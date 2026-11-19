El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso nuevos requisitos para los voluntarios interesados en integrar las Juntas Electorales Departamentales (JED), entre estos, contar con un título universitario.

Así lo anunciaron autoridades del TSE durante una rueda de prensa este lunes, al finalizar una reunión con representantes de los partidos políticos, encuentros que se han centrado en la preparación del evento electoral del 2027.

A criterio de analistas con experiencia en Juntas Electorales, el nuevo requisito de dar preferencia a un título universitario puede ser contraproducente. Es antidemocrático, consideran, e invitan al TSE a reconsiderar la decisión.

El 22 de enero del 2027 se tiene previsto que las autoridades electorales convoquen a elecciones generales, y a partir de las cero horas del día siguiente se habilita la inscripción de candidatos en el Registro de Ciudadanos.

Las JED son órganos temporales que operan en cada uno de los departamentos del país, con excepción de Guatemala, que por la cantidad de habitantes se divide en dos.

Se integra la Junta Electoral Departamental de Guatemala (JEDG) y la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC), que comprende la ciudad capital.

Las atribuciones de las JED, según el artículo 177 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), son las siguientes:

Instalar las Juntas Electorales Municipales (JEM) y dar posesión a sus miembros

Entregar a las JEM materiales y documentación que deberán utilizar en el proceso electoral

Declarar el resultado y validez de las elecciones municipales o en su caso la nulidad parcial o total de las mismas

Recibir documentos y materiales electorales de las JEM y totalizar los resultados provisionales

Cuidar los documentos recibidos por las JEM y enviarlos a TSE tres días después

Entregar por escrito a los fiscales de los partidos políticos y comités cívicos los resultados de las votaciones

Atender sugerencias y protestas de los fiscales, consignados respectivamente en actas

Velar por el cumplimiento de la ley electoral

Y las demás funciones que le encomiende la ley y su reglamento

Cuestionan nuevos requisitos

La Lepp detalla las calidades para que un ciudadano pueda formar parte de una JED y JEM, se trata de solo cuatro requisitos que están enumerados en el artículo 174 de la LEPP.

Hallarse en el ejercicio de sus derechos de ciudadano Radicar en el municipio correspondiente Ser alfabeto No desempeñar cargo directivo alguno en organizaciones políticas

Pero el pleno de magistrados del TSE decidió ampliar esa lista con la acreditación de título universitario. El requerimiento para quienes buscan integrar una JED no es adecuado, de acuerdo con los expertos.

María del Carmen Aceña, analista política y con experiencia en Juntas Electorales en tres procesos de votaciones, considera que lo prudente es no añadir más requisitos que los que dicta la ley.

Las autoridades del TSE esperan convocar para la integración de las Juntas Electorales a inicios de diciembre. Fotografía: Prensa Libre (Erick Ávila).

“Yo no sé de qué punto parten. Para ser diputado no se necesita más que tener 18 años y ejercer su derecho. Las JED son gente de la comunidad, con experiencia, desconozco si todos tienen títulos universitarios”, dijo.

Para la también exministra de Educación, es vital que este requisito sea reconsiderado, ya que el país no tiene el mejor escenario en calidad educativa y el acceso a educación superior es distinto al hablar de la capital y el interior de la república.

“Yo considero que deben de reconsiderar este requisito, quizá desconocen el perfil de las JED de otros años, o tiene en mente a otro tipo de personas, pero al final van a tener que sopesar en algunos departamentos”, dijo.

También Alejandro Quinteros, analista independiente y que ha trabajado en la logística dentro de Juntas Electorales, opina que este nuevo requisito puede chocar con el espíritu de la LEPP y la misma Constitución.

“La ley permite que los ciudadanos puedan participar, hay municipios que no tienen sedes universitarias y este requisito podría ser adicional y hasta antidemocrático porque no permitiría la libre participación de los ciudadanos”, explica.

Para Quinteros, es necesario que el TSE no complique el proceso electoral que está por comenzar. “Cualquier cosa que esté adicional a lo que dice la ley, está fuera de lugar (…) no se sabe si el TSE tiene personas predefinidas o cuestiones extraordinarias que vengan a cerrar la participación de la ciudadanía”.

Pesará la experiencia

El magistrado Quelvin Jiménez, comentó que el acuerdo con el perfil para los futuros integrantes de las Juntas Electorales fue aprobado recientemente por el pleno, indicando que el pedir titulo universitario no es una “exigencia”.

“Creo que se entendió mal la información el lunes, pero es un requisito deseable, no estamos exigiendo un título para desempeñar el cargo, y los demás son los que explica la ley”, dijo.

Pero por tratarse de un requisito preferente, el magistrado fue consultado qué tendrá mayor peso al momento de seleccionar a los integrantes de las JED, si tener un titulo de educación superior o tener experiencia como miembro de Junta Electoral.

“La experiencia va a pesar más, creemos que la gente que por años ha participado, que no tiene señalamientos y no tiene cuentas pendientes, definitivamente es el mayor peso al evaluar las propuestas, no podemos improvisar”, indicó.

Las JED

Cada una de las JED y la JEDC se integra con cinco personas. Tres son miembros propietarios o titulares, y dos tiene el cargo de suplente para cubrir cualquier ausencia temporal.

Tendrán los cargos de presidente, secretario y vocal, mientras que los suplentes serán llamados en caso de ser necesario. Sus cargos son ad-honorem, pero el TSE podrá disponer el otorgamiento de viáticos y gastos de representación.

Los integrantes de las JED y las JEM “gozarán de las mismas inmunidades que corresponden a los alcaldes municipales” explica el artículo 175 de la normativa electoral.