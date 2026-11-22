Un total de 37 armas de fuego, 943 municiones, nueve vehículos y Q99 mil 410 en efectivo fue incautado durante una serie de allanamientos efectuados en Zacapa, como parte de los operativos desarrollados durante el estado de sitio decretado por el Gobierno en ese departamento e Izabal.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) informaron que las diligencias se realizaron en los municipios de Huité y Teculután, con participación de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), equipos de investigación y apoyo del Ejército de Guatemala.

En un primer reporte, la PNC había informado sobre la localización de 32 armas. Sin embargo, el balance final elevó la cifra a 37, además de detallar el decomiso de municiones, equipo de comunicación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

¿Qué encontraron durante los allanamientos?

Según el informe final de las autoridades, entre las armas incautadas resaltan 10 escopetas, ocho carabinas, 18 pistolas y un rifle.

El decomiso también incluye los siguientes indicios:

38 tolvas

943 municiones de diferentes calibres

Cuatro teléfonos celulares

Dos memorias USB

Una computadora

Ocho radios portátiles

Tres dispositivos DVR

Q99 mil 410 en efectivo

Nueve vehículos

De acuerdo con Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la PNC, los automotores decomisados son cinco picops.

seis radios de comunicación y nueve vehículos, entre ellos cinco picops marca JAC, dos Nissan Frontier y dos camionetas Toyota Land Cruiser. Estas acciones reflejan el trabajo coordinado interinstitucional de la PNC, a través de sus unidades operativas y equipos especializados https://t.co/FUhA5L83QL — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 21, 2026

Los reportes preliminares ubicaron parte de las diligencias en la aldea La Reforma, Huité, donde se localizaron armas de fuego. También se efectuaron allanamientos en Teculután, donde las autoridades reportaron armamento y dispositivos de comunicación.

PNC destaca operativos durante el estado de Sitio

Aguilar Chinchilla explicó que las diligencias forman parte de las acciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad en los dos departamentos bajo estado de Sitio.

El portavoz indicó que, durante los allanamientos, fueron localizadas armas de fuego, una cantidad considerable de municiones, vehículos —en su mayoría picops— y más de Q90 mil en efectivo.

La PNC señaló que las investigaciones continúan y solicitó a la población proporcionar información de manera anónima por medio del teléfono 1561.

Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la PNC, informa sobre los allanamientos en Zacapa, donde las autoridades decomisaron armas de fuego, municiones, vehículos y dinero en efectivo. (Foto Prensa Libre: PNC)

¿Por qué hay estado de sitio en Zacapa e Izabal?

Los operativos se desarrollan después de que el Gobierno decretara el estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal, mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, publicado el 15 de noviembre.

La medida fue adoptada tras una serie de hechos violentos registrados en ambos departamentos y posteriormente ratificada por el Congreso de la República.

Entre los antecedentes de violencia en Zacapa figura el ataque armado ocurrido el 27 de septiembre en Huité, que dejó ocho personas fallecidas. También se encuentra el ataque del 6 de noviembre en Río Hondo, en el que murió el diputado Julio César Portillo Paz.

Durante la vigencia del estado de sitio, las autoridades han reforzado los operativos de seguridad para combatir a las estructuras criminales que operan en la región.

La PNC no precisó en el balance final si las armas incautadas están relacionadas con alguno de esos hechos violentos. Las investigaciones continúan para establecer su procedencia y posible vinculación con actividades delictivas.

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