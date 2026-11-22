Dos motoristas murieron por quemaduras después de que sus motocicletas chocaran de frente y se incendiaran en el kilómetro 34 de la ruta al Pacífico, en Palín, Escuintla.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que el accidente interrumpe el paso por el carril izquierdo en dirección al sur.

Según las autoridades, los motoristas circulaban a alta velocidad y chocaron de frente por causas aún desconocidas.

Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, explicó que los socorristas utilizaron un vehículo de ataque rápido y 125 galones de agua para apagar el fuego. Agregó que ambos motoristas murieron por quemaduras en todo el cuerpo.

Los paramédicos auxiliaron a una mujer que resultó ilesa. Ella identificó a uno de los fallecidos como Estuardo.

Según las autoridades, dos motoristas circulaban a alta velocidad antes de chocar de frente en la ruta al Pacífico. Las motocicletas se incendiaron y ambos conductores murieron. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios).

Motorista atropella a ciclistas

Los Bomberos Voluntarios reportaron que un motorista atropelló a un grupo de ciclistas en el kilómetro 185 de la ruta a las Verapaces.

Un choque frontal entre dos motocicletas dejó dos fallecidos en el kilómetro 34 de la ruta al Pacífico. El incendio de los vehículos movilizó a los bomberos y afectó el tránsito hacia el sur. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios).

Los técnicos en urgencias médicas atendieron en el lugar a los ciclistas, quienes presentaban lesiones leves. Ninguno necesitó traslado a un centro asistencial.

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