Pensión por vejez del IGSS: cónyuges pueden beneficiarse entre sí con la asignación familiar del 10%

La pensión por vejez del IGSS puede solicitarse de forma individual por cada cónyuge, aun cuando ambos estén pensionados.

Según explica Claudia Sentes, jefa del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) cada persona tiene derecho a obtener su pensión propia y, además, incluir a su pareja como beneficiaria.

Para beneficiarse mutuamente, explica Sentes, se deben cumplir dos requisitos: convivencia y dependencia económica.

Esto significa que un afiliado puede recibir su pensión por vejez y registrar a su cónyuge como carga familiar, aunque este ya cuente con una pensión. Del mismo modo, el otro cónyuge puede hacer lo mismo en su solicitud de pensión por vejez.

¿Qué porcentaje reciben los beneficiarios?

El beneficio para los dependientes se otorga mediante la asignación familiar, equivalente al 10% del monto base de la pensión por cada beneficiario registrado, incluyendo al cónyuge.

Un afiliado del Igss que se pensione en 2025 con el salario mínimo no agrícola de Q3 mil 723.05, que haya aportado 240 cuotas y registre a su cónyuge como beneficiario, podría recibir una pensión mensual aproximada de Q2 mil 606.13.

Este monto resulta de aplicar al hacer el siguiente cálculo:

Concepto Monto Explicación

50% de la remuneración base Q1,861.53 50% de Q3,723.05

10% por cuotas adicionales Q372.30 20 bloques × 0.5%

Subtotal sin beneficiarios Q2,233.83 Base antes de asignaciones

10% por cónyuge Q372.30 10% por 1 beneficiario

Total de pensión mensual Q2,606.13 Cálculo estimado con información del IGSS

¿Cómo se calcula la pensión por vejez del IGSS?

El artículo 16 del Acuerdo de Junta Directiva del IGSS detalla que el monto final depende de varios factores:

50% de la remuneración base, calculada a partir del promedio salarial de los últimos 60 meses.

0.5% adicional por cada seis meses de aportes que superen los primeros 120 meses.

Asignación familiar del 10% por cada beneficiario dependiente.

La remuneración base no puede superar los Q9,000, y el límite máximo para el cálculo es el 80% de ese monto, es decir, Q7,200.

¿Cuántas cuotas exige el IGSS para pensionarse por vejez?

De acuerdo con el Acuerdo 1492, que modifica el Artículo 15 del Acuerdo 1124, los afiliados pueden acceder a la pensión si cumplen dos condiciones:

Tener 60 años o más (hombres y mujeres).

Haber aportado al menos 240 cuotas al Igss.

Además, en Prensa Libre se publican notas elaboradas en base a inquietudes de los lectores, las cuales puede encontrar bajo la etiqueta Cómo tramitar la jubilación del IGSS.