Sucesos
Dos motoristas mueren quemados tras chocar de frente e incendiarse sus motocicletas en la ruta al Pacífico
Dos motocicletas chocaron de frente y se incendiaron en la ruta al Pacífico. Los bomberos confirmaron la muerte de ambos conductores y revelaron detalles de la emergencia.
Los bomberos utilizaron 125 galones de agua para apagar el incendio de dos motocicletas que chocaron de frente en Palín. Ambos motoristas murieron por quemaduras. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios).
Dos motoristas murieron por quemaduras después de que sus motocicletas chocaran de frente y se incendiaran en el kilómetro 34 de la ruta al Pacífico, en Palín, Escuintla.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que el accidente interrumpe el paso por el carril izquierdo en dirección al sur.
Según las autoridades, los motoristas circulaban a alta velocidad y chocaron de frente por causas aún desconocidas.
Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, explicó que los socorristas utilizaron un vehículo de ataque rápido y 125 galones de agua para apagar el fuego. Agregó que ambos motoristas murieron por quemaduras en todo el cuerpo.
Los paramédicos auxiliaron a una mujer que resultó ilesa. Ella identificó a uno de los fallecidos como Estuardo.
Motorista atropella a ciclistas
Los Bomberos Voluntarios reportaron que un motorista atropelló a un grupo de ciclistas en el kilómetro 185 de la ruta a las Verapaces.
Los técnicos en urgencias médicas atendieron en el lugar a los ciclistas, quienes presentaban lesiones leves. Ninguno necesitó traslado a un centro asistencial.
*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.