Justicia
Ataque en Zacapa: más de 180 casquillos entre las evidencias del hecho que dejó cinco fallecidos
El Ministerio Público continúa con la investigación del ataque en la aldea La Majada, Zacapa, y brinda detalles sobre los indicios hallados.
Cinco personas murieron en ataque armado en la aldea La Majada, Zacapa. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)
El Ministerio Público (MP) informó que desarrolla diligencias de investigación por un ataque armado ocurrido en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa, que dejó cinco personas fallecidas y tres mujeres heridas.
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 13 de noviembre del 2026, aproximadamente a la 1.20 horas, cuando personas desconocidas, que portaban armas de fuego de grueso calibre, llegaron al lugar y dispararon contra varias personas.
Como resultado del ataque, cinco personas fallecieron en el lugar. Además, tres mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales.
Debido a la magnitud del hecho, el personal fiscal y los equipos de investigación procesaron distintos sectores de la escena, donde efectuaron inspecciones oculares, procesamiento de escenas del crimen, levantamiento de cadáveres, búsqueda, recolección y embalaje de indicios.
Además, documentaron varios vehículos ubicados en los distintos sectores procesados, entre ellos una unidad policial que presentaba impactos de proyectiles de arma de fuego y motocicletas posiblemente utilizadas por algunas de las víctimas.
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El ente investigador afirma que continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque armado, identificar a los responsables y determinar los posibles móviles del hecho.
Zacapa e Izabal están bajo estado de sitio desde el 14 de noviembre tras una serie de hechos de violencia.
Indicios localizados en la escena
Como resultado de estas diligencias, se localizaron y recolectaron los siguientes indicios:
- 188 casquillos de arma de fuego, de marca y calibre pendientes de establecer
- 46 cartuchos de arma de fuego, de marca y calibre pendientes de establecer
- Teléfonos celulares y otros objetos que serán sometidos a los análisis correspondientes
- Un guante negro y muestras de posibles manchas de sangre humana
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