10 horas, llegó al lugar un grupo de hombres fuertemente armados, con cascos, pasamontañas y ropa de camuflaje, similar al que incursionó en Huité, Zacapa, el 27 de septiembre pasado, donde murieron ocho personas.

Según su testimonio, los hombres gritaban "¿Dónde está Keneth?". La mujer indicó que se llevaron a su esposo, identificado como Kenneth Pacheco, de 35 años, con rumbo desconocido.

La PNC señaló que, según testigos, unas 10 camionetas agrícolas circulaban por el lugar con personas fuertemente armadas.

La Policía dijo que, tres personas fallecieron dentro de un microbús y una cuarta, junto a una motocicleta. Además, tres mujeres de la misma aldea, heridas de bala, fueron ingresadas en un hospital.

La PNC de Zacapa informó que, cuando los agentes llegaron al lugar, el grupo de mercenarios disparó contra la unidad policial en la que se desplazaban.

En la escena fue localizado un picop en el que, según la policía, se conducía un hombre que habría sido secuestrado.

Durante una búsqueda cerca de un río se localizó una motocicleta abandonada. Las autoridades también encontraron indicios balísticos.

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MP reporta cuatro cadáveres localizados

Por su parte, el Ministerio Público (MP) informó que, hasta el momento, ha localizado cuatro personas fallecidas en la escena del ataque armado.

Personal del MP trabaja para documentar y recolectar indicios. Las diligencias aún no han concluido.

El ente investigador indicó que la identificación de las víctimas, la relación entre los hechos y las circunstancias del caso forman parte de la investigación en curso.