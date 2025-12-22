Pensionados del IGSS recibirán Q1 mil 500 en bonos en diciembre 2025: ¿por qué y cuando se completará el pago?

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó el17 de diciembre que entregará un bono extraordinario único de Q1 mil a los pensionados del IGSS que tengan una pensión en curso de pago a diciembre de 2025.

De acuerdo con un comunicado oficial, la medida fue autorizada por la Junta Directiva durante una sesión ordinaria, luego de analizar los estudios actuariales y técnicos presentados por la Gerencia General.

La institución aseguró que este pago no compromete la capacidad financiera del IGSS. Además, este bono extraordinario único se suma al bono anual de Q500 que reciben los pensionados en el mes de diciembre.

¿Quiénes recibirán el bono extraordinario de Q1 mil?

Según el comunicado del IGSS, el bono extraordinario de Q1 mil beneficiará a los pensionados de los siguientes regímenes:

Pensionados por causa de muerte accidental (Acuerdo 97 de Junta Directiva).

Beneficiarios del Plan de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del IGSS.

Pensionados del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).

El IGSS de forma regular, los pensionados reciben en diciembre un bono de Q500. Que según los testimonios recogidos por Prensa Libre este ya fue acreditado según el calendario de pagos del 2025.

Con este bono extraordinario adicional, el monto total que recibirán en diciembre será de Q1 mil 500.

¿Cuándo y cómo se pagará el bono extraordinario del IGSS?

El un comunicado el instituto informó que el depósito será automático, siguiendo el mismo mecanismo mediante el cual los pensionados reciben su pensión mensual.

En una carta que la institución respondió a un diputado, informó que el pago del bono extraordinario está programado para el 24 de diciembre, fecha en la que el monto será acreditado directamente en las cuentas bancarias registradas de los pensionados.