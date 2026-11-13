Cinco muertos en ataque en Zacapa: un comando armado, PNC atacada y un posible secuestro

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Cinco muertos en ataque en Zacapa: un comando armado, PNC atacada y un posible secuestro

Autoridades trabajan en la escena donde al menos cinco personas murieron en un ataque de un comando armado en Zacapa.

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escena del crimen

Imagen ilustrativa. Al menos cinco personas murieron en ataque armado en Zacapa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) informaron que este viernes 13 de noviembre al menos cinco personas murieron en un ataque armado en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa.

Personal del MP trabaja en la escena para documentar y recolectar indicios.

La identificación de las víctimas, la relación entre los hechos y las circunstancias del caso forman parte de la investigación en curso.

El ente investigador indicó que ampliará la información y que, por ahora, han sido localizados cuatro cadáveres.

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La PNC, por su parte, indicó que cinco personas murieron en el hecho de violencia.

Según la información preliminar, tres personas murieron dentro de un microbús y una cuarta, junto a una motocicleta.

Además, tres mujeres heridas de bala, procedentes de la misma aldea, fueron ingresadas a un hospital.

La PNC de Zacapa informó que, al llegar al lugar, personas fuertemente armadas dispararon contra la unidad policial en la que se desplazaban los agentes. Se desconoce si hay policías heridos.

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En la escena fue localizado un picop en el que, según información preliminar, se conducía un hombre que habría sido secuestrado. Su paradero y situación no han sido confirmados.

Durante una búsqueda cerca de un río se localizó una motocicleta abandonada. Las autoridades encontraron indicios balísticos en el lugar.

Para leer más: De Huité a Río Hondo: los ataques armados en Zacapa y las cifras de homicidios año con año

Según la información preliminar de la Comisaría 24 de Zacapa, los fallecidos son cuatro hombres y una mujer, quienes sufrieron heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Un testigo indicó a la PNC que, alrededor de la 01.10 horas de este viernes, llegó al lugar un grupo de hombres fuertemente armados, con cascos, pasamontañas y ropa de camuflaje. Según el testimonio, los hombres gritaban "¿Dónde está Keneth?", a quien agarraron y se llevaron con rumbo desconocido.

La PNC afirmó que, según testigos, unas 10 camionetas agrícolas circulaban por el lugar con personas fuertemente armadas.

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