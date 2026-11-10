Exfiscal Stuardo Campo dejará de usar dispositivo de control telemático, aunque continuará en prisión preventiva

El juez Enrique Maldonado, del Tribunal Décimo de Sentencia Penal, ordenó este martes 10 de noviembre retirar el dispositivo de control telemático al exfiscal Stuardo Campo, dentro del caso Alfa Siete. También resolvió levantar el embargo de sus cuentas bancarias.

La decisión no implica que Campo recupere su libertad, debido a que permanece en prisión preventiva por otro proceso penal, relacionado con el caso Libramiento de Chimaltenango.

Maldonado argumentó que carece de sentido que el exfiscal continúe utilizando el dispositivo de control telemático, puesto que se encuentra recluido en un centro de detención.

El abogado Héctor Reyes, defensor de Campo, explicó que su patrocinado permanece en el centro preventivo Mariscal Zavala, mientras se resuelve su situación legal en el otro proceso.

Según Reyes, el exfiscal utilizó durante más de tres años el dispositivo, que le ha provocado molestias por permanecer adherido a su cuerpo. Agregó que, debido a las condiciones del centro de detención, la señal de internet necesaria para su funcionamiento es inoperante.

Respecto del levantamiento del embargo de las cuentas bancarias, el abogado argumentó que Campo es procesado por incumplimiento de deberes y que, al no tratarse de un delito patrimonial, consideraba improcedente mantener esa medida.

Pendiente de otra audiencia

Reyes informó que el próximo 23 de noviembre está prevista una audiencia en el Juzgado Décimo, a cargo del juez Víctor Cruz, relacionada con la situación legal del exfiscal.

En cuanto al caso Libramiento de Chimaltenango, explicó que están a la espera de conocer la decisión del Ministerio Público (MP). Según el abogado, existe la posibilidad de que continúe la audiencia de primera declaración o de que la Fiscalía solicite desestimar el caso.

Mientras se define su situación legal en ese proceso, Campo deberá permanecer en prisión preventiva.

El defensor también manifestó que espera que el juez Víctor Cruz retome la audiencia de etapa intermedia y declare con lugar la solicitud de medidas sustitutivas a favor del exfiscal.

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