USAC cotiza póliza de seguro de vida y gastos médicos para el CSU y directivos por Q500 mil de cobertura

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), a través de su Dirección General de Administración (DIGA), abrió un nuevo proceso de cotización pública en el portal Guatecompras para contratar una póliza de seguro de vida y gastos médicos.

La cobertura abarcará a los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), directores generales, directores de centros universitarios y de escuelas no facultativas, del 1 de noviembre del 2026 al 31 de octubre del 2027.

El concurso, identificado con el número de operación NOG 31958869, bajo la modalidad de cotización pública, fija como fecha de presentación y recepción de ofertas el próximo 28 de octubre del 2026, durante un lapso de 30 minutos, de 8.30 a 9 horas.

La entrega se realizará únicamente de forma electrónica.

Plazos y procedimiento

De acuerdo con las bases, la Junta de Cotización dispondrá de un plazo máximo de cinco días hábiles para adjudicar el concurso, contados a partir del día siguiente de la recepción de ofertas. Este plazo podría prorrogarse hasta por diez días hábiles adicionales.

Las bases del concurso exigen una cobertura amplia, sin deducible:

Gastos médicos: Un mínimo de Q500 mil por persona (máximo vitalicio), incluidas enfermedades preexistentes y tratamientos en curso

Un mínimo de Q500 mil por persona (máximo vitalicio), incluidas enfermedades preexistentes y tratamientos en curso Seguro de vida y accidentes: Q150 mil y un monto igual por muerte o desmembración accidental

Q150 mil y un monto igual por muerte o desmembración accidental Servicios complementarios: Habitación y alimentos hospitalarios (mínimo de Q1 mil 500 diarios y 80% en intensivo), hasta 20 consultas ambulatorias de psiquiatría (Q300 cada una) y 24 sesiones anuales de fisioterapia

Inversión supera los Q2 millones

La contratación de seguros privados para las autoridades universitarias ha representado un gasto recurrente de fondos públicos durante más de una década, a pesar de que los funcionarios cuentan con cobertura activa en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

En conjunto, los contratos registrados en los últimos seis años suman una inversión acumulada de más de Q2.05 millones.

Durante la pandemia, en el 2020, la Usac adjudicó una póliza por Q594 mil 347 para 76 integrantes del CSU y directores regionales.

Luego, en la administración del rector Walter Mazariegos, la primera renovación cubrió a 70 beneficiarios. El monto ascendió a Q721 mil 304.

En el 2024, en la adjudicación más reciente, se erogaron Q742 mil 995 para asegurar a 75 autoridades universitarias entre noviembre del 2024 y octubre del 2025.

Entre ellas se encontraban Mazariegos, los 10 decanos de las diferentes facultades, 33 directores de las escuelas no facultativas y centros universitarios regionales, así como los 29 integrantes del CSU y el secretario general de la Usac.

Este nuevo proceso mantiene coberturas similares a las de los ejercicios anteriores y da continuidad al beneficio privado.

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Sin respuesta institucional

Se intentó obtener una postura de la Dirección General de Administración sobre los criterios de esta contratación. Sin embargo, la Usac carece de un canal directo para la prensa y únicamente responde mediante comunicados en sus redes sociales oficiales.

Durante la pandemia, la jefatura de esa dirección justificó la contratación al señalar que quienes ocupaban algunos cargos, como los directores de los centros universitarios, "corría riesgos". Además, indicó que, en el caso de los consejeros, se trataba de un beneficio inherente a sus puestos.

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