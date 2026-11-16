Elecciones 2027: Personas de 18 a 40 años dominan el padrón electoral con el 52%

Pocos parecen estar contentos con el trabajo del presidente, diputados y alcaldes, según los últimos estudios de opinión y las redes sociales, pero cada uno de ellos llegó al poder gracias a los votantes del 2023.

Guatemala está próximo a un nuevo evento electoral para definir a las futuras autoridades del periodo 2028-2032, en donde los jóvenes, por si solos, se mantienen como un bloque que sería capaz definir los resultados.

Cifras del Tribunal Supremo Electoral (TSE), contabilizados hasta septiembre de este año, dan cuenta que el 52% de los empadronados, ciudadanos aptos para votar, comprenden las edades de 18 a 40 años.

Incluso al reducir la edad de los futuros votantes a 35 años, todavía representan una cantidad asignativa del padrón con un 40%, según las estadísticas oficiales.

Actualmente el TSE continúa con jornadas de empadronamiento para que más ciudadanos participen en las futuras elecciones, teniendo como fecha límite para el empadronamiento el 20 de marzo de 2027.

Empadronados de 41 a 50 años comprenden un 19% del padrón; de 51 a 60 años, el 13%; de 61 a 70 años el 9%; y personas mayores de 70 años comprenden un 7%.

Expertos destacan que la situación laboral y económica es una de las preocupación de la juventud. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El TSE planea la convocatoria a elecciones generales 2027 el viernes 22 de enero, dando paso a las cero horas del 23 de enero con la inscripción de los futuros candidatos.

Expertos apuntan que la mayoría serán nombres conocidos, candidatos viejos y reciclados, que han saltado de partido en partido en busca de un puesto que les garantice poder y un alto ingreso económico a costa de recursos públicos.

Los retos

Para analistas, aunque los jóvenes son un número significativo para los futuros resultados electorales, existe el riesgo de poca participación, según la lectura de Guillermo Fuentes, analista de la organización de formación política, Aire.

“Creo que es una apuesta que tienen el TSE y los partidos políticos, porque el descontento de la población es grande, no hay motivación para ir a votar por algún candidato”, explica.

Las proyecciones de participación que tiene el TSE para el 2027 son altas, pero las últimas elecciones, a criterio de Fuentes, dejan una meta elevada para las autoridades.

“Ha habido abstención del 40% en las elecciones del 2023 en la primera vuelta, pero ahora el TSE espera tener un 80% de participación, apostando posiblemente a la juventud”, indica.

También Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), identifica que los pocos resultados que los jóvenes han visto de los funcionarios electos de 2023, tendrán consecuencias.

“A pesar de que es un grueso porcentaje de jóvenes empadronados, si creo que hay un gran bolsón de jóvenes que no se han empadronado todavía, esto se debe a un desencuentro entre la juventud y la razón por la que se deben empadronar”, indica.

Por esta distancia clara entre jóvenes y política, una forma con la que algunos partidos están buscando acercarse es con las redes sociales, pero no con información de calidad, por el contrario, rebajando el nivel político con mensajes flojos, señaló.

“Los partidos políticos se dan cuenta que han logrado acercarse a jóvenes con información sensacionalista, discurso populista, ofrecimientos vacíos (…) si alguien ve algo relativo de Neto Bran contra un 3K, le van a salir cosas iguales o similares”, refirió.

Con pocos espacios

Para Ximena Aguilar, coordinadora de incidencia política de Incidejoven, explica que por la diversidad de las juventudes hay muchas necesidades dentro de este grupo población.

Pero considera que uno de los principales retos para la juventud es que realmente se abran espacios políticos, puestos importantes, ya que a la fecha, no se ha visto.

“La oferta es problemática, la mayoría de los partidos políticos se quedan en el simbolismo de la participación, hay una diferencia con la participación sustantiva, porque solo están para la foto, pero no para l toma de decisiones ni estructura partidaria”, dice.

También considera, que a diferencia que lo que muchos puedan opinar, ahora los jóvenes han sido más consientes en la manera en que entregan su voto, buscando más información.

“La noción que el joven se va por mensajes superficiales es adultocentrista. Si vemos la intención de voto de 2023, el rango de edad más informado fueron los jóvenes”, explica.

Pero considera que los partidos políticos todavía pueden abrir espacios a la juventud, ya que las demandas de este grupo, que será vital para las elecciones 2027, son amplias.

“Las juventudes son muy diversas y va a depender del sector y así las demandas. Una demanda de las juventudes urbanas es recuperar la USAC; hay juventudes trabajadoras con temas sobre la crisis económica; también las mujeres jóvenes exigimos educación integral en sexualidad”, explica como ejemplos.

Actualmente el TSE ha compartido información sobre taller de formación destinados a jóvenes en distintas partes del país, que van acompañados de procesos de empadronamiento.