Salario mínimo 2027: Comisión Nacional del Salario concluye discusión sin acuerdo entre los tres sectores

La Comisión Nacional del Salario (CNS) finalizó este martes 27 de octubre el proceso de diálogo y discusión para fijar los salarios mínimos del 2027, sin alcanzar un acuerdo entre los sectores gubernamental, trabajador y empleador.

La CNS informó que celebró su última reunión, en la que se conocieron las posturas de los tres sectores y agregó que ante la falta de acuerdos, corresponderá al presidente de la República, Bernardo Arévalo, tomar la decisión final, conforme a la legislación vigente.

Las propuestas de los tres sectores

Durante la sesión, el sector gubernamental presentó una propuesta técnica de fórmula de ajuste salarial, que considera la inflación, el crecimiento económico y el crecimiento poblacional, con un rango de referencia de entre el 4% y el 7% para el incremento del salario mínimo, según el comunicado de la Comisión.

Por su parte, el sector trabajador propuso un aumento del 10% para todas las circunscripciones económicas en el 2027. Sin embargo, manifestó que la fórmula planteada por el Gobierno deberá analizarse de manera más amplia y técnica en la Comisión durante el proceso de fijación del salario mínimo para el 2028.

En tanto, el sector empleador expresó su acuerdo con la aplicación de una fórmula técnica, pero señaló que esta debe incorporar las variables recomendadas originalmente por el consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que la propuso, debido a que considera que estas no están reflejadas en su totalidad en la postura gubernamental. Según una fuente del sector, el resultado de dicha fórmula reflejaría de entre 3% y 4% de incremento.

Tras conocer las propuestas, la CNS confirmó que no se alcanzó un acuerdo para fijar los salarios mínimos del 2027.

En la actualidad existen seis salarios divididos en dos circunscripciones económicas (CE) como la CE1 conformada por el departamento de Guatemala, y la CE 2 compuesta por los restantes 21 departamentos. Cada una se divide en tres actividades como: agrícola, no agrícola y actividades de maquila y exportación

Buscarán una fórmula consensuada para el 2028

Según una fuente consultada, aunque no hubo consenso sobre el incremento salarial para el próximo año, los tres sectores sí acordaron que, desde el inicio de las reuniones de la CNS durante el 2027, se discutirá una fórmula técnica de ajuste.

El objetivo es construir una propuesta respaldada por los sectores gubernamental, trabajador y empleador, con la intención de que pueda servir de base para fijar los salarios mínimos del 2028.

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¿Qué sigue para definir el salario mínimo del 2027?

Concluida la etapa de diálogo, la CNS elaboró el informe correspondiente, que será trasladado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

Esa cartera deberá solicitar el dictamen u opinión de la Junta Monetaria (JM) y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Posteriormente, el Mintrab deberá remitir los informes al presidente Bernardo Arévalo, a quien corresponderá tomar la decisión final sobre el ajuste al salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero del 2027.