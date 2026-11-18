La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso emitió dictamen favorable con modificaciones para la iniciativa 6588, que dispone reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Se propone la automatización del empadronamiento y la ampliación del derecho al sufragio para los migrantes.

Los principales aspectos que aborda la iniciativa de ley, propuesta e impulsada por los diputados Miguel Ovalle, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Carlos Calderón, de Vamos, son: el empadronamiento automático para que el Código Único de Identificación (CUI) también sea el número de empadronamiento; que los migrantes en el extranjero puedan elegir diputados al Congreso por lista nacional y que la rectoría de los comicios en el extranjero esté a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y no del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

Según indicó la presidenta de la comisión, Sonia Gutiérrez, con estas modificaciones se busca eliminar la burocracia en el empadronamiento, restituir el derecho que tienen los migrantes y que el TSE sea el ente encargado de llevar a cabo todo lo concerniente al desarrollo de las votaciones en el extranjero.

El dictamen favorable de esta iniciativa surge cuando faltan apenas dos meses para que el TSE lleve a cabo la convocatoria a elecciones generales, que, según lo establecido en la ley, se debe realizar entre la segunda y tercera semana de enero del año en que se celebrarán las elecciones.

Visto bueno de la CC

Aunque los integrantes de la comisión esperan que estas reformas puedan cobrar vigencia en el proceso electoral del 2027, hay un aspecto que puede retrasar por tiempo indefinido su entrada en vigor, y es que el dictamen requiere del visto bueno de la Corte de Constitucionalidad (CC), debido a que la Ley Electoral y de Partidos Políticos es de rango constitucional, afirmó la presidenta de la comisión, Sonia Gutiérrez.

“El dictamen requiere un control previo de la Corte de Constitucionalidad (CC) antes de su discusión y aprobación final en el Pleno, donde necesitará el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso”, indicó la congresista.

El diputado oficialista Raúl Barrera, quien también integra la comisión, comentó que, aunque la iniciativa contenga unos pocos artículos, debe ser remitida a la CC, en donde, de tener una pronta respuesta, se estarían haciendo los esfuerzos necesarios para que sea implementada en el próximo evento electoral.

“Hay que reconocer que el proceso para modificar una ley de naturaleza constitucional es bastante más largo porque requiere, como bien lo ha expresado la presidenta de la comisión, un control previo de constitucionalidad. Debe ser remitido a la Corte de Constitucionalidad, que no tiene tiempos para enviarnos una respuesta”, aseguró Barrera.

Empadronamiento automático

El dictamen establece que el Registro Nacional de las Personas (Renap) deberá trasladar de forma inmediata la información de toda persona que obtenga o renueve su Documento Personal de Identificación (DPI) al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Con ello, el TSE procederá a empadronar automáticamente al ciudadano. La reforma también indica que se homologa el Código Único de Identificación (CUI) del DPI como el número de empadronamiento electoral. Con esta medida se busca cerrar las brechas de subrepresentación, especialmente entre jóvenes y habitantes de áreas rurales.

Listado nacional y Parlacen

El dictamen amplía los derechos políticos de los guatemaltecos que viven en el exterior. Mientras que la reforma a la Ley Electoral del 2016 solo les permitía votar para presidente y vicepresidente, la nueva propuesta habilita el sufragio para elegir a diputados por lista nacional y a representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

“La reforma del año 2016 les permitió apenas elegir en una de las cinco papeletas, hoy habilitamos el voto en otras dos papeletas”, afirmó el diputado oficialista Raúl Barrera, integrante de la comisión.

Para facilitar este ejercicio, el dictamen indica que se permitirá que los connacionales se identifiquen en los centros de votación con su DPI o pasaporte guatemalteco vigente, eliminando la exigencia exclusiva del Documento Personal de Identificación.

Rectoría del TSE

El dictamen también modifica la coordinación interinstitucional. En el documento se estableció que será el Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad en la materia, quien solicite apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) para habilitar los centros de votación y los órganos electorales temporales en el extranjero. El TSE también podrá designar un delegado en el exterior para administrar el material electoral.

“Al final quien tiene la rectoría en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral y este tiene que requerirle a las instituciones públicas acorde a sus necesidades”, aseguró Gutiérrez.

Con esta disposición, ya no será el Minex el encargado de realizar estas coordinaciones, ya que ahora todo será responsabilidad del TSE, que es el ente encargado en materia electoral, indicó la presidenta de la comisión.

Restituir derechos a los migrantes

Al término de la reunión de la comisión, los integrantes indicaron que la iniciativa responde a las demandas hechas por los migrantes guatemaltecos, quienes exigen una mayor igualdad en los procesos de elección.

“Creemos que esta es una importante contribución porque esta es una respuesta que la comisión le está dando a una demanda de migrantes que por años han hecho y que hasta ahora se le está dando una respuesta”, afirmó Gutiérrez.

“Considero importante avanzar hacia la modernización de nuestro sistema electoral facilitando los procesos de empadronamiento y ampliando las oportunidades de la participación ciudadana especialmente para nuestros hermanos guatemaltecos que residen en el extranjero el derecho a elegir y ser electo debe garantizarse sin importar dónde se encuentra el guatemalteco”, afirmó la diputada Sandra Milian, quien también integra la comisión.

“Desde hace tiempo se debe habilitar el voto para los guatemaltecos en el exterior para que puedan decidir cómo se integra parcialmente este congreso, para que elijan diputados por lista nacional es de gran relevancia y al mismo tiempo el parlamento centroamericano del que hay que tener una profunda conversación por la crisis que atraviesa”, afirmo Barrera.