Roxana Baldetti incumple orden de regresar a prisión por el caso Cooptación del Estado y juez apercibe al SP

La exvicepresidenta Roxana Baldetti aún no ha cumplido con la orden de regresar a prisión, dictada el 4 de noviembre pasado por el juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, en el caso Cooptación del Estado, en el que pretende someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos.

La resolución judicial ordena su ingreso inmediato al Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18. Sin embargo, el Sistema Penitenciario (SP) no ha efectuado el traslado de la exfuncionaria, quien permanece en su vivienda.

Ante esta situación, el juez apercibió al SP y le dio un plazo de tres horas, a partir de la notificación, para cumplir con la orden dictada en la audiencia anterior.

La resolución responde a la petición del Ministerio Público (MP) de revocar los permisos especiales que le permitían a Baldetti acudir a citas médicas y permanecer en su domicilio.

La exfuncionaria solicita un espacio adecuado en el centro preventivo que reúna ciertas condiciones debido a sus padecimientos en la columna.

En el caso Cooptación del Estado, Baldetti, por medio de su abogado Melkin Escobar, solicitó al juez someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos. La exvicepresidenta deberá comparecer ante el juzgado el próximo 9 de noviembre y declararse culpable de los hechos señalados por el MP.

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