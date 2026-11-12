Presunto asesino se fuga en Zacapa pese a portar grillete electrónico que registró alerta de manipulación

La desaparición de un recluso que portaba un grillete electrónico, que registró señal por última vez en el río Grande, en Gualán, Zacapa, pone en duda la capacidad de las autoridades para rastrear estos dispositivos y vigilar a quienes enfrentan un proceso penal en libertad.

El centro de monitoreo recibió la última señal del dispositivo el 5 de noviembre. Hasta la fecha, no se ha localizado al procesado ni se ha recuperado el equipo.

El dispositivo colocado a Óscar Rolando Beltrán López, procesado por asesinato, lesiones graves y lesiones leves, registró una alerta de manipulación antes de perder la señal en el río Grande, en Gualán, Zacapa, según informó José Ricardo Hemmerling, director de la Unidad de Control Telemático. Y este no es el único caso de alteración de los grilletes, al menos se registran otros tres.

Beltrán López, de 34 años, originario de Puerto Barrios, Izabal. Fue capturado en agosto del 2023 junto a otros cinco sujetos en el kilómetro 14.8 de la ruta al Atlántico, zona 25 de la capital. De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC) los cinco hombres estaban ebrios y se les incautó fusiles y municiones.

Beltrán López, fue detenido nuevamente el 30 de mayo del 2025 en San Pedro Pinula, Jalapa, según un informe de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC. En ese momento tenía una orden de captura vigente por asesinato, emitida el 10 de abril del 2024 por el Juzgado de Mayor Riesgo, Grupo A de Guatemala a cargo de Claudette Domínguez.

Por este hecho fue procesado y en junio pasado se le autorizó el uso del dispositivo de control telemático.

El Ministerio Público (MP) indicó que tiene conocimiento de una denuncia, porque Beltrán López presuntamente se retiró el dispositivo de vigilancia electrónica y lo lanzó al río Grande. El ente investigador informó que se realizan diligencias para localizar tanto al sindicado como al aparato.

De acuerdo con el MP, Beltrán López todavía no ha recibido una condena por los delitos que se le atribuyen.

Hemmerling confirmó que el sistema registró una alerta de manipulación del dispositivo, aunque aclaró que no es posible establecer quién lo manipuló ni determinar con certeza qué ocurrió con la persona que lo portaba.

"No lo puedo definir porque sí nos tira una alerta previamente de una manipulación del dispositivo. Evidentemente, no tenemos un control satelital de video para saber si era o no la persona (que manipuló el dispositivo), que nos aparece en el rastreo del centro de control", explicó. "Nos aparece una movilización del dispositivo", precisó.

El funcionario señaló que el sistema permite detectar movimientos y anomalías en los dispositivos, pero no identificar visualmente a las personas que los manipulan.

La unidad no precisó en qué área podía movilizarse Beltrán López.

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Última señal en el río Grande, Zacapa

Hemmerling explicó que el último registro de ubicación del dispositivo se produjo en el río Grande, en Zacapa, donde posteriormente se desarrollaron labores de búsqueda.

"Evidentemente se sumergió. Nosotros solo podemos suponer que fue el dispositivo y no la persona, pero no le puedo dar esa certeza porque para eso se presenta la denuncia ante el Ministerio Público para que haga su investigación", indicó.

El jueves 5 de noviembre del 2026, las fuerzas de seguridad y los cuerpos de socorro activaron un operativo de búsqueda después de que el Centro de Monitoreo detectara que un grillete electrónico permanecía inmóvil durante un período prolongado.

En las labores participaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Bomberos Voluntarios de Zacapa y personal de la Patrulla de Rescate de la Región Nor Oriente.

Los bomberos informaron que personal de la 23.ª Compañía de Zacapa y de la Brigada Especial de Rescate de la región nororiental efectuó dos operativos de búsqueda, el 5 y 7 de noviembre del 2026, en coordinación con el MP, la PNC y otras instituciones.

La primera diligencia se desarrolló el 5 de noviembre en el Puente Nuevo de Zacapa, a solicitud de la Jefatura de la Brigada de Rescate de la región nororiental. Los socorristas buscaron un dispositivo electrónico entre las 6.30 y las 8.15 horas, durante un recorrido de 5 kilómetros.

El 7 de noviembre, a requerimiento del MP, se efectuó una segunda búsqueda en el Puente Blanco Nuevo. El operativo se desarrolló entre las 10.20 y las 12.50 horas, con un recorrido de 10 kilómetros. En el lugar participaron integrantes de la Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación, unidades motorizadas de la PNC, personal técnico del MP y Bomberos Voluntarios.

"En ambos casos, los resultados de la búsqueda fueron negativos", indicaron los bomberos.

Más de 21 mil alertas por pérdida de señal

Según información proporcionada por la Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación, entre el 1 de junio del 2023, cuando comenzó a funcionar el sistema, y junio del 2026 se registraron 21 mil 115 alertas por pérdida de señal, 6 mil 527 por violación de perímetro o incumplimiento de restricciones geográficas y tres por corte o manipulación de dispositivos. Las pérdidas de señal representan el 76.4% del total, mientras que las alertas por violación de perímetro constituyen el 23.6%.

En Zacapa, hasta el 10 de noviembre pasado, se registraban cinco dispositivos activos y dos inactivos.

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Óscar Rolando Beltrán López capturado el 30 de mayo del 2025 en San Pedro Pinula, Jalapa por el delito de asesintato. (Foto Prensa Libre: PNC)

Dispositivos instalados a personas vinculadas con delitos graves

La Unidad de Control Telemático señaló que los dispositivos electrónicos se han instalado a personas vinculadas con procesos por delitos como asesinato, extorsión, homicidio, violación, trata de personas, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Durante el 2024, los registros incluyen instalaciones relacionadas con asesinato, conspiración para cometer asesinato, extorsión y trata de personas, entre otros delitos.

En el 2025 también aparecen personas vinculadas con esos delitos. Entre las categorías individuales destacan 17 registros por promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución, nueve por extorsión, seis por asesinato y siete por trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

En el 2026 hubo seis instalaciones clasificadas bajo asesinato, seis bajo lavado de dinero u otros activos, cinco bajo hurto agravado en forma continuada y cuatro bajo trata de personas.

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Son 279 personas bajo vigilancia electrónica

Hemmerling asumió la dirección de la Unidad de Control Telemático el 1 de octubre del 2026. Explicó que la institución comenzó a funcionar en el 2023 y que todavía enfrenta desafíos administrativos y operativos.

"Entonces, ¿cómo encuentro una unidad? Una unidad que aún le falta fortalecer, mejorar y seguir optimizando su función", comentó.

El funcionario indicó que la unidad mantenía bajo vigilancia electrónica a 279 personas.

DATOS OFICIALES | GUATEMALA Instalación de grilletes electrónicos en Guatemala Cantidad de dispositivos de control telemático instalados entre el 2023 y junio del 2026. Por año Total general Consulta por año Selecciona el año 2023 2024 2025 2026 Instalaciones en el 2023 22 5.4% del total general Total general de instalaciones 411 Dispositivos instalados entre el 2023 y junio del 2026 Desglose de todos los años Fuente: Ministerio de Gobernación, Unidad de Control Telemático.

Fecha de corte: 22 de junio del 2026.



Activaron protocolos por manipulación del dispositivo

El director de la Unidad de Control Telemático explicó que la institución cuenta con protocolos de actuación para atender situaciones relacionadas con la manipulación, deterioro o destrucción de los dispositivos electrónicos.

Indicó que estos procedimientos incluyen la coordinación con la PNC, aunque señaló que no puede revelar detalles por motivos de seguridad.

Hemmerling explicó que la normativa que regula el control telemático contempla consecuencias penales por la destrucción de estos dispositivos.

"Lo establece el artículo 10 del decreto que da vida al control telemático, y por lo tanto, ante esta situación se presenta la denuncia correspondiente", afirmó.

El Ministerio de Gobernación adjudicó este año un contrato por Q88.5 millones para mantener la operación de los dispositivos electrónicos, que usa solouna quinta parte de su capacidad.

Analistas advierten sobre fallas en la vigilancia y respuesta policial

El exfiscal del Ministerio Público (MP) y analista en seguridad Edgar Gómez explicó que el brazalete electrónico no constituye una medida sustitutiva por sí mismo, sino un mecanismo para garantizar el cumplimiento de disposiciones judiciales, como el arresto domiciliario.

Gómez señaló que los dispositivos deben permanecer bajo vigilancia las 24 horas y generar alertas cuando una persona ingresa en una zona restringida, tiene poca batería o manipula el equipo. Consideró necesario fortalecer el personal de monitoreo, actualizar el software y mejorar la coordinación con la PNC.

El criminólogo y analista en seguridad Federico Reyes, cuestionó los criterios para autorizar el uso de estos dispositivos, principalmente en casos relacionados con delitos graves, como asesinato, homicidio, extorsión o secuestro. Consideró que existen debilidades en su aplicación y que las decisiones judiciales deben ajustarse a las restricciones legales correspondientes.

Reyes también advirtió que las distancias, las dificultades de cobertura y la disponibilidad de patrullas complican la vigilancia en distintos puntos del país. A su criterio, la efectividad del sistema depende de la capacidad de las autoridades para intervenir ante una posible evasión.

"Es más que todo por deficiencia en el control y seguimiento, no tanto en el monitoreo", señaló.

El exfiscal y analista en seguridad Edgar Morales consideró que el control telemático representa una alternativa para reducir el hacinamiento penitenciario, pero advirtió que el procedimiento para acceder al mecanismo puede ser prolongado y costoso. Agregó que ha conocido casos de personas que han esperado entre uno y dos años para que se programe una audiencia relacionada con su solicitud.

Con información de Sandy Pineda