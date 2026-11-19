La Municipalidad de Huité informó que, en atención a la declaración del estado de sitio en el departamento de Zacapa y ante la importancia de adoptar medidas preventivas para preservar el orden público y la seguridad ciudadana, quedan suspendidas temporalmente las actividades sociales.

Según la comuna, esta disposición responde a la necesidad de priorizar la integridad física, la salud mental y el bienestar de todos los habitantes, de acuerdo con las medidas establecidas por las autoridades competentes.

La comuna solicita la comprensión y colaboración de la población y exhorta a los vecinos a actuar con responsabilidad y atender las disposiciones correspondientes.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga informada a través de los canales oficiales y evite compartir información no verificada.

Afirmó que la protección de la vida y la seguridad de la población deben prevalecer en todo momento.

Zacapa e Izabal permanecen bajo estado de sitio, decretado por el Gobierno el 14 de noviembre tras una serie de hechos de violencia.

En Huité, los hechos ocurrieron el 27 de septiembre, cuando una serie de ataques armados dejó ocho personas fallecidas. El Ministerio Público procesó cuatro escenas del crimen y localizó 77 indicios balísticos.

El 15 de noviembre se publicó en el Diario de Centro América el Decreto Gubernativo 8-2026, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de sitio en Zacapa e Izabal.

Las actividades culturales, religiosas y deportivas, así como las ferias patronales, podrán desarrollarse con normalidad durante la vigencia del estado de sitio, según el decreto.

Entre las medidas que se aplican están limitar las celebraciones y reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas y otros espectáculos.

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También se contempla disolver por la fuerza cualquier reunión o manifestación pública que se lleve a cabo sin autorización previa.

Además, se podrá disolver por la fuerza cualquier grupo o manifestación en que se utilicen armas de fuego o se recurra a actos de violencia, según el Decreto del Gobierno.

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