Walfre Donaldo Calderón Calderón, de 44 años, es señalado por las autoridades estadounidenses como el actual cabecilla del cartel Chiapas-Guatemala, una estructura del narcotráfico que opera en Huehuetenango, frontera entre Guatemala y México.

Calderón Calderón, conocido como el Teniente Jr., es hijo de Baldemar Calderón Carrillo, Tío Balde, quien murió el 8 de junio del 2025 durante un enfrentamiento armado con policías mexicanos en La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango.

Tras la muerte de su padre y la captura de su hermano Édgar Yovani Calderón Calderón, Panón, Walfre quedó como el sucesor de la estructura familiar dedicada al trasiego de cocaína hacia Estados Unidos.

El Departamento de Justicia estadounidense confirmó el 16 de noviembre del 2026 que el Teniente Jr. dirige actualmente una operación de narcotráfico en Guatemala, vinculada con organizaciones criminales que operan en la frontera con México. Ese mismo día, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta US$10 millones por información que conduzca a su arresto o condena.

De acuerdo con fuentes antinarcóticas, el cartel Chiapas-Guatemala, Los Huistas y el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) formaron una alianza para enfrentar a la facción de Los Chapitos, del cartel de Sinaloa, que busca controlar las rutas del narcotráfico en la frontera entre Guatemala y México.

Baldemar Calderón Carrillo, alias Tío Balde, dirige el cartel Chiapas-Guatemala hasta su muerte, el 8 de junio del 2025, durante un enfrentamiento con policías mexicanos en La Mesilla, Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La acusación contra Walfre Calderón Calderón

La justicia estadounidense acusa a Calderón Calderón desde el 31 de mayo del 2019, cuando en el Distrito Sur de California la justicia norteamericana presentó cargos contra 13 guatemaltecos señalados de integrar una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína.

Según el Departamento de Justicia, la organización operaba desde La Mesilla y La Democracia, Huehuetenango, y trasladaba cargamentos de droga hacia México para introducirlos posteriormente en Estados Unidos.

Calderón Calderón enfrenta el cargo de conspiración internacional para distribuir cocaína destinada a su importación ilegal a Estados Unidos.

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Su hermano fue condenado a siete años y tres meses de prisión

Édgar Yovani Calderón Calderón, otro de los hijos de Baldemar Calderón Carrillo, fue capturado en París, Francia, en enero del 2023 y extraditado a Estados Unidos en marzo del 2024.

En febrero del 2025 se declaró culpable de conspiración internacional para distribuir cocaína. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, admitió que participó en una organización que trasladaba droga desde Guatemala. También reconoció que la conspiración involucró al menos 550 kilogramos de cocaína desde el 2017.

El 30 de mayo del 2025, el juez federal Dana M. Sabraw, del Distrito Sur de California, lo condenó a 87 meses de prisión, equivalentes a siete años y tres meses.

Édgar Yovani Calderón, también incursionó en el negocio de los préstamos. En mayo del 2018 fundó, junto con otros cuatro socios, Microinversiones Populares, S. A., con nombre comercial Micromulticréditos, en La Democracia, Huehuetenango. La empresa comenzó con un capital de Q299 mil y se dedicó al otorgamiento de créditos con fondos propios, según documentos del Registro Mercantil consultados por Prensa Libre.

La empresa publicó en redes sociales que Calderón Calderón dejó de ser socio el 30 de septiembre del 2022, tres años después de que Estados Unidos lo acusara de narcotráfico.

Según la fecha de liberación proporcionada para su registro en el Buró Federal de Prisiones, su salida está prevista para el 9 de mayo del 2028.

Una estructura que opera en Huehuetenango

La familia Calderón fue vinculada por las autoridades estadounidenses con una organización de narcotráfico que opera en La Mesilla, La Democracia y otras áreas de Huehuetenango.

Baldemar Calderón Carrillo encabezó una estructura que buscó alianzas con narcotraficantes mexicanos. De esas alianzas surgió el cartel Chiapas-Guatemala, un brazo operador del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La disputa con el cartel de Sinaloa

El 8 de diciembre del 2025, integrantes del cartel de Sinaloa incursionaron en cinco municipios de Huehuetenango y uno de San Marcos, en una serie de ataques dirigidos contra personas vinculadas con el cartel Chiapas-Guatemala y Los Huistas.

Durante los incidentes, los atacantes colocaron mantas con amenazas dirigidas contra Walfre Donaldo Calderón Calderón.

Los hechos incluyeron ataques armados, incendios de vehículos y viviendas, así como la muerte de ocho personas, según informes de la Policía Nacional Civil.

La disputa fue relacionada con el control de rutas utilizadas para el narcotráfico y otras actividades ilícitas en la frontera entre Guatemala y México.

De acuerdo con fuentes antinarcóticas, el cartel Chiapas-Guatemala, Los Huistas y el cartel Jalisco Nueva Generación formaron una alianza para hacer frente al cartel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos, que busca controlar la frontera entre México y Guatemala.

Estados Unidos ofrece US$10 millones por su captura

El 16 de noviembre del 2026, Estados Unidos anunció una recompensa de hasta US$10 millones por información que conduzca al arresto de Walfre Donaldo Calderón Calderón.

El anuncio también incluyó una recompensa de hasta US$10 millones por información que lleve a la condena de Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias Mosh, vinculado con Los Huistas, quien había sido detenido en San Diego, California el 9 de noviembre pasado.

Contra la familia Calderón ahora pesan órdenes de extradición hacia EE. UU. por tráfico de cocaína.

Prófugos de la justicia norteamericana