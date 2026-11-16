Guatemala

TSE exigirá título universitario para integrar las juntas electorales: convocatoria será en diciembre

El TSE también anunció que no va a permitir que las Juntas Electorales hagan uso de algún sistema informático alterno como ocurrió en las elecciones 2023.

Los magistrados del TSE afinan los preparativos para las elecciones generales del 2027. Fotografía: Prensa Libre (Erick Avila).

El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el perfil que deberán cumplir los ciudadanos interesados en integrar las Juntas Electorales Departamentales (JED) para las elecciones generales del 2027. La convocatoria para presentar los expedientes de postulación se publicaría a principios de diciembre.

Existe una JED por cada departamento del país, con excepción del área central que por la cantidad de ciudadanos empadronados tiene a la Junta Electoral del Departamento de Guatemala (JEDG) y la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC), que representa a la ciudad de Guatemala.

Cada una de las juntas se integra por cinco ciudadanos que trabajan sin recibir alguna remuneración y se constituyen en un órgano temporal que vela por la transparencia de las elecciones generales.

Las 22 JED y la JEDC se integran con tres miembros propietarios o titulares, ellos son designados bajo los roles de presidente, secretario y vocal; así mismo otros dos integrantes que suplentes para cubrir ausencias temporales.

Entre sus atribuciones está la instalación de las Juntas Electorales Municipales (JEM), dar insumos de trabajo a las JEM, recibir materiales electorales, cuidar documentos, atender sugerencias y propuestas de los partidos políticos y velar por el cumplimiento de la ley electoral.

Una de sus principales tareas es declarar el resultado y la validez de las elecciones municipales, o si es el caso, la nulidad parcial o total del evento de votaciones.

El TSE podría publicar el acuerdo de convocatoria para integrar las JED el próximo 4 de diciembre. A partir de esa fecha, los ciudadanos interesados pueden presentar su expediente de postulación.

Pedirán título universitario

Los cinco magistrados titulares, acorde a su distribución por cada región del país, son los encargados de seleccionar a los integrantes de las JED y la JEDC.

Mariella Rivera, presidenta del TSE se encarga de trabajar en la región uno, que se integra por el departamento de Guatemala, el Distrito Central, es decir, la ciudad de Guatemala y Sacatepéquez.

La primera presidenta del TSE recae en Mariella Rivera (al centro). Fotografía: Prensa Libre (Erick Ávila).

El magistrado Roberto Morales tiene la región dos, esto incluye a Alta Verapaz, Quiché, Baja Verapaz, Suchitepéquez y Retalhuleu; la magistrada Karin Romero está a cargo de la región tres, en Huehuetenango, Sololá, Quetzaltenango, San Marcos y Chimaltenango.

El magistrado Quelvin Jiménez tiene la región cuatro, que comprende Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla y Totonicapán; y el magistrado Mario Alexander Velásquez tiene la región cinco, a cargo de Petén, Izabal, El Progreso, Zacapa, y Chiquimula.

Velásquez, adelantó que existen requisitos de ley como que sean alfabetas y que no estén afiliados a ningún partido político, pero también optaron por requisitos adicionales que se conocerán hasta que se haga publico el acuerdo.

“Luego se establecieron algunos requisitos de preferencia que estamos pidiendo dadas las circunstancias del país y el manejo administrativo que deben de hacer las juntas se han pedido requisitos como tener un titulo universitario”, explicó Velásquez, haciendo referencia solo a las JED y la JEDC.

“Los fondos para el proceso electoral son descentralizados para las juntas, no los administra el TSE, y por lo tanto se han establecido más requisitos de índole administrativo para poder desarrollar las funciones de las Juntas Electorales”, dijo el magistrado.

Las autoridades electorales manifestaron que la honorabilidad y la experiencia serán clave al momento de elegir a los integrantes de las juntas. Si alguien está interado en repetir la experiencia, su postulación se valorará toda vez no tenga pendientes en cuanto a la administración de fondos en elecciones anteriores.

Solo un sistema informático

Para enero de 2027, el TSE planifica una serie de reuniones con los representantes de partidos políticos que podrían ser designados a futuro, después de la convocatoria a elecciones, como fiscales informáticos.

El rol de estos representantes para los partidos políticos será participar en los preparativos de las elecciones que tengan relación con la tecnología que será utilizada, concretamente con el sistema informático para la proyección de datos preliminares.

Pero los magistrados adelantaron a los partidos políticos que no van a permitir que las JED y la JEDC utilicen algún sistema informático alterno, como ocurrió en las elecciones del 2023.

En aquellas elecciones, la JEDG y la JEDC buscaron comprar un sistema alterno, que además de generar dudas entre los partidos, dejó un gasto millonario en la planificación electoral. Finalmente, las juntas descartaron el uso de esta herramienta por problemas que se reflejaron el día de las elecciones.