Adultos mayores pueden recibir Q500 mensuales: quiénes pueden inscribirse al PAM y cuáles son los requisitos

Las personas mayores de 65 años que enfrentan dificultades económicas pueden solicitar un aporte mensual de Q500 del Estado, que administra el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

Más allá de cumplir con la edad, las personas interesadas deben reunir ciertos requisitos y someterse a una evaluación del Ministerio de Trabajo. Estos son los aspectos que deben tomar en cuenta para solicitar el aporte mensual.

El Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor (PAM) fue creado en el 2005 mediante el Decreto 85-2005 y está a cargo de la Dirección General de Previsión Social del Mintrab.

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A través de este programa, el Estado otorga un aporte mensual de Q500 a las personas mayores de 65 años que carecen de recursos económicos y se encuentran en situación de pobreza extrema, como apoyo para atender sus necesidades básicas.

¿Quiénes pueden recibir los Q500 mensuales?

El programa está dirigido a personas mayores que atraviesan una situación económica vulnerable. De acuerdo con la información del Mintrab y la normativa que regula el PAM, pueden optar al aporte quienes cumplan con estas condiciones:

Ser guatemaltecos de origen.

Tener 65 años o más.

Carecer de recursos económicos y encontrarse en condición de pobreza extrema.

No recibir pensión del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ni de otra institución.

No trabajar para el Estado ni para el sector privado.

Someterse al estudio socioeconómico que realiza el Ministerio.

La ley también contempla como beneficiarias especiales a las personas mayores de 65 años que tengan algún grado de discapacidad física, psíquica o sensorial.

Y antes de incluir a la persona al programa, el ministerio debe evaluar las condiciones económicas y sociales de cada solicitante.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar el beneficio?

Según la información publicada por el Mintrab, las personas interesadas en solicitar el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor (PAM) deben presentar los siguientes documentos en cualquier sede

1 Documento Personal de Identificación (DPI).

2. Copia simple del DPI.

3. Certificado de nacimiento.

¿Cómo solicitar el aporte económico paso a paso?

El trámite comienza cuando la persona interesada se presenta en las oficinas departamentales del Mintrab con los documentos requeridos.

A partir de ese momento, la institución revisa la papelería y realiza una evaluación socioeconómica para determinar si cumple con las condiciones para recibir el aporte.

El proceso consta de los siguientes pasos:

Presentar la solicitud: la persona debe acudir a la Dirección Departamental del Mintrab que corresponda al lugar donde reside y entregar el formulario junto con los documentos requeridos. Verificación de documentos: el personal del Ministerio revisa la información y comprueba que se cumplan las condiciones establecidas. Estudio socioeconómico: posteriormente, trabajadores sociales evalúan la situación de la persona. Este proceso puede incluir una visita a su vivienda para conocer sus condiciones de vida. Resolución del Ministerio: después de completar la evaluación, el Mintrab determina si la persona cumple los requisitos para ingresar al programa. Incorporación y pago: si la solicitud es aprobada, la persona queda registrada como beneficiaria y puede recibir los Q500 mensuales en cualquier Agencia Banrural o Caja Rural de la institución financiera.

Es importante recordar que el trámite es gratuito y no requiere intermediarios. Por ello, las personas mayores y sus familiares deben evitar entregar dinero a quienes ofrezcan agilizar la inscripción o garantizar la aprobación.

288 mil adultos en el programa

Según el informe Condiciones de pobreza extrema en personas de 65 años o más, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 288 mil 377 adultos mayores estaban registrados en la nómina activa del programa al 17 de febrero de 2026.

Alta Verapaz concentraba según dicho informe la mayor cantidad de beneficiarios, con 27 mil 780 personas. Le seguían Huehuetenango, con 22 mil 643 beneficiarios y San Marcos, con 22 mil 460.

Sin embargo, el número de personas inscritas no necesariamente refleja que la cobertura sea suficiente frente a las necesidades de cada departamento. El mismo informe destaca que Alta Verapaz, pese a tener la mayor cantidad de beneficiarios, también registra la tasa más alta de pobreza extrema entre las personas mayores de 65 años.

¿Qué significa estar en pobreza extrema?

Para comprender quiénes pueden optar al aporte, también es importante conocer qué significa vivir en condiciones de pobreza extrema.

De acuerdo con el estudio del Mintrab, elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2023, esta situación se presenta cuando los ingresos de una persona no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Para ese año, la línea de pobreza extrema se estableció en Q6 mil 95.70 al año, equivalente a aproximadamente Q508 mensuales por persona. En otras palabras, quienes se encuentran por debajo de ese umbral no logran cubrir el consumo mínimo de alimentos.

El aporte del PAM es de Q500 mensuales, equivalente a Q6 mil al año, una cantidad cercana a la línea de pobreza extrema utilizada en el estudio. El documento señala que esta transferencia puede permitir un consumo que casi alcanza ese umbral.

¿Dónde obtener información sobre el programa?

Las personas interesadas pueden acudir a la Dirección Departamental del Ministerio de Trabajo correspondiente al lugar donde residen para consultar los requisitos y presentar su solicitud.

El Mintrab también publica los siguientes datos de contacto: