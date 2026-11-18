Un guante negro, 188 casquillos y 46 cartuchos de arma de fuego figuran entre los indicios localizados por el Ministerio Público (MP) durante la investigación del ataque armado ocurrido el 13 de noviembre del 2026 en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa, donde murieron cinco personas, entre ellas José Raúl Archila Romero, presunto lugarteniente de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) analiza 188 casquillos de arma de fuego, un guante y muestras de sangre localizados en la escena del crimen.

Además, la investigación incluye el análisis de teléfonos celulares y testimonios sobre lo ocurrido aquella madrugada, cuando los hombres armados ingresaron en la comunidad a bordo de unos diez vehículos, preguntaron por “Kenneth”, uno de los residentes, y dispararon contra varias personas.

Así ocurrió la incursión armada

Alrededor de la 1.10 horas de ese viernes, un grupo de hombres vestidos con indumentaria de tipo militar, con cascos y pasamontañas, y fuertemente armados ingresó en el caserío El Tocino.

“¿Dónde está Kenneth?”, gritaban los sujetos, según el testimonio de una mujer recogido por la Policía Nacional Civil (PNC).

La testigo declaró que los atacantes localizaron a Kenneth Stuard Pacheco Perdomo y se lo llevaron. Posteriormente quedó libre, según confirmó su padre, Jorge Vinicio Pacheco Pérez.

Los disparos alcanzaron a varias personas. Los fallecidos fueron identificados como: Claudia Verónica Perdomo Salguero y sus hijos Bryan Steven y Brandon Vinicio Pacheco Perdomo, de 21 y 17 años. También murieron Diego Andrés Fajardo Ávalos, de 23 años, y José Raúl Archila Romero, de 48.

Los investigadores localizaron cuerpos dentro de un microbús y junto a una motocicleta, así como vehículos con múltiples impactos de bala.

Cuando una patrulla de la PNC llegó al sector, también fue atacada. El informe de la Comisaría 24 señala que la unidad recibió ocho impactos de bala.

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Entre los fallecidos estaba un presunto lugarteniente de “Haroldito” Lorenzana

Archila Romero, originario de Estanzuela, Zacapa, fue una de las cinco personas que murieron durante la incursión armada.

Una fuente policial consultada por Prensa Libre lo identificó como presunto lugarteniente de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, cabecilla de la organización criminal Los Lorenzana, requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Según esa fuente, los investigadores atribuían a Archila Romero funciones vinculadas con operaciones financieras y lavado de dinero mediante una empresa.

La información comercial obtenida por Prensa Libre identifica a Archila Romero como titular de Importadora y Comercializadora Archila.

Los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) indican que obtuvo su inscripción tributaria el 31 de enero del 2005, en la oficina de Zacapa.

El establecimiento comercial comenzó operaciones el 2 de mayo del 2006 y figura como activo en una constancia emitida el 14 de noviembre del 2026.

Archila Romero era buscado desde el 2025

Archila Romero había sido buscado durante un operativo antinarcótico efectuado el 15 de octubre del 2025 en Zacapa.

Dos fuentes con conocimiento de aquella investigación, una de la PNC y otra del MP, confirmaron que los agentes intentaron localizarlo en un inmueble de El Tocino, como parte del operativo El Maguey.

Archila Romero no se encontraba en la propiedad cuando llegaron los investigadores.

“Era a quien se buscaba, pero no fue localizado en ese inmueble en esa ocasión. Se capturó a una mujer”, explicó una fuente policial que solicitó mantener su identidad en reserva.

La fuente sostuvo que contra Archila Romero existía una orden judicial de captura.

Durante el operativo El Maguey, las autoridades localizaron armas de fuego, municiones, vehículos, drogas y recipientes con sustancias químicas presuntamente relacionadas con la elaboración de estupefacientes.

Los resultados divulgados incluyeron la incautación de siete vehículos, cinco armas de fuego, tres teléfonos celulares y Q2 mil 120.

Los indicios localizados por el MP

Como resultado de estas diligencias, el MP reportó el hallazgo de:

188 casquillos de arma de fuego, de marca y calibre pendientes de establecer

46 cartuchos de arma de fuego, de marca y calibre pendientes de establecer

Teléfonos celulares y otros objetos que serán sometidos a los análisis correspondientes

Un guante negro y muestras de posibles manchas de sangre humana

Los investigadores también documentaron varios vehículos ubicados en los sectores procesados, entre ellos una unidad policial con impactos de proyectiles de arma de fuego y motocicletas posiblemente utilizadas por algunas de las víctimas.

El MP informó que continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar los posibles móviles.