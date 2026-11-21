La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 21 de noviembre que supuestos pandilleros se enfrentaron a agentes tras una persecución en en la 12 calle y 4a. avenida del bulevar San Rafael, zona 18 capitalina.

Las autoridades agregaron que se sospecha que los supuestos pandilleros están involucrados en el ataque armado en una discoteca de la en la 5a. avenida y 14 calle de la zona 9 capitalina del viernes por la noche.

En ese lugar quedaron cuatro personas fallecidas, y cinco heridos fueron trasladados a varios centros asistenciales, según los cuerpos de socorro.

Jorge Aguilar Archila, subcomisario y portavoz de la PNC, informó que la persecución comenzó ante la información de que individuos fuertemente armados se conducían en un vehículo azul.

Agregó que en el área de la zona 18, el vehículo desobedeció a las indicaciones de alto dada por los agentes, por lo que empezó la persecución.

"Incluso hay un enfrentamiento armado", agregó Aguilar, tras lo cual se logra copar a los ocupantes del vehículo.

"En el enfrentamiento armado, dos individuos resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial con su respectiva custodia policial", indicó.

Al ingreso al nosocomio uno de ellos falleció, "mientras que el otro es un adolescente que ahora permanece con custodia policial".

"Estos criminales disparan contra de las unidades y en el intercambio de disparos resultan lesionados un adolescente de 15 años y un adulto de 35 aproximadamente", agregó, entre tanto, la PNC en las redes sociales.

Incautaciones

Tras haber copado al vehículo, los agentes encontraron dentro una pistola, un fusil y una granada de fragmentación, informó el portavoz.

Fuentes de la PNC también detallaron que el automotor circulaba con las placas de circulación cubiertas.

Se presume que los supuestos sicarios pertenecen a la Mara 18, quienes en la actualidad pelean con otras clicas por menudeo en varias zonas de la ciudad.

Los operativos de las autoridades causan este sábado 21 una serie de cierres viales que afectan varios tramos carreteros de la ciudad capital.

En el vehículo fueron encontradas armas y una granada, según la Policía. (Foto: PNC)