“Es una medida que va orientada al tema de corrupción y de vinculación política de estas organizaciones”: análisis del alcance de las sanciones de EE. UU. a grupos del narcotráfico

Las sanciones de Estados Unidos contra Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza podrían extender las investigaciones hacia políticos, empresarios y otras personas que proporcionen apoyo a estas estructuras del narcotráfico en Guatemala. La designación de Los Lorenzana como organización terrorista extranjera representa, según analistas, un cambio relevante en el alcance de las medidas estadounidenses.

Carmen Rosa de León Escribano, analista e investigadora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), considera que el principal efecto de la designación es la posibilidad de perseguir penalmente formas de apoyo material a Los Lorenzana, más allá de las sanciones económicas aplicadas a las organizaciones criminales.

De León señaló que las investigaciones podrían alcanzar a quienes faciliten recursos económicos, transporte, servicios logísticos o conexiones políticas a la estructura, siempre que se acrediten conductas comprendidas en la legislación estadounidense.

"Yo sí creo que es una medida que va orientada al tema de corrupción y de vinculación política de estas organizaciones", afirmó.

La investigadora consideró que las organizaciones del narcotráfico han desarrollado redes de colaboración territorial que les permiten distribuir responsabilidades y mantener sus operaciones mediante alianzas con actores locales.

Explicó que los carteles mexicanos no dependen únicamente de una organización, sino que establecen relaciones con distintos grupos para facilitar el movimiento de drogas y recursos.

"Entonces sí es importante para el combate a los grupos y me imagino que eso es parte de ir eliminando o ir atendiendo más a esas redes locales de apoyo, que finalmente son las que permiten que sea el tráfico de droga más fluido hacia el norte", señaló.

Para De León Escribano, la designación también podría impulsar investigaciones sobre el movimiento de recursos financieros y la posible participación de empresas o personas que faciliten operaciones económicas a las estructuras criminales.

Como ejemplo, mencionó la celebración de los 15 años de la hija de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle Madrid, a quien se identifica como cuñada de Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito, señalado como cabecilla de Los Lorenzana. La analista planteó que este tipo de acontecimientos podría llevar a examinar las relaciones comerciales y los servicios prestados por terceros a personas vinculadas con organizaciones sancionadas.

.@SecRubio: La Administración Trump está imponiendo designaciones terroristas a Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza. Estos tres grupos guatemaltecos tienen profundos vínculos con cárteles mexicanos, ayudando a mover y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad criminal. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos nunca dejará de luchar contra los narcoterroristas violentos y sus cómplices políticos que inundan nuestra nación con drogas mortales. — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) November 13, 2026

"Una fiesta como la que hubo de los 15 años, no se ha demostrado que haya dinero del narcotráfico, pero podría a partir de aquí establecerse una serie de actores locales que han participado del dinero y han proporcionado apoyo, trabajo y apoyo logístico a una red como los Lorenzana", comentó.

Advirtió que una mayor presión estadounidense para perseguir a las organizaciones del narcotráfico podría traducirse en más recursos y cooperación, pero también en una concentración de esfuerzos que desplace otras prioridades de seguridad ciudadana.

“La acción de hoy -ayer- expone los vínculos entre organizaciones criminales guatemaltecas con influencia política y organizaciones terroristas extranjeras mexicanas que facilitan el flujo de narcóticos letales hacia Estados Unidos”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent .

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¿Qué significa la designación estadounidense?

El Departamento de Estado designó a Los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

Por su parte, el Departamento del Tesoro sancionó a Los Huistas y Los Mendoza bajo la categoría SDGT por brindar apoyo material a carteles mexicanos.

La categoría SDGT permite bloquear bienes sujetos a la jurisdicción estadounidense y restringir determinadas operaciones financieras. La clasificación adicional de Los Lorenzana como FTO incorpora disposiciones penales relacionadas con la prestación de apoyo material a una organización terrorista extranjera.

David Napoleón Barrientos, exministro de Gobernación, considera que una decisión de esta naturaleza podría responder a investigaciones desarrolladas durante un período prolongado por distintas agencias estadounidenses.

"Significa una preocupación, primero por Estados Unidos, por la situación de seguridad en Guatemala, pero no sólo la situación de seguridad sino la situación política que se vive en Guatemala porque hay mucha incertidumbre al respecto del nuevo proceso político", expresó.

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Barrientos considera que las designaciones podrían estar respaldadas por investigaciones financieras, declaraciones de testigos y otras diligencias.

"Las investigaciones implican testigos, implican declaraciones, implican investigaciones de ruta de dinero, implica también investigación de incluso de la clase política relacionada, casos concretos", explicó.

El exministro señaló que la participación del Departamento del Tesoro resulta relevante por la posibilidad de rastrear las operaciones económicas relacionadas con las estructuras investigadas.

A su juicio, las consecuencias podrían extenderse a sectores que mantienen relaciones con las organizaciones sancionadas.

"Entonces, sí es una declaración fuerte, es una declaración que puede abarcar el ámbito político, el ámbito financiero", añadió.

Violencia en Zacapa y presión sobre las autoridades

Las designaciones estadounidenses se producen en medio de una serie de ataques armados en Zacapa, departamento donde históricamente han operado estructuras relacionadas con el narcotráfico.

Entre los hechos recientes figuran los ataques del 27 de septiembre en Huité, que dejaron ocho fallecidos, y la emboscada del 6 de noviembre en Río Hondo, en la que murieron el diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes de la Policía Nacional Civil.

De León considera que la situación de seguridad en el oriente del país podría ser uno de los factores que expliquen el mayor interés estadounidense por las estructuras criminales de esa región.

También prevé que las designaciones aumenten la presión sobre las autoridades guatemaltecas para investigar a los grupos señalados y sus posibles redes de apoyo.

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Alan Ajiatas, analista en seguridad y exfiscal antinarcótico del Ministerio Público, en su análisis cuestionó la capacidad de respuesta del Estado ante la reiteración de hechos violentos en Zacapa.

"Ya es una constante en cuanto a la focalización de este tipo de hechos en un mismo sector o una misma área", expresó.

El exfiscal considera que la persistencia de estos ataques evidencia debilidades en las acciones preventivas y en la presencia de las fuerzas de seguridad.

Ajiatas también cuestionó los controles de seguridad y la capacidad operativa de las unidades policiales para responder a ataques de grupos fuertemente armados.

"Las autoridades están, pero como que no estuvieran. Y como este último hecho es acerca de una subestación, vayamos a ver la capacidad de la subestación para poder contrarrestar", afirmó.

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