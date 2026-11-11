Violencia en Zacapa lleva al Gobierno a analizar un estado de excepción tras crímenes de alto impacto

El Gobierno analiza la posibilidad de decretar un estado de excepción en Zacapa, departamento donde se han registrado hechos de violencia de alto impacto, entre ellos, la muerte del diputado Julio Portillo y tres agentes encargados de su seguridad, así como un ataque armado en Huité que dejó ocho fallecidos.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó que el asunto se encuentra bajo análisis de las autoridades de seguridad y que esperan tomar una decisión en los próximos días.

“Estamos teniendo conversaciones con la mesa de seguridad, con la cual nos reunimos todas las semanas y estamos analizando todos esos temas, y creo que en pocos días tomaremos una decisión con respecto a lo que usted manifiesta”, dijo Villeda al ser consultado sobre la posibilidad de decretar un estado de excepción en Zacapa.

El funcionario no precisó qué tipo de estado de excepción se analiza ni detalló las medidas que podrían aplicarse en el departamento.

La posibilidad de adoptar esta disposición surge en un contexto de violencia armada en Zacapa, que registra una de las tasas de homicidios más elevadas de Guatemala, según las estadísticas del Observatorio de la Violencia de la organización Diálogos.

Ataques armados en Zacapa

Entre los hechos de violencia registrados en el departamento figura el ataque contra el diputado Julio Portillo y los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a su seguridad.

El ataque ocurrió en Río Hondo, Zacapa, cuando la comitiva del congresista fue interceptada por hombres armados que no han sido identificados.

Los agentes fallecidos fueron Fernando Antonio Reyes Aldana, Erick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol, quienes estaban encargados de la seguridad personal del legislador.

El Ministerio de Gobernación había dispuesto esa protección después de una evaluación de riesgo efectuada en el 2024, debido a amenazas de muerte denunciadas por el diputado.

Otro hecho de violencia ocurrió a finales de septiembre pasado en Huité, donde siete personas murieron durante un ataque perpetrado por comando armado. El caso permanece bajo reserva judicial, según la información proporcionada.

Huité es, además, el municipio de Zacapa con la tasa de homicidios más elevada, de acuerdo con las estadísticas de Diálogos.

Zacapa, entre los departamentos con más homicidios

El informe del Observatorio de la Violencia de Diálogos, publicado el 26 de octubre del 2026, sitúa a Zacapa en el cuarto lugar nacional por su tasa de homicidios.

El departamento registra una tasa interanual de 31.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, según los datos correspondientes a los 12 meses terminados en septiembre del 2026.

Escuintla encabeza la clasificación nacional, con 42.1 homicidios por cada 100 mil habitantes; le siguen Chiquimula, con 35.6; Guatemala, con 32.4, y Zacapa, con 31.5.

La tasa de Zacapa representa un aumento del 2.5% respecto de septiembre del 2025, según el informe elaborado con estadísticas de la PNC y proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En diciembre del 2025, Zacapa ocupaba el tercer lugar nacional, con una tasa de 31.7 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En el ámbito municipal, Huité registra una tasa de 80.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta del departamento. Le siguen Estanzuela, con 54.3; La Unión, con 45.2; Gualán, con 32.9, y Zacapa, con 32.5.

Río Hondo, donde ocurrió el ataque contra el diputado Portillo y sus agentes de seguridad, registra una tasa interanual de 27.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Inacif reporta 91 necropsias por heridas de armas

Las estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) también reflejan la incidencia de muertes violentas en Zacapa.

Entre el 1 de enero y el 11 de noviembre del 2026, la institución reportó 100 necropsias de personas fallecidas por heridas de arma de fuego, arma blanca y asfixia por estrangulamiento en el departamento.

De ese total, 84 corresponden a heridas de arma de fuego y 12 a heridas de arma blanca.

Durante el mismo período, el Inacif también registró cuatro necropsias por asfixia por estrangulamiento.

¿Qué implica un estado de excepción?

La Ley de Orden Público establece diferentes estados de excepción que pueden ser declarados por el presidente de la República en Consejo de Ministros.

La legislación contempla su aplicación en casos de “invasión del territorio nacional, de perturbación grave de la paz, de calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado”.

Entre las disposiciones previstas se encuentra el estado de Prevención, que permite establecer condiciones para el ejercicio de determinados derechos.

La ley señala que, durante ese estado, se pueden “fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse los derechos de huelga o paro, o prohibirlos o impedirlos cuando tuvieren móviles o finalidades políticas”.

Por ahora, el Ministerio de Gobernación únicamente ha confirmado que analiza la posibilidad de adoptar un estado de excepción en Zacapa, sin especificar cuál de las modalidades previstas en la legislación podría aplicarse.

Antecedentes de violencia armada

Zacapa ha sido escenario de otros ataques armados que han dejado numerosas víctimas.

El 25 de marzo del 2008, un enfrentamiento entre dos grupos armados, presuntamente vinculados al narcotráfico, dejó 11 muertos en el turicentro La Laguna, Río Hondo. Entre las víctimas figuraba Juan León Ardón, señalado como presunto narcotraficante.

El 25 de junio del 2010, Melrym Giovani España Arrue, de 43 años, señalado como supuesto narcotraficante, y cuatro guardaespaldas murieron en un enfrentamiento armado ocurrido en el kilómetro 145, La Fragua, Zacapa.

El departamento también ha sido señalado como un corredor estratégico para el tráfico transnacional de drogas y las actividades del crimen organizado.

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