Economía
Pensionados del IGSS recibirán en diciembre un bono extraordinario único
El bono anunciado por el IGSS será otorgado a beneficiarios de tres tipos de pensión, conforme a la norma vigente.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó este 17 de diciembre que otorgará un bono extraordinario único de Q1 mil a los pensionados de la institución que tengan una pensión en curso de pago a diciembre del 2025.
Según un comunicado de prensa del IGSS, la decisión fue autorizada por la junta directiva en sesión ordinaria, luego de considerar los estudios actuariales y técnicos efectuados por la Gerencia General. Se indicó que el bono no afectará la capacidad financiera del Instituto.
Los beneficiarios del bono pertenecen a los siguientes programas:
- Por causa de muerte accidental (Acuerdo 97 de Junta Directiva).
- Plan de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
- Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).
El IGSS indicó que el bono será acreditado en diciembre del 2025, conforme al tipo de pensión y la norma vigente.
Por el momento, las autoridades del IGSS no han mencionado en qué fechas específicas se hará el desembolso del bono ni el procedimiento que utilizarán.