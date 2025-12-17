Pensionados del IGSS recibirán en diciembre un bono extraordinario único

Economía

Pensionados del IGSS recibirán en diciembre un bono extraordinario único

El bono anunciado por el IGSS será otorgado a beneficiarios de tres tipos de pensión, conforme a la norma vigente.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó este 17 de diciembre que otorgará un bono extraordinario único de Q1 mil a los pensionados de la institución que tengan una pensión en curso de pago a diciembre del 2025.

Según un comunicado de prensa del IGSS, la decisión fue autorizada por la junta directiva en sesión ordinaria, luego de considerar los estudios actuariales y técnicos efectuados por la Gerencia General. Se indicó que el bono no afectará la capacidad financiera del Instituto.

Los beneficiarios del bono pertenecen a los siguientes programas:

  • Por causa de muerte accidental (Acuerdo 97 de Junta Directiva).
  • Plan de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
  • Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).

El IGSS indicó que el bono será acreditado en diciembre del 2025, conforme al tipo de pensión y la norma vigente.

Por el momento, las autoridades del IGSS no han mencionado en qué fechas específicas se hará el desembolso del bono ni el procedimiento que utilizarán.

ESCRITO POR:

Julio Román

Periodista de Prensa Libre especializado en política, seguridad y justicia con más de 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Julio Román

