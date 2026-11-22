El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo que la posibilidad de ampliar a otros departamentos el estado de sitio, vigente en Zacapa e Izabal, podría discutirse en el Consejo de Ministros con el presidente Bernardo Arévalo y en el Consejo Nacional de Seguridad.

Villeda explicó que el ataque armado ocurrido la noche del 20 de noviembre en una discoteca de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala fue producto de una disputa territorial entre organizaciones criminales por el narcomenudeo.

“Es una auténtica salvajada y que pueden notar que no tienen un objetivo preciso. Es llegar y simplemente asesinar a cuanta persona encuentre en ese lugar”, señaló el funcionario.

El ministro destacó que estos ataques buscan infundir miedo. Agregó que la Policía Nacional Civil continúa las investigaciones para determinar quiénes integran estas estructuras, desarticularlas e iniciar procesos para afectar sus finanzas.

Villeda afirmó que, hasta las 18.00 horas del sábado 21 de noviembre, no se habían registrado homicidios esa semana en Izabal y Zacapa. Esa noche, dos personas murieron en un ataque armado en San Jorge, Zacapa. El ministro añadió que se investiga el móvil del ataque.

Durante allanamientos en Zacapa, las autoridades incautaron 37 armas de fuego, 943 municiones, nueve vehículos y Q99 mil 410 en efectivo. Las diligencias formaron parte de los operativos por el estado de sitio vigente en ese departamento e Izabal.

El Ejecutivo decretó el estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal. La medida entró en vigor el 15 de noviembre. El Congreso la ratificó y facultó a las fuerzas de seguridad para tomar el control de las cárceles del país.

Entre los antecedentes de violencia en Zacapa figuran la masacre del 27 de septiembre en Huité, que dejó ocho muertos, y el ataque del 6 de noviembre en Río Hondo, en el que murió el diputado Julio César Portillo Paz.

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