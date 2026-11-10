Caso Agua Mágica: tribunal autoriza a Roxana Baldetti el uso de dispositivo de control telemático

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Caso Agua Mágica: tribunal autoriza a Roxana Baldetti el uso de dispositivo de control telemático

Tribunal autoriza control telemático a Baldetti en el caso Agua Mágica, pero un juez le revoca el permiso para permanecer en su residencia por otro proceso.

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Juez ordena que Roxana Baldetti use dispositivo de control telemático en caso Agua Mágica. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

El Tribunal de Mayor Riesgo C autorizó el uso de un dispositivo de control telemático a la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías por el caso Agua Mágica.

La resolución judicial toma como referencia un informe de factibilidad entregado por el Ministerio de Gobernación sobre la cobertura del dispositivo para que pueda ser utilizado por la exfuncionaria. El informe concluye que es factible su uso.

Según notificó el Tribunal de Mayor Riesgo C, la resolución fue emitida el pasado 5 de noviembre.

Ahora se espera la diligencia correspondiente para que el equipo encargado de colocar el dispositivo pueda llegar a la residencia de Baldetti y cumplir con la resolución judicial.

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Sin embargo, el pasado 4 de noviembre, el juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, revocó un permiso especial que le permitía a Baldetti permanecer en su residencia mientras se sometía a tratamientos médicos por padecimientos en la columna. La resolución corresponde al caso Cooptación del Estado.

El abogado Melkin Escobar, a cargo de la defensa de Baldetti, fue consultado sobre si esta resolución deja sin efecto lo resuelto por el juez Orozco y afirmó: "no propiamente, pero considero que las circunstancias mejoran para evitar que puedan afectarla en su salud, y pues se garantiza los peligros procesales, que es en todo caso la razón de ser de la prisión preventiva. En ningún caso existe una sentencia definitiva, es decir que aún es inocente".

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En el 2018, en el caso Agua Mágica, el Tribunal de Mayor Riesgo C le impuso a la exfuncionaria una pena de 15 años y seis meses de prisión por el delito de fraude, relacionado con la adquisición de una supuesta fórmula para sanear el lago de Amatitlán.

El día de la condena, después de 16 horas de deliberación, los integrantes del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul, Eva Recinos y Elvis Hernández, entraron a la megasala del Organismo Judicial para dictar sentencia a los 13 implicados.

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Baldetti Elías fue la primera mujer en alcanzar la vicepresidencia en la historia del país. Lo hizo por el extinto Partido Patriota (PP). La exvicegobernante fue diputada durante dos legislaturas, del 2004 al 2012.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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