Roxana Baldetti busca acogerse a la aceptación de cargos en el caso Cooptación del Estado y deberá regresar a prisión

La exvicepresidenta Roxana Baldetti, por medio de su abogado Melkin Escobar, solicitó este miércoles 4 de noviembre someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos en el caso Cooptación del Estado, mientras que el juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, ordenó su regreso inmediato a prisión.

El juzgado fijó para el 9 de noviembre próximo la audiencia en la que se conocerá la solicitud presentada por la defensa de la exfuncionaria.

El juez Orozco también revocó el permiso que le permitía a Baldetti permanecer en su residencia y ordenó su ingreso inmediato al Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa.

Baldetti participa en las audiencias por videoconferencia, debido a que había sido beneficiada con arresto domiciliario por padecimientos en la columna.

La última vez que la exvicepresidenta acudió a la Torre de Tribunales fue el 20 de mayo del 2025, cuando el juez Delmar González amplió, durante una audiencia a puerta cerrada, el plazo de investigación para que el Ministerio Público (MP) recabara indicios relacionados con la extinción de 11 bienes de la exfuncionaria, procesada en varios casos de corrupción.

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