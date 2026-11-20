Hasta hace unos días, el reglamento del programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) contemplaba una disposición que permitía reconocer, para el cálculo de una pensión, las cuotas correspondientes a períodos en los que los patronos tenían pagos atrasados, siempre que estas estuvieran incluidas en convenios de reconocimiento de deuda suscritos ante el Instituto.

Sin embargo, esta disposición cambió el 18 de noviembre de 2026, con la entrada en vigor del Acuerdo 1572, publicado un día antes en el Diario de Centro América.

Aunque la reforma consiste únicamente en eliminar el artículo 40 Bis del Acuerdo 1124, sus implicaciones pueden ser importantes para los trabajadores que todavía están acumulando las cuotas necesarias para solicitar una pensión, especialmente si sus empleadores mantienen deudas con el Seguro Social.

Para conocer cómo se aplicará la modificación, Prensa Libre solicitó información a la Unidad de Comunicación Social del IGSS; sin embargo, pese a los intentos de seguimiento, no se obtuvo respuesta. Por ello, este medio realizó consultas al centro de contacto del Instituto y a las áreas de Recaudación y Cobro Administrativo, donde se brindaron explicaciones sobre el reconocimiento de las contribuciones y la fecha de aplicación de la reforma.

¿Qué cambió en el reglamento del IGSS?

Para comprender el alcance de la modificación, primero es necesario revisar qué establecía el artículo eliminado.

El artículo 40 Bis, incorporado al reglamento mediante el Acuerdo 1492 del 12 de enero de 2021, permitía computar como cuotas aportadas tanto las reportadas en las planillas de Seguridad Social como aquellas reconocidas mediante convenios de deuda suscritos ante el Instituto.

“ARTICULO 40 BIS. Para el cómputo de las cuotas aportadas por un afiliado al

programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia y que sirven para el otorgamiento de una

pensión, se tomarán en consideración las reportadas en las planillas de Seguridad

Social. Se computaran también como cuotas aportadas, las reconocidas en las planillas

de Seguridad Social correspondientes a reconocimientos de deuda suscritos ante el

Instituto”. Acuerdo Número 1491 de 2021, Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Modificación al Acuerdo 1124 - Reglamento sobre Protección Relativa a Invalidez, Vejez y Sobrevivencia.

En otras palabras, si un patrono tenía contribuciones atrasadas y formalizaba un reconocimiento de deuda con el IGSS, las cuotas correspondientes a esos períodos podían tomarse en cuenta para el otorgamiento de una pensión.

Sin embargo, con la entrada en vigor del Acuerdo 1572, esa disposición fue eliminada.

Artículo 1. Suprimir el Artículo 40 bis del Reglamento sobre Protección Relativa a Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, del Acuerdo de la Junta Directiva Número 11-24. Acuerdo Número 1572 de 2026, Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Modificación al Acuerdo 1124 - Reglamento sobre Protección Relativa a Invalidez, Vejez y Sobrevivencia.

Durante una consulta telefónica realizada por Prensa Libre, un agente del centro de contacto del IGSS explicó que las cuotas incluidas en reconocimientos de deuda patronales dejarían de contabilizarse bajo la disposición eliminada.

Esto significa, según la explicación proporcionada, que un patrono podría regularizar sus obligaciones pendientes mediante un convenio de pago u otro procedimiento establecido por el Instituto, pero las cuotas correspondientes a esos períodos ya no se reconocerían para el cálculo de una pensión, ya sea por invalidez, vejez o sobrevivencia.

Por lo tanto, aunque el empleador posteriormente se ponga al día con sus obligaciones, el instituto omitirá esas cuotas al solicitar una pensión.

Por qué el IGSS decidió eliminar el artículo 40 Bis

En los considerandos del Acuerdo 1572, la Junta Directiva del IGSS señala que la reforma responde a estudios actuariales que evidencian la necesidad de realizar cambios al reglamento del programa IVS.

Según el documento, el propósito es garantizar un financiamiento adecuado que permita al Seguro Social cumplir sus obligaciones y mantener la sostenibilidad financiera del programa a lo largo del tiempo.

De esta manera, el Instituto fundamenta la eliminación del artículo en la necesidad de mantener una correspondencia entre los recursos disponibles y las obligaciones que debe atender.

Abogado advierte retroceso en derechos de los afiliados

Desde una perspectiva jurídica, Marvin Ramos, abogado especializado en derecho laboral, considera que la decisión del IGSS representa un retroceso en la protección de los trabajadores e incluso podría ser objeto de una acción de inconstitucionalidad, al considerar que vulnera derechos reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala.

El especialista explicó que, según el Reglamento de Recaudación del IGSS, contenido en el Acuerdo 1421, es responsabilidad del patrono descontar las contribuciones laborales y trasladarlas al Instituto, junto con la aportación patronal. A su vez, el Seguro Social cuenta con mecanismos legales para exigir el pago de las cuotas atrasadas.

Por ello, cuestionó que las consecuencias de ese incumplimiento puedan recaer sobre el trabajador, quien no tiene la responsabilidad de efectuar esos pagos.

“Esta situación no le es imputable al afiliado, le es imputable específicamente al patrón, pero resulta que al único que se le afecta es al trabajador y el patrono no tiene ninguna sanción, no tiene ninguna repercusión por el incumplimiento” Marvin Ramos, abogado especializado en derecho laboral

En ese sentido, Ramos calificó la eliminación del artículo como una medida regresiva que, a su criterio, podría contravenir el artículo 100 de la Constitución, relacionado con el derecho a la Seguridad Social, así como los principios de protección de los derechos humanos y de no regresividad.

Su preocupación también se centra en las consecuencias que esta situación podría tener para quienes llegan a la edad de jubilación y dependen de una pensión para cubrir sus necesidades básicas.

“A mi criterio, la reforma que se introdujo recientemente […] constituye en sí misma una disposición regresiva que lesiona los derechos de los afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”. Marvin Ramos, abogado especializado en derecho laboral

Según explicó, para muchas personas la pensión por vejez representa su principal o único ingreso económico durante esa etapa de la vida. Por lo tanto, considera que la discusión va más allá del reconocimiento de cuotas, pues también involucra el derecho al mínimo vital, entendido como las condiciones económicas indispensables para que una persona pueda subsistir.

Aunque el abogado considera que existen fundamentos para cuestionar la constitucionalidad de la medida, correspondería a los tribunales competentes determinar si la disposición vulnera los derechos de los afiliados.

¿A qué trabajadores les aplica el cambio?

Uno de los aspectos más importantes de la reforma es determinar desde cuándo se aplicará y qué sucederá con los trabajadores cuyos patronos ya tenían convenios de pago.

Al respecto, el artículo 2 del Acuerdo 1572 establece que la modificación será aplicable a todas las solicitudes de pensión que ingresen a partir de su entrada en vigencia, es decir, desde el 18 de noviembre de 2026.

Esto significa que la fecha que establece la normativa para aplicar el cambio es la de presentación de la solicitud de pensión y no necesariamente aquella en la que el patrono haya firmado un convenio de pago.

Durante otra consulta telefónica, personal del área de Recaudación indicó que los expedientes de pensión ingresados antes del 18 de noviembre conservarían el tratamiento anterior.

De esta manera, se pueden distinguir dos situaciones:

Solicitudes presentadas antes del 18 de noviembre de 2026: los expedientes ingresados antes de la entrada en vigor de la reforma conservan el tratamiento anterior, que contemplaba el reconocimiento de cuotas incluidas en convenios de deuda patronales.

los expedientes ingresados antes de la entrada en vigor de la reforma conservan el tratamiento anterior, que contemplaba el reconocimiento de cuotas incluidas en convenios de deuda patronales. Solicitudes presentadas a partir del 18 de noviembre de 2026: quedan sujetas a la nueva disposición y ya no cuentan con el respaldo expreso del artículo 40 Bis para reconocer las cuotas incluidas en convenios de deuda.

¿Qué sucede si el patrono descuenta el IGSS, pero no paga las cuotas?

Esta es una de las situaciones a las que los trabajadores deben prestar especial atención, ya que el descuento que aparece en su salario no necesariamente significa que el patrono haya trasladado el dinero al Seguro Social.

Por ejemplo, un afiliado puede recibir cada mes su comprobante de pago y observar que se le descontó la contribución correspondiente al IGSS. Sin embargo, si el empleador no realiza el pago, esas aportaciones podrían no aparecer debidamente registradas.

Cuando un patrono acumula varios meses de atraso, una de las alternativas para regularizar su situación es suscribir un reconocimiento de deuda ante el Instituto.

Precisamente, el artículo eliminado permitía que las cuotas correspondientes a esos períodos de atraso fueran reconocidas para el cálculo de una pensión, siempre que estuvieran incluidas en un convenio de reconocimiento de deuda suscrito por el patrono ante el IGSS.

Ante este escenario, durante la consulta telefónica, personal del IGSS recomendó que los trabajadores verifiquen periódicamente sus aportaciones y, si identifican irregularidades, acudan al área de Inspección Patronal del IGSS.

De esta manera, los afiliados pueden reportar situaciones en las que se les realizan descuentos salariales, pero el patrono no efectúa los pagos correspondientes.

El 2026 comenzó con casi 19 mil patronos con cuotas atrasadas ante el IGSS

La reforma ocurre meses después de que el IGSS impulsara una campaña para facilitar la regularización de las contribuciones patronales pendientes, una situación que también permite dimensionar la importancia de que los trabajadores den seguimiento a sus aportaciones.

Entre el 25 de marzo y el 24 de septiembre de 2026, el Instituto desarrolló un programa de exoneración de recargos dirigido a los patronos que mantenían obligaciones atrasadas.

Según los datos publicados por el IGSS a principios de 2026, alrededor de 18 mil 899 patronos mantenían cuotas atrasadas, una situación que dejaba sin cobertura de Seguridad Social a aproximadamente 302 mil 39 afiliados.

Meses después, el 22 de septiembre, Juan Carlos Ramírez, director de Recaudación y Subgerencia Financiera, informó que más de 12 mil 800 patronos habían aplicado a la exoneración. Como resultado, según las cifras proporcionadas, más de 127 mil afiliados recuperaron su cobertura de Seguridad Social.

Estos datos ofrecen una perspectiva sobre la cantidad de patronos que han necesitado regularizar sus obligaciones ante el Instituto y, al mismo tiempo, ponen de manifiesto la importancia de que los afiliados no se limiten a verificar los descuentos en sus comprobantes de salario, sino que también lleven un control de las cuotas que efectivamente aparecen registradas ante el IGSS.

Prensa Libre cuenta con una sección especial dedicada a resolver dudas sobre los procedimientos del IGSS, en particular sobre invalidez, vejez y sobrevivencia. Le invitamos a leerla para conocer más sobre sus derechos y los pasos a seguir en cada trámite.