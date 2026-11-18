La Corte de Constitucionalidad (CC) mantuvo dos resoluciones judiciales que favorecen al exdiputado y excandidato presidencial Manuel Antonio Baldizón Méndez en los casos Transurbano y Odebrecht, según trascendió este miércoles 18 de noviembre.

Las decisiones permiten que Baldizón continúe con arresto domiciliario por el caso Transurbano y que se mantenga el cierre del proceso penal en su contra por el caso Odebrecht.

En el caso Transurbano, la CC mantuvo la resolución que permite a Baldizón continuar con arresto domiciliario, medida que había sido dictada por el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal.

Las medidas también incluyen la obligación de presentarse cada 15 días al Ministerio Público (MP) y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) y el MP habían apelado el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que confirmó la decisión del juzgado de conceder arresto domiciliario al exdiputado.

Según las investigaciones de la entonces Fiscalía Especial contra la Impunidad y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Baldizón habría desviado Q80 millones del Transurbano para financiar su campaña electoral.

Las pesquisas también señalaron que unos Q6.5 millones del subsidio gubernamental al Transurbano fueron canalizados a las campañas electorales del 2011 y del 2015 del partido Líder, con el que Baldizón buscaba llegar a la Presidencia.

CC mantiene cierre del caso Odebrecht

En el caso Odebrecht, la CC también mantuvo el cierre del proceso penal contra Baldizón, que había sido dictado en julio del 2024 por Abelina Cruz, jueza de Mayor Riesgo D.

El excandidato presidencial era señalado de haber utilizado dinero proveniente de sobornos para financiar su campaña electoral del 2015.

La jueza Cruz argumentó que Baldizón, al no ser funcionario público, no podía recibir sobornos para favorecer a una empresa, por lo que resolvió cerrar el proceso en su contra.

La PGN y el MP habían solicitado que se reabriera el caso para continuar con la investigación contra Baldizón, a quien el Ministerio Público señalaba por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho pasivo.

Con las dos resoluciones conocidas este miércoles, Baldizón mantiene el beneficio del arresto domiciliario en el caso Transurbano y el cierre del proceso penal por el caso Odebrecht.

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