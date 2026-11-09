Caso Huité sale de Zacapa y pasa a un juzgado de Mayor Riesgo en Guatemala

La investigación por la muerte de ocho personas en Huité, Zacapa, registró un nuevo avance judicial. La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó que el expediente sea conocido por el juzgado de Mayor Riesgo "A" en Guatemala, después de que el caso estuviera bajo conocimiento de la Fiscalía Distrital de Zacapa.

El expediente se encuentra bajo reserva y será la jueza Claudette Dominguez quien está a cargo del caso.

Prensa Libre consultó al departamento de Comunicación Social del Ministerio Público (MP) para establecer qué fiscalía tendrá ahora bajo su responsabilidad el expediente, luego de su traslado a un juzgado de Mayor Riesgo. Sin embargo, la institución no respondió.

Investigación comenzó en Zacapa

Los hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 2026, cuando una serie de ataques armados en Huité dejó ocho personas fallecidas. El MP procesó cuatro escenas del crimen y localizó 77 indicios balísticos.

El 8 de octubre, el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) informó que 107 militares de distintas jerarquías fueron puestos a disposición del MP como parte de las diligencias relacionadas con los hechos de Huité.

Ese mismo día se anunció el relevo del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Geovani Martínez Milián, y del comandante de la Segunda Brigada de Infantería, Erwin Constanza Hidalgo.

El presidente Bernardo Arévalo explicó que la medida buscaba facilitar las investigaciones del MP y permitir el acceso al personal militar involucrado.

Posteriormente, durante una citación en el Congreso, el viceministro de la Defensa, Jorge Lemus, confirmó que ambos oficiales continuaban vinculados a la institución, aunque ya no ejercían sus anteriores cargos.

Lemus indicó que Constanza Hidalgo permanecía en situación de disponibilidad, mientras que Martínez Milián desempeñaba funciones de asesoría.

Durante esa citación, el funcionario también reconoció que personal del Ejército se movilizó a Huité sin acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), pero no precisó quién autorizó el operativo.

Contradicciones en un supuesto operativo en Huité

El Ministerio de la Defensa informó que sus averiguaciones internas habían concluido y que el informe fue entregado al presidente Arévalo, con instrucciones de remitirlo al MP.

Según la versión presentada por esa cartera, los militares desplegados en Huité efectuaron disparos disuasivos después de escuchar detonaciones.

El entonces director general de la PNC, David Custodio Boteo, informó que las ocho víctimas no registraban antecedentes criminales y que los gentes de la PNC de Zacapa le habían informado que era una operación militar la que ejecutaron en Huité.