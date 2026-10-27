IGSS anuncia bono de Q1 mil para pensionados: quiénes lo recibirán, cuándo y si deben hacer algún trámite para obtener el beneficio

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) anunció este martes 27 de octubre, por medio de sus redes sociales, que la Junta Directiva autorizó un bono extraordinario de Q1 mil para sus pensionados, como parte de la conmemoración de los 80 años de servicio de la institución.

La medida fue aprobada mediante el Acuerdo No. 1571. Según el comunicado, para autorizar el beneficio se tomaron en cuenta los ahorros alcanzados en la gestión de las pensiones, los resultados favorables de los estudios actuariales y la viabilidad determinada mediante los análisis técnicos y legales correspondientes.

El pago se realizará una sola vez y estará dirigido a quienes tengan una pensión activa en octubre de 2026, siempre que pertenezcan a alguno de los programas incluidos en la disposición.

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¿Quiénes recibirán el bono extraordinario del IGSS?

El bono será de Q1 mil para cada pensionado que cumpla con los requisitos, independientemente del monto de la pensión mensual que reciba.

El beneficio está dirigido a los pensionados de los siguientes programas, según lo informó el IGSS:

Pensión por causa de muerte accidental.

Plan de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del IGSS.

Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).

Por lo tanto, para recibir el pago el pensionado debe pertenecer a uno de los programas incluidos y tener una pensión activa durante octubre de 2026.

¿Cuándo depositará el IGSS el bono de Q1,000?

El bono extraordinario se acreditará durante octubre de 2026, de acuerdo con el tipo de pensión y la normativa vigente, según lo detalla el comunicado.

Según el calendario de pagos del Instituto para este año, los pensionados del programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) recibieron su mensualidad el 22 de octubre.

Aunque el anuncio establece que el bono se pagará en octubre, no especifica el día exacto del depósito. Este medio consultó al Departamento de Comunicación del IGSS si el pago se efectuará durante los últimos días del mes, pero al cierre de esta nota aún no había recibido respuesta.

¿Es necesario realizar algún trámite para recibir el bono?

No. Los pensionados no necesitan realizar ningún trámite ni gestión adicional para recibir el beneficio.

En redes sociales el instituto indicó que el monto será depositado automáticamente en la cuenta bancaria donde reciben habitualmente su pensión. Por ello, no deben presentar una solicitud ni realizar un procedimiento adicional para acceder al pago extraordinario.

¿El bono del IGSS aumenta la pensión mensual?

No. El bono de Q1,000 es un pago extraordinario y por única vez, por lo que no representa un aumento permanente de la pensión mensual.

Este es el segundo año consecutivo en que la institución otorga un bono extraordinario a sus pensionados. El beneficio del año pasado se pagó en diciembre, mientras que en 2026 se anunció para octubre por la conmemoración de los 80 años de la institución.

Prensa Libre cuenta con una sección especial dedicada a resolver dudas sobre los procedimientos del IGSS, en particular sobre invalidez, vejez y sobrevivencia. Le invitamos a leerla para conocer más sobre sus derechos y los pasos a seguir en cada trámite.