Crece padrón de guatemaltecos en EE. UU., pero pocos acuden a votar

Hace siete años, Guatemala abrió por primera vez las urnas en el extranjero. En 2019, 63 mil 267 guatemaltecos estaban empadronados en Estados Unidos para elegir presidente y vicepresidente; desde entonces, esa cifra ha crecido 48.50%, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, la participación en las dos elecciones en las que se ha habilitado el sufragio en el extranjero ha sido mínima.

El primer ejercicio comenzó de manera limitada. La votación se concentró en cuatro ciudades de Estados Unidos —Los Ángeles, California; Silver Spring, Maryland; Nueva York, Nueva York, y Houston, Texas—, seleccionadas por la alta presencia de guatemaltecos, de acuerdo con estadísticas del Registro Nacional de las Personas (Renap).

Para recibir los votos se instalaron 108 juntas receptoras de votos (JRV), integradas por ciudadanos residentes en Estados Unidos. Los Ángeles y Nueva York concentraron el 36% tanto de los guatemaltecos empadronados como de las juntas habilitadas.

Desde aquella primera elección, el padrón en Estados Unidos no ha dejado de crecer. El reto para el 2027 será que ese aumento también se refleje en las urnas.

En las elecciones del 2023, la cantidad de connacionales empadronados en Estados Unidos aumentó a 90 mil 708, y se habilitaron 15 espacios para votar en igual número ciudades de nueve estados —California, Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Virginia, Nueva York, Illinois y Nevada—. Para el desarrollo del proceso se conformaron 158 JRV.

Las ciudades con más personas registradas para emitir el sufragio fueron Los Ángeles (24 mil 703), Nueva York (18 mil 210), Arlington (16 mil 652) y Houston (12 mil 953).

El padrón sigue creciendo, pues el registro del TSE indica que para el 2026 hay 93 mil 956 guatemaltecos aptos para votar en Estados Unidos, con lo que se observa un crecimiento de 48.50% en siete años. Pero la cifra no representa a los 3.3 millones de guatemaltecos radicados en el país norteamericano que reporta el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hay esfuerzos por aumentar el padrón en el extranjero. Por medio del acuerdo 245-2026, el TSE autorizó a personal de la institución viajar a Estados Unidos para realizar jornadas de empadronamiento. Según la programación, las comisiones se desarrollan entre el 30 de julio y el 8 de diciembre de este año, en 17 en ciudades del país norteamericano.

Baja participación

Ricardo Sáenz de Tejada, politólogo y antropólogo, señala que el voto de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos ha sido hasta el momento "muy bajo".

Lo que indica Sáenz de Tejada está demostrado con los datos del TSE: en el 2019, de los 63 mil 267 connacionales empadronados en el extranjero, solo acudieron a las urnas 734, lo que representó el 1.15% de quienes estaban habilitados para votar. Hubo un abstencionismo del 98.85%.

Para ese primer ejercicio de voto en el extranjero, el TSE destinó cerca de Q47 millones, según informó la institución en su momento. Con una participación de 734 personas, cada voto emitido tuvo un costo aproximado de Q64 mil 32.

Para el siguiente proceso electoral, en el 2023, los centros de votación se extendieron a 15 ciudades, aunque se destinó un menor presupuesto: Q19.5 millones.

Si bien los centros de votación habilitados fueron más, al igual que la cantidad de empadronados, la participación continuó baja. Mil 443 guatemaltecos votaron; fueron 709 más que en la primera vuelta de la elección del 2019.

El magistrado del TSE Quelvin Otoniel Jiménes Villalta indica que esperan aumentar la participación de los guatemaltecos en los comicios del 2027. Aunque no tiene claridad sobre cuánto podría crecer, señala que esto dependerá del avance en el empadronamiento.

“Se escucha poca la participación en el 2023, pero es un derecho que la ley electoral y partidos políticos nos obliga a garantizar a los guatemaltecos que se encuentran radicados en el extranjero”, dice Jiménes Villalta.

El voto electrónico podría incrementar el interés de los votantes; sin embargo, el magistrado menciona que no se puede implementar debido a que la Ley Electoral no lo permite y obliga a que el sufragio sea presencial.

“El proceso de votación seguirá siendo puramente manual, como ha sido, como lo tenemos hoy, entonces no hay ninguna posibilidad de que se vaya a implementar”, agrega.

Una de las complicaciones que el magistrado Mario Velásquez planteó en una reciente citación en el Congreso de la República fue la aplicación de herramientas de ciberseguridad durante el empadronamiento o la actualización de datos de los connacionales en el extranjero.

Primer acercamiento

En la segunda semana de agosto, los magistrados del TSE viajaron a Estados Unidos para reunirse con funcionarios del Departamento de Estado, como parte de una gira de acercamiento con las autoridades estadounidenses y de la Embajada de Guatemala en Washington.

De acuerdo con Jiménes Villalta, las reuniones tuvieron como fin comenzar la coordinación del voto en el extranjero para las elecciones del próximo año.

Señala que Guatemala es un país “relativamente nuevo” en la implementación del voto en el extranjero y que la participación de los connacionales es uno de los desafíos para sacar adelante el proceso electoral.

Debido a que Estados Unidos es extenso y a que, para poder votar, los guatemaltecos deben recorrer largas distancias, para el magistrado uno de los principales retos es acercar los centros de votación a los connacionales que residen en ese país.

El TSE ya ha adelantado que se proyecta habilitar unos 25 centros de votación el próximo año, tomando en cuenta criterios de seguridad, accesibilidad, facilidad de transporte y parqueo para que la comunidad guatemalteca pueda ejercer su derecho al voto.

Jiménes Villalta agrega que experiencias como la de Colombia, que recién tuvo elecciones presidenciales, con una participación de más del 67% de colombianos empadronados en el exterior, permiten conocer las acciones y la logística para mejorar los comicios en Guatemala.

La visita de los magistrados del TSE fue un encuentro preliminar con las autoridades del Departamento de Estado y se prevén otros a lo largo de este proceso electoral.

“Hay una expectativa grande del gobierno de los Estados Unidos sobre el proceso electoral que se avecina, en cuanto a la estabilidad política democrática de Guatemala, considerando que, más que un aliado, somos un país amigo”, dice Jiménes Villalta.

*Con información de Oscar Vásquez