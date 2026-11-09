Roxana Baldetti sigue en su vivienda por falta de ambulancia para trasladarla a prisión y juez aplaza audiencia

El juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, aplazó la audiencia de aceptación de cargos de la exvicepresidenta Roxana Baldetti por el caso Cooptación del Estado.

Se informó que el Sistema Penitenciario (SP) no ha cumplido con el traslado de la exfuncionaria a la cárcel Santa Teresa, en la zona 18, debido a que, por sus padecimientos en la columna, se ha solicitado que sea trasladada en ambulancia.

El SP indicó que no cuenta con este tipo de vehículos para trasladar a Baldetti a prisión, como lo ordenó el juez en el caso Cooptación del Estado.

El juez aplazó la audiencia sin fijar una nueva fecha. También ordenó que los diferentes cuerpos de socorro, entre ellos los Bomberos Voluntarios y los Bomberos Municipales, así como la Policía Nacional Civil y la Empresa Portuaria Quetzal, rindan un informe sobre la disponibilidad de ambulancias en las que se pueda trasladar a Baldetti a prisión.

Además, dio un plazo de 24 horas al abogado Melkin Escobar para que explique al juzgado los motivos de su ausencia en la audiencia prevista para este día.

La exvicepresidenta Baldetti aún no ha cumplido con la orden de regresar a prisión, dictada el 4 de noviembre pasado por el juez Eduardo Orozco, en el caso Cooptación del Estado, en el que pretende someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos.

La resolución ordena su ingreso inmediato al Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18, pero el SP no ha efectuado el traslado de la exfuncionaria, quien permanece en su vivienda y este 9 de noviembre no compareció a la audiencia.

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