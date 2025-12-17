Pensionados del IGSS recibirán en diciembre un bono extraordinario único



El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó este 17 de diciembre que otorgará un bono extraordinario único de Q1 mil a los pensionados de la institución que tengan una pensión en curso de pago a diciembre del 2025.

Según un comunicado de prensa del IGSS, la decisión fue autorizada por la junta directiva en sesión ordinaria, luego de considerar los estudios actuariales y técnicos efectuados por la Gerencia General. Se indicó que el bono no afectará la capacidad financiera del Instituto.

Los beneficiarios del bono pertenecen a los siguientes programas:

Por causa de muerte accidental (Acuerdo 97 de Junta Directiva).

Plan de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).

El IGSS indicó que el bono será acreditado en diciembre del 2025, conforme al tipo de pensión y la norma vigente.

Por el momento, las autoridades del IGSS no han mencionado en qué fechas específicas se hará el desembolso del bono ni el procedimiento que utilizarán.